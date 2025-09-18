ગુરુ પુષ્ય યોગ સાથે અમૃત સિદ્ધિ યોગ, સારું ફળ મળશે
લાભ મેળવવા માટે કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરો, સારું ફળ મળશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 18, 2025 at 7:54 AM IST
અમદાવાદ : આજે 18 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. ગુરુ પુષ્ય યોગની સાથે, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ આજે બની રહ્યા છે.
18 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : શિવ
- નક્ષત્ર : પુષ્ય
- કરણ : કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:26 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:40 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 3:34 કલાકે (19 સપ્ટેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4:32 કલાકે
- રાહુકાળ : 14:05 થી 15:37
- યમગંડ : 6:26 થી 7:58
આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ગુરુ છે, અને શાસક ગ્રહ શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે આ શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા, વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, શણગાર અને લલિત કળા શીખવા માટે આ એક સારું નક્ષત્ર છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:05 થી 15:37 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો. 18 સપ્ટેમ્બર, 2025 પંચાંગ: ગુરુ પુષ્ય યોગ સાથે અમૃત સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે. કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર શુભ કાર્યોનું આયોજન કરો, તે ફાયદાકારક રહેશે.
