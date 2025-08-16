ETV Bharat / spiritual

આજે જન્માષ્ટમી: સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવશે જન્માષ્ટમી - JANMASHTAMI 2025

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. નહીં તો પરિણામો સુખદ નહીં આવે. સાવચેત રહો.

આજે જન્માષ્ટમી
આજે જન્માષ્ટમી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 10:26 AM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: આજે 16 ઓગસ્ટ, 2025, શનિવારના રોજ ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ કાલ ભૈરવ શાસન કરે છે, જેમને સમયના દેવતા પણ કહેવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય, નવી વાટાઘાટો અને તબીબી સારવાર માટે સારી નથી. આજે માસિક કાર્તિગાય અને કાલાષ્ટમી પણ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

16 ઓગસ્ટના પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ: વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: ભરણી
  • કરણ: બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 06:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:11 PM
  • ચંદ્રોદય: 11.32 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 01.02 PM
  • રાહુ કાલ: 09:29 થી 11:06
  • યમગંડ: 14:20 થી 15:57

આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉછીના આપવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવા બનાવવી, અગ્નિથી કંઈક બનાવવું વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉછીના ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્રો, વૃક્ષો કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા સંબંધિત કાર્ય કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

આજે રાહુ કાળ 09:29 થી 11:06 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડા, ગુલિક, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

  1. શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં રોશનીનો ઝળહળાટ, જુઓ અદભૂત વીડિયો
  2. નંદોત્સવને લઈને જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન, લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ

હૈદરાબાદ: આજે 16 ઓગસ્ટ, 2025, શનિવારના રોજ ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ કાલ ભૈરવ શાસન કરે છે, જેમને સમયના દેવતા પણ કહેવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય, નવી વાટાઘાટો અને તબીબી સારવાર માટે સારી નથી. આજે માસિક કાર્તિગાય અને કાલાષ્ટમી પણ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

16 ઓગસ્ટના પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ: વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: ભરણી
  • કરણ: બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 06:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:11 PM
  • ચંદ્રોદય: 11.32 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 01.02 PM
  • રાહુ કાલ: 09:29 થી 11:06
  • યમગંડ: 14:20 થી 15:57

આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉછીના આપવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવા બનાવવી, અગ્નિથી કંઈક બનાવવું વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈને પૈસા ઉછીના ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્રો, વૃક્ષો કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા સંબંધિત કાર્ય કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

આજે રાહુ કાળ 09:29 થી 11:06 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડા, ગુલિક, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

  1. શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં રોશનીનો ઝળહળાટ, જુઓ અદભૂત વીડિયો
  2. નંદોત્સવને લઈને જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન, લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ

For All Latest Updates

TAGGED:

AAJ KA PANCHANG 15TH AUG 2025JANMASHTAMI 2025 SUBH MUHRUTJANMASHTAMI POOJAHAPPY KRUSHANA JANMASHTAMI 2025JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.