નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા મંગળવારે આગામી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે NDAના ઉમેદવારની પસંદગી કરશે. ગુરુવારે નવી દિલ્હીમાં એનડીએ નેતાઓની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ આ જાહેરાત કરવામાં આવી.
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં, વડા પ્રધાન મોદી અને નડ્ડા બંનેને અધિકૃત કરવા માટે એક પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. બેઠકમાં હાજર રહેલા સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ બાદમાં મીડિયાને માહિતી આપી હતી કે, વડા પ્રધાન અને ભાજપ પ્રમુખ દ્વારા પસંદ કરાયેલા અંતિમ ઉમેદવારને NDAના તમામ સાથી પક્ષોની સંમતિ અને સમર્થન મળશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, શિવસેનાના શ્રીકાંત શિંદે, લોક જનશક્તિ પાર્ટીના ચિરાગ પાસવાન, ટીડીપીના લવુ કૃષ્ણ દેવરાયલુ અને રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયાના રામદાસ આઠવલે પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. શિવસેનાના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ બુધવારે ભાજપના ઉમેદવારને બિનશરતી ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી હતી.
મંગળવારે NDAના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારની સત્તાવાર જાહેરાત થવાની અપેક્ષા છે. આ નામાંકન દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓગસ્ટ પહેલા થઈ રહી છે. જગદીપ ધનખડના મધ્યસત્ર રાજીનામાને કારણે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી જરૂરી બની, તેમણે તબીબી કારણોસર પદ છોડી દીધું હતું.
જોકે, તેમના પ્રસ્થાનથી તેમના અને સરકાર વચ્ચે તણાવની વ્યાપક અટકળો ફેલાઈ છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેના સભ્યો ધરાવતી ચૂંટણી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સંસદમાં સ્પષ્ટ સંખ્યાત્મક લાભ સાથે, NDA પાસે તેના પસંદ કરેલા ઉમેદવારની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતી સંખ્યા છે. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાના હોદ્દેદાર પણ છે, જે આ પદને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
બીજી તરફ, વિપક્ષ તરફથી સંયુક્ત ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે નામો પર સર્વસંમતિ બનાવવા માટે વિપક્ષી પક્ષો સાથે સંપર્કમાં છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ એક મજબૂત રાજકીય સંદેશ આપવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જોકે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવાર પસંદ કરવા અંગે હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. દરમિયાન, કેટલાક વિપક્ષી નેતાઓનું એવું પણ માનવું છે કે ભાજપ પોતાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરે તે પછી જ ઈન્ડિયા એલાયન્સે પોતાનો ઉમેદવાર નક્કી કરવો જોઈએ.
આજે મંગળવારે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 17મો દિવસ છે. વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળા વચ્ચે, ગઈકાલે સોમવારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં આવકવેરા બિલ રજૂ કર્યું, જે પસાર થયું. આ સાથે, મણિપુર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (સુધારા) બિલ અને રાષ્ટ્રીય રમતગમત વહીવટ બિલ અને રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ વિરોધી (સુધારા) બિલ પસાર કરવામાં આવ્યા. અગાઉ, બંને ગૃહોની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ, વિપક્ષી સાંસદોએ હોબાળો મચાવ્યો. વિપક્ષ બિહારના SIR મુદ્દા પર આક્રમક મૂડમાં છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ઈન્ડિયા એલાયન્સે આ મુદ્દે સંસદથી ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય સુધી કૂચ કાઢી હતી. જોકે, દિલ્હી પોલીસે તેમને અધવચ્ચે જ રોકી દીધા હતા. વિરોધ વધ્યા બાદ, પોલીસે રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી સહિત ઘણા નેતાઓની અટકાયત કરી હતી. જોકે, તેમને બાદમાં છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.