ETV Bharat / spiritual

આજે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો, નહીં તો ભોગવવા પડશે દુષ્પરિણામ

અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ આધ્યાત્મિક સાધના અને શિવ પૂજા માટે શુભ છે, ભગવાન રુદ્ર શાસન કરે છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 8:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 20 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક સાધના, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ.

20 સપ્ટેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : સાધ્ય
  • નક્ષત્ર : માઘ
  • કરણ : વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:27 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:38 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 5:30 કલાકે (21 સપ્ટેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:35 કલાકે
  • રાહુકાળ : 9:30 AM થી 11:01 AM
  • યમગંધા : 14:04 PM થી 15:35 PM

કોઈપણ શુભ કાર્ય કે પ્રવાસ ટાળો

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, અથવા પૈસા ઉધાર આપવા અથવા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:30 થી 11:01 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 20TH SEPT 2025AAJNU PANCHANGઆજનું પંચાંગ20 સપ્ટેમ્બર શનિવારનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.