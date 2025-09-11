સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પર પૂજા કરો, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરો
ભગવાન ગણેશ અશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ પર શાસન કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 11, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 11 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. ભગવાન ગણેશ આ તિથિ પર શાસન કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે. જોકે, આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.
11 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ : ધ્રુવ
- નક્ષત્ર : અશ્વિની
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : મેષ
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:47 કલાકે
- ચંદ્રોદય : રાત્રે 08.45 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 09.43 am કલાકે (12 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાળ : 14:09 થી 15:41
- યમગંડ : 06:24 થી 07:57
ધાર્મિક કાર્યો માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. નક્ષત્રની ગણતરીમાં અશ્વિની પ્રથમ નક્ષત્ર છે. તે મેષ રાશિમાં 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અશ્વિની કુમાર છે, જે જોડિયા દેવતા છે અને દેવતાઓના ચિકિત્સક તરીકે પ્રખ્યાત છે. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, ઉપચાર, ઘરેણાં બનાવવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, વાહન ખરીદવા/વેચવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. નક્ષત્રનો રંગ આછો અને તેજસ્વી છે. રમતગમત, શણગાર અને લલિત કલા, વ્યવસાય, ખરીદી, શારીરિક કસરત, ઘરેણાં પહેરવા અને બનાવવા અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવા, શિક્ષણ અને શિક્ષણ, દવાઓ લેવા, લોન આપવા અને લેવા, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા વગેરે પણ આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:09 થી 15:41 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...