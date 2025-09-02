ETV Bharat / spiritual

આજે કરો જ્યેષ્ઠ ગૌરી વ્રતનું વિસર્જન, લાભદાયી રહેશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ શુભ સમારોહ માટે શુભ છે. આ સાથે, નવા મકાનના ઉદ્ઘાટન માટે પણ શુભ દિવસ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 7:35 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : આજે 2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા નિયંત્રિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવા મકાનના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી વ્રતનું વિસર્જન છે. આજે રવિ યોગ બની રહ્યો છે.

2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • યોગ : પ્રીતિ
  • નક્ષત્ર : મૂળ
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : ધન
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:56 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 03.21 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 01.07 કલાકે (3 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 15:47 થી 17:22
  • યમગંડ : 11:04 થી 12:39

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો ટાળો

આજે ચંદ્ર ધન અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્રમાં ખંડેર તોડી પાડવા, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 15:47 થી 17:22 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : આજે 2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા નિયંત્રિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવા મકાનના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી વ્રતનું વિસર્જન છે. આજે રવિ યોગ બની રહ્યો છે.

2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • યોગ : પ્રીતિ
  • નક્ષત્ર : મૂળ
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : ધન
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:56 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 03.21 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 01.07 કલાકે (3 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 15:47 થી 17:22
  • યમગંડ : 11:04 થી 12:39

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો ટાળો

આજે ચંદ્ર ધન અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્રમાં ખંડેર તોડી પાડવા, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 15:47 થી 17:22 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 2ND SEPT 2025AAJNU PANCHANGૉઆજનું પંચાંગ2 સપ્ટેમ્બર મંગળવારનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.