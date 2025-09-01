અમદાવાદ : આજે 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ નવમી તિથિ છે. મા સરસ્વતી આ તિથિના શાસક છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ સારો દિવસ છે, પરંતુ આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અને યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્યેષ્ઠ ગૌરી પૂજા છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ નવમી
- દિવસ : સોમવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ નવમી
- યોગ : વિષ્કુંભ
- નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:21 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:57 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 02:07 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:11 કલાકે (2 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાળ : 07:56 થી 09:30
- યમગંડ : 11:04 થી 12:39
શુભ કાર્ય આ નક્ષત્રમાં વર્જિત
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં જ આ નક્ષત્ર 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિવાદ અથવા દલીલની તૈયારી માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પ્રતિબંધિત છે.
આજનો નિષેધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:56 થી 09:30 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
