આજે ભરણી નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપો, નહીંતર...
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની પંચમી તિથિ યાત્રા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિના કાર્યો માટે શુભ છે, રાહુકાળ જાણો આજના પંચાંગમાં...
Published : September 12, 2025 at 7:09 AM IST
અમદાવાદ : આજે 12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી તિથિ છે. સાપના દેવતાનું આ તિથિ પર શાસન છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિના કાર્યો અને યાત્રા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક કાર્તિગાઈ છે.
12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
- યોગ : વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર : ભરણી
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : મેષ
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:46 કલાકે
- ચંદ્રોદય : રાત્રે 09:29 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 10:53 કલાકે (13 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાળ : 11:03 થી 12:35
- યમગંડ : 15:41 થી 17:13
શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કૂવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિથી વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્ર સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા માટે કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 11:03 થી 12:35 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ બચવું જોઈએ.
આ પણ વાંચો...