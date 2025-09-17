કન્યા સંક્રાંતિ અને વિશ્વકર્મા પૂજાનું સંયોજન, વિશ્વના રક્ષકની સત્તા
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ
Published : September 17, 2025 at 7:06 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ. આ તિથિ પર ભગવાન વિષ્ણુનો અધિકાર છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા તેમજ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અને ઉપવાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિશ્વકર્મા પૂજા છે. આજે કન્યા સંક્રાંતિ પણ છે.
17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
- યોગ : પરિધ
- નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
- કરણ : બાવા
- ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 06:26 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:41 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 02:32 કલાકે (18 સપ્ટેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 03.53 કલાકે
- રાહુકાળ : 12:34 થી 14:05
- યમગંડ : 07:58 થી 09:30
નવું વાહન ખરીદવા માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવી અદિતિ છે અને આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. નવું વાહન ખરીદવા અથવા તેની સેવા કરાવવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે ક્ષણિક, તીક્ષ્ણ અને ગતિશીલ સ્વભાવનો નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં બાગકામ, શોભાયાત્રામાં જવું, મિત્રોને મળવાનું પણ કરી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 12:34 થી 14:05 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
