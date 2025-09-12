ETV Bharat / spiritual

આજે ભરણી નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપો, નહીંતર...

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની પંચમી તિથિ યાત્રા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિના કાર્યો માટે શુભ છે, રાહુકાળ જાણો આજના પંચાંગમાં...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 7:09 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી તિથિ છે. સાપના દેવતાનું આ તિથિ પર શાસન છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિના કાર્યો અને યાત્રા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક કાર્તિગાઈ છે.

12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ : વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર : ભરણી
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : મેષ
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:46 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : રાત્રે 09:29 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 10:53 કલાકે (13 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 11:03 થી 12:35
  • યમગંડ : 15:41 થી 17:13

શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કૂવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિથી વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્ર સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા માટે કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 11:03 થી 12:35 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ બચવું જોઈએ.

