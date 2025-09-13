ETV Bharat / spiritual

આજે ત્રિપુષ્કર, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ એક સાથે, શુભકાળમાં પૂજા કરો

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ સ્થાવર મિલકત અને તબીબી કાર્ય માટે સારી છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 13, 2025 at 7:56 AM IST

અમદાવાદ : આજે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. 13 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના દિવસે મંગળનું શાસન કરે છે. તબીબી કાર્ય કરવા અથવા નવી દવા શરૂ કરવા ઉપરાંત, આ તારીખ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે સારી માનવામાં આવે છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ સાથે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

13 સપ્ટેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ : હર્શન
  • નક્ષત્ર : કૃતિકા
  • કરણ : વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:25 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 06:45 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 10:20 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 12:03 કલાકે
  • રાહુકાળ : 09:30 થી 11:02
  • યમગંડ : 14:07 થી 15:40

આ નક્ષત્રમાં નવી શરૂઆત કરવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે અને આ નક્ષત્ર સૂર્ય દ્વારા શાસિત છે. આ મિશ્ર ગુણ ધરાવતું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારના સ્પર્ધાત્મક કાર્ય, ધાતુ સંબંધિત કાર્ય માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની નવી શરૂઆત માટે સારું માનવામાં આવતું નથી.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 09:30 થી 11:02 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

