ETV Bharat / spiritual

રવિ યોગનો શુભ સંયોગ, મા સરસ્વતી તિથિ શાસક - PANCHANG

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષ નવમી તિથિ યાત્રા અને શુભ સમારોહ માટે સારી નથી, તેને ટાળો. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 7:10 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : આજે 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ નવમી તિથિ છે. મા સરસ્વતી આ તિથિના શાસક છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ સારો દિવસ છે, પરંતુ આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અને યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી પૂજા છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • યોગ : વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:57 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 02:07 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:11 કલાકે (2 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 07:56 થી 09:30
  • યમગંડ : 11:04 થી 12:39

શુભ કાર્ય આ નક્ષત્રમાં વર્જિત

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં જ આ નક્ષત્ર 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિવાદ અથવા દલીલની તૈયારી માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પ્રતિબંધિત છે.

આજનો નિષેધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:56 થી 09:30 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : આજે 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ નવમી તિથિ છે. મા સરસ્વતી આ તિથિના શાસક છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ સારો દિવસ છે, પરંતુ આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અને યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી પૂજા છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • યોગ : વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:57 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 02:07 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:11 કલાકે (2 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 07:56 થી 09:30
  • યમગંડ : 11:04 થી 12:39

શુભ કાર્ય આ નક્ષત્રમાં વર્જિત

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં જ આ નક્ષત્ર 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિવાદ અથવા દલીલની તૈયારી માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પ્રતિબંધિત છે.

આજનો નિષેધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:56 થી 09:30 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 1ST SEPT 2025AAJNU PANCHANG1 સપ્ટેમ્બર સોમવારનું પંચાંગઆજનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.