અમદાવાદ : આજે 2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા નિયંત્રિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવા મકાનના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી વ્રતનું વિસર્જન છે. આજે રવિ યોગ બની રહ્યો છે.
2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દશમી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દશમી
- યોગ : પ્રીતિ
- નક્ષત્ર : મૂળ
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : ધન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:56 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 03.21 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 01.07 કલાકે (3 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાળ : 15:47 થી 17:22
- યમગંડ : 11:04 થી 12:39
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર ધન અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્રમાં ખંડેર તોડી પાડવા, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક કાર્ય કરી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 15:47 થી 17:22 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...