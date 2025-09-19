માસિક શિવરાત્રી અને શુક્ર પ્રદોષનું અનોખું સંયોજન, આ યોગમાં પૂજા કરો
કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શ્રેષ્ઠ સમય છે. રાહુકાળ ક્યારે છે તે જાણવા માટે વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 19, 2025 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 19 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન તેમજ ભૂતકાળના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે શુભ દિવસ છે. આજે શુક્ર પ્રદોષ વ્રત અને માસિક શિવરાત્રી પણ છે.
19 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ : સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર : આશ્લેષા
- કરણ : ગર
- ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:27 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:39 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 4:33 કલાકે (2 સપ્ટેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:05 કલાકે
- રાહુકાળ : 11:01 AM થી 12:33 PM
- યમગંડ : 15:36 PM થી 17:07 PM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય ટાળો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને નક્ષત્ર આશ્લેષમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધ, તાંત્રિક વિધિ, કેદ અથવા એકાંત, વિનાશક પ્રવૃત્તિઓ અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથે જોડાણ તોડવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 11:01 AM થી 12:33 PM સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
