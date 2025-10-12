ETV Bharat / spiritual

12 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: રવિવારે ભાદ્ર અને રવિ યોગ, જાણો રાહુકાળ અને શુભ ચોઘડિયા

આજે વદ પક્ષની છઠની તિથિ રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા કાર્યો માટે સારી તિથિ છે.

12 ઓક્ટોબરનું પંચાંગ
12 ઓક્ટોબરનું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 7:28 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025, આસો મહિનાની વદ પક્ષ છઠની તિથિ છે. આ તિથિ પર મંગળનું શાસન છે. તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા તેમજ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ભાદ્ર છે અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

ઓક્ટોબર 12નું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો: આસો
  • પક્ષ: વદ
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિ: વદ છઠ
  • યોગ: વરિયાન
  • નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષ
  • કરણ: વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ: કન્યા
  • સૂર્યોદય: 6:34 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:17 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:14 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 12:06 PM
  • રાહુ કાશ: સાંજે 4:49 થી સાંજે 6:17
  • યમગંડ: બપોરે 12:25 થી બપોરે 1:53

શુભ વિધિ માટે નક્ષત્ર સારું છે

આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભ રાશિમાં રહે છે. તેના દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, મુસાફરી અને મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવ ધરાવે છે. તે લલિત કલા માટે શુભ છે. તે નવી કુશળતા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા અને શુભ સમારોહ, ઉજવણી અને કૃષિ વ્યવહારો માટે પણ શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાળ આજે સાંજે 6:49 થી 7:17 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક કાળ, દુમુહુર્ત અને વર્જ્ય પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

