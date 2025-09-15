જીતવા માટે યોજના બનાવો, તમે સફળ થશો
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ પર ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ
Published : September 15, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 15 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ નવમી તિથિ છે, આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓને જીતવા માટે આ દિવસે નવી યોજના બનાવી શકાય છે.
15 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- દિવસ : સોમવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- યોગ : વ્યતિપાત
- નક્ષત્ર : મૃગશીર્ષ
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:25 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:43 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 12:22 કલાકે (16 સપ્ટેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 02:13 કલાકે
- રાહુકાળ : 07:58 થી 09:30
- યમગંડ : 11:02 થી 12:34
મકાન નિર્માણ માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મિથુન અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભમાં રહે છે. તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા, મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વભાવ નરમ છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર નવી કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, શુભ વિધિ, તહેવારો, કૃષિ વ્યવહારો માટે શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:58 થી 09:30 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...