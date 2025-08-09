બેંગલુરુ: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મતદાર યાદીમાં કથિત હેરાફેરી મુદ્દે દાવો કર્યો હતો કે જો ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા આપે તો કોંગ્રેસ સાબિત કરી દેશે કે નરેન્દ્ર મોદી મત ચોરી કરીને દેશના વડા પ્રધાન બન્યા છે.
રાહુલ ગાંધીએ બેંગલુરુના 'ફ્રીડમ પાર્ક'માં આયોજિત 'મત અધિકાર રેલી'માં આ વાત કહી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું હતું કે આ માટે જવાબદાર અધિકારીઓ પણ એક દિવસ પકડવામાં આવશે કારણ કે આ એક ગુનાહિત કૃત્ય છે.
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે કર્ણાટક સરકારે આની તપાસ કરવી જોઈએ અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. રાહુલે કહ્યું, "બંધારણ દરેક વ્યક્તિને એક મત આપવાનો અધિકાર આપે છે, ચૂંટણી પંચ અને તેના અધિકારીઓ તેના પર અતિક્રમણ કરી રહ્યા છે. જે પણ અધિકારીઓ આવું કરી રહ્યા છે તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં. જોકે તેમાં સમય લાગશે, અમે તેમને પકડી લઈશું."
#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "In yesterday's press conference, we have proved 100% that the Election Commission and the BJP have committed theft of votes..." pic.twitter.com/cExZnTzGm8— ANI (@ANI) August 8, 2025
રાહુલ ગાંધીએ બંધારણની નકલ બતાવી અને કહ્યું, "જો તમે (અધિકારીઓ) તેના પર હુમલો કરો છો, તો તમે અમારા પર હુમલો કરશો." કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું, "અમારી માંગ છે કે ચૂંટણી પંચ સમગ્ર દેશની મતદાર યાદી ડિજિટલ સ્વરૂપમાં પ્રદાન કરે અને સીસીટીવી ફૂટેજ આપે. જો અમને તે મળે, તો અમે સાબિત કરીશું કે મત ચોરી ફક્ત કર્ણાટકમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં થઈ છે." રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે જો ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા મળશે, તો તેઓ સાબિત કરશે કે વડા પ્રધાન મત ચોરી કરીને આ પદ પર આવ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે નરેન્દ્ર મોદી આજે માત્ર 25 બેઠકોના કારણે વડા પ્રધાન છે.
એટલું જ નહીં, તેમણે કહ્યું, " છેલ્લી ચૂંટણીમાં આ પ્રશ્ન અમારી સમક્ષ ઉભો હતો. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ લોકસભા ચૂંટણી પછી યોજાઈ હતી. અમારા ગઠબંધને મહારાષ્ટ્રમાં લોકસભા ચૂંટણી જીતી હતી પરંતુ છ મહિના પછી આશ્ચર્યજનક પરિણામો આવ્યા." તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં માત્ર પાંચ મહિનામાં એક કરોડ નવા મતદારોએ મતદાન કર્યું અને તે બધાએ ભાજપને મત આપ્યો.
કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે જ્યારે ચૂંટણી પંચ પાસેથી ડિજિટલ મતદાર યાદી અને મતદાન મથકોના સીસીટીવી ફૂટેજ માંગવામાં આવ્યા ત્યારે તેણે ઇનકાર કરી દીધો. તેમણે કહ્યું કે આ પછી બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ લોકસભા બેઠકના મહાદેવપુરા વિધાનસભા ક્ષેત્રની મતદાર યાદીનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો.
#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "We have protected the Constitution of India. The voices of Ambedkarji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel echo in the Constitution of India. Basavana, Narayana Guru and… pic.twitter.com/gCIJKnu8nI— ANI (@ANI) August 8, 2025
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "એ સાબિત થયું છે કે ભાજપે લોકસભા ચૂંટણીમાં કર્ણાટકમાં મત ચોરી લીધા છે." તેમણે દાવો કર્યો કે મહાદેવપુરા વિધાનસભા ક્ષેત્રના વિશ્લેષણથી સ્પષ્ટ થયું છે કે દર છમાંથી એક મતની ચોરી થઈ છે.
કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર, કોંગ્રેસના કર્ણાટકના પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલા, રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ, સાંસદો, ધારાસભ્યો અને અન્ય ઘણા નેતાઓ રેલીમાં હાજર રહ્યા હતા.
2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મારી હાર મતદાર યાદીમાં છેડછાડને કારણે થઈ હતી: ખડગે
AICC પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે મોદી સરકાર લાંબો સમય ટકશે નહીં કારણ કે કોંગ્રેસ સરકાર ચૂંટણીમાં થયેલી ગેરરીતિઓનો પર્દાફાશ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે જેના દ્વારા ભાજપ સત્તામાં આવી હતી.
ખડગેએ કહ્યું, "મોદી એન્ડ કંપની 2024ની લોકસભા ચૂંટણી સીધી જીતી શક્યા ન હતા. તેઓ મત ચોરી દ્વારા જીત્યા છે. તેથી, મોદી સરકાર લાંબા સમય સુધી ટકી શકશે નહીં. અમે તેમનો પર્દાફાશ કરીશું. તેમણે કહ્યું કે અમે મોદીને માત્ર સત્તા પરથી દૂર કરીશું નહીં, પરંતુ તેમને પાઠ પણ શીખવીશું." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કાલાબુર્ગી બેઠક પરથી તેમની હાર પણ મતદાર યાદીમાં છેડછાડને કારણે હતી. તેમણે કહ્યું, "2019માં, મને મારા જીવનની પહેલી ચૂંટણી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. બાદમાં જ્યારે મેં પરિણામનું વિશ્લેષણ કર્યું, ત્યારે મને ખબર પડી કે તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં 20,000 થી 25,000 નવા મતદારો ઉમેરાયા છે. તે સમયે અમારી પાસે પુરાવા નહોતા. પરંતુ હવે અમારી પાસે છે."
બીજી તરફ ચૂંટણી પંચે રાહુલ ગાંધીના આરોપોને ફગાવી દીધા ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શુક્રવારે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા મત ચોરી અને મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે છેતરપિંડીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા. ઉપરાંત, પંચે કહ્યું છે કે તેની વેબસાઇટમાં કોઈ સમસ્યા નથી.
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ ચૂંટણી પંચ પર 2024ની લોકસભા ચૂંટણી અને મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપને ફાયદો પહોંચાડવા માટે મતોની ચોરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, "જો રાહુલ ગાંધી તેમના વિશ્લેષણમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને માને છે કે ચૂંટણી પંચ સામેના તેમના આરોપો સાચા છે, તો તેમને ઘોષણાપત્રમાં સહી કરવામાં કોઈ વાંધો ન હોવો જોઈએ. જો રાહુલ ગાંધી ઘોષણાપત્રમાં સહી નહીં કરે, તો તેનો અર્થ એ થશે કે તેઓ તેમના વિશ્લેષણ, તેના તારણો અને વાહિયાત આરોપોમાં વિશ્વાસ નથી. આવા કિસ્સામાં, તેમણે રાષ્ટ્ર સમક્ષ માફી માંગવી જોઈએ."
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "તેથી, તેમની પાસે બે વિકલ્પો છે: કાં તો ઘોષણાપત્રમાં સહી કરે અથવા ચૂંટણી પંચ સામે વાહિયાત આરોપો કરવા બદલ દેશ સમક્ષ માફી માંગે."