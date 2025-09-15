ETV Bharat / spiritual

જીતવા માટે યોજના બનાવો, તમે સફળ થશો

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ પર ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 7:12 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 15 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ નવમી તિથિ છે, આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓને જીતવા માટે આ દિવસે નવી યોજના બનાવી શકાય છે.

15 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • યોગ : વ્યતિપાત
  • નક્ષત્ર : મૃગશીર્ષ
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:25 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:43 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 12:22 કલાકે (16 સપ્ટેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 02:13 કલાકે
  • રાહુકાળ : 07:58 થી 09:30
  • યમગંડ : 11:02 થી 12:34

મકાન નિર્માણ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મિથુન અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભમાં રહે છે. તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા, મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વભાવ નરમ છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર નવી કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, શુભ વિધિ, તહેવારો, કૃષિ વ્યવહારો માટે શુભ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:58 થી 09:30 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

