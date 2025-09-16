આજની તિથિ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ દ્વારા શાસિત, શુભ કાર્ય માટે શુભ
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ મોટા લોકો સાથે મુલાકાત માટે શુભ છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 16, 2025 at 7:11 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે આશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતા દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય કરવા, મોટા લોકો સાથે મુલાકાત કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ : વરિયાન
- નક્ષત્ર : આર્દ્રા
- કરણ : વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:26 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:42 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 01:27 કલાકે (17 સપ્ટેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 03:07 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:38 થી 17:10
- યમગંડ : 11:02 થી 12:34
આ નક્ષત્રમાં મુસાફરી અને ખરીદી કરવાનું ટાળો
આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે અને આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર શત્રુ સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્ય કરવા, આત્માને આહવાન કરવા, કોઈ કાર્યથી પોતાને અલગ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા માટે સારું માનવામાં આવે છે, ઉપરાંત વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે. જોકે, આ નક્ષત્રમાં મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 15:38 થી 17:10 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
