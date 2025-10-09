સુરત ભાજપ કાર્યાલયમાં ચા-નાસ્તાના વિવાદમાં ખુરશીઓ ઉછળી, ખજાનચીને કાર્યકર્તાએ લાફો માર્યો, VIDEO વાઈરલ
બપોરના સમયે ભાજપના કાર્યકર્તા દિનેશ સાવલિયા કાર્યાલય આવ્યા હતા. અહીં તેમનો ચા-નાસ્તા બાબતે પટાવાળા સાથે થોડી બોલાચાલી થઈ હતી.
Published : October 9, 2025 at 9:48 AM IST
સુરત: સુરતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના કાર્યાલયમાં શિસ્તના ધજાગરા ઉડાવતી એક ઘટના સામે આવી છે. કાર્યાલયમાં જ બે કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ મારામારી થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થતાં શહેર ભાજપમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
ચા-નાસ્તાની વાત પરથી શરૂ થયો વિવાદ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બપોરના સમયે ભાજપના કાર્યકર્તા દિનેશ સાવલિયા કાર્યાલય આવ્યા હતા. અહીં તેમનો ચા-નાસ્તા બાબતે પટાવાળા સાથે થોડી બોલાચાલી થઈ હતી. આ બોલાચાલી અંગે પટાવાળાએ કાર્યાલયના ખજાનચી શૈલેષ જરીવાલાને જાણ કરી હતી.
જે બાદ, ખજાનચી શૈલેષ જરીવાલાએ દિનેશ સાવલિયા સાથે વિવાદ શરૂ કરી દીધો હતો. ઝઘડો એટલો ઉગ્ર બન્યો કે કાર્યકર્તા દિનેશ સાવલિયાએ ખજાનચી શૈલેષ જરીવાલાને જાહેરમાં લાફો ઝીંકી દીધો હતો. આ ઘટનાથી કાર્યાલયમાં હાજર અન્ય કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
શહેર પ્રમુખે કાર્યવાહીના સંકેત આપ્યા
ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થતાં આખરે સુરત ભાજપ શહેર પ્રમુખ પરેશ પટેલે આ મામલે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, "આ મામલે શૈલેષ જરીવાલા અને દિનેશ સાવલિયાને નોટિસ આપવામાં આવી છે. તેમણે ત્રણ દિવસની અંદર લેખિત જવાબ આપવો પડશે અને જો તપાસમાં બંને કસૂરવાર જણાશે તો કડક પગલાં લેવામાં આવશે." અગાઉ તેમણે શિસ્તભંગ બદલ ચોક્કસપણે કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી.
દિનેશ સાવલિયાના અગાઉ પણ વિવાદો
મહત્વનું છે કે, કાર્યકર્તા દિનેશ સાવલિયાનું અગાઉ પણ ભાજપ કાર્યાલય પર અનેકવાર વિવાદિત વર્તન રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. અગાઉના શહેર પ્રમુખ નિરંજન ઝાંઝમેરાને પણ ભાજપ કાર્યાલયની અંદરથી દિનેશ સાવલિયા અંગે લગભગ ચાર વખત ફરિયાદો મળી હતી. આ તાજેતરની ઘટનાએ ભાજપના આંતરિક શિસ્ત પર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
