આજે વિઘ્નહર્તા સંકષ્ટિ છે, નવા બાંધકામ માટે શુભ તિથિ
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની તૃતીયા તિથિના દેવતા અગ્નિદેવ છે. તે જ સમયે, આ દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય છે.
Published : September 10, 2025 at 7:10 AM IST
અમદાવાદ : આજે 10 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ પ્રકારની કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિઘ્નહર્તા સંકષ્ટિ છે.
10 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ : વૃદ્ધિ
- નક્ષત્ર : રેવતી
- કરણ : વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ : મીન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સવારે 06:48 કલાકે
- ચંદ્રોદય : રાત્રે 08.06 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 08.35 કલાકે
- રાહુકાળ : 12:36 થી 14:09
- યમગંડ : 07:57 થી 09:30
ધંધાના આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને દેવતા પુષા છે. આ નરમ અને સૌમ્ય સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના કાર્યની સાથે વ્યવસાયનું આયોજન કરવા માટે પણ યોગ્ય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુ કાળ આજે 12:36 થી 14:09 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
