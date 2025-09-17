ETV Bharat / spiritual

કન્યા સંક્રાંતિ અને વિશ્વકર્મા પૂજાનું સંયોજન, વિશ્વના રક્ષકની સત્તા

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ. આ તિથિ પર ભગવાન વિષ્ણુનો અધિકાર છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા તેમજ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અને ઉપવાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિશ્વકર્મા પૂજા છે. આજે કન્યા સંક્રાંતિ પણ છે.

17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
  • યોગ : પરિધ
  • નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
  • કરણ : બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:26 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:41 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 02:32 કલાકે (18 સપ્ટેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 03.53 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:34 થી 14:05
  • યમગંડ : 07:58 થી 09:30

નવું વાહન ખરીદવા માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવી અદિતિ છે અને આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. નવું વાહન ખરીદવા અથવા તેની સેવા કરાવવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે ક્ષણિક, તીક્ષ્ણ અને ગતિશીલ સ્વભાવનો નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં બાગકામ, શોભાયાત્રામાં જવું, મિત્રોને મળવાનું પણ કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 12:34 થી 14:05 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

