આજે વિઘ્નહર્તા સંકષ્ટિ છે, નવા બાંધકામ માટે શુભ તિથિ

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની તૃતીયા તિથિના દેવતા અગ્નિદેવ છે. તે જ સમયે, આ દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
10 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025

અમદાવાદ : આજે 10 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ પ્રકારની કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિઘ્નહર્તા સંકષ્ટિ છે.

10 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ : બુધવાર
  • યોગ : વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર : રેવતી
  • કરણ : વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ : મીન
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 06:48 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : રાત્રે 08.06 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 08.35 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:36 થી 14:09
  • યમગંડ : 07:57 થી 09:30

ધંધાના આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને દેવતા પુષા છે. આ નરમ અને સૌમ્ય સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના કાર્યની સાથે વ્યવસાયનું આયોજન કરવા માટે પણ યોગ્ય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુ કાળ આજે 12:36 થી 14:09 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

