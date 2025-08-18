ETV Bharat / politics

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર: બંને ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદોનો હોબાળો યથાવત, લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

આજે સત્ર શરૂ થતાં જ વિપક્ષી સાંસદોએ ફરી એકવાર બંને ગૃહોમાં હંગામો શરૂ કર્યો. હંગામાને કારણે બંને ગૃહોની કાર્યવાહી થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવી પડી.

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 12:23 PM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રની કાર્યવાહી 5 દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યા બાદ સોમવારે ફરી શરૂ થઈ. ત્યારે આજે સત્ર શરૂ થતાં જ વિપક્ષી સાંસદોએ ફરી એકવાર બંને ગૃહોમાં હંગામો શરૂ કર્યો. હંગામાને કારણે બંને ગૃહોની કાર્યવાહી થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવી પડી.

અગાઉ, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદ પરિસરમાં સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરાયું

જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બિલમાં પહેલી વારના ગુનાઓ માટે સજાને બદલે 'સુધારણા સૂચના'નો નવી અવધારણાનો સમાવેશ હશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા પસાર કરાયેલ આ બિલનો હેતુ જીવન અને વ્યવસાયને સરળ બનાવવા માટે વિશ્વાસ આધારિત શાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેટલાક કાયદાઓમાં સુધારો કરવાનો છે.

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. આ પહેલાં પણ વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

સંસદમાં OBC સમિતિની ચૂંટણી, ભાજપે વ્હીપ જારી કર્યો

BJPએ OBC સમિતિની ચૂંટણી માટે ત્રણ લાઇનનો વ્હીપ જારી કર્યો છે. પાર્ટીએ તમામ સાંસદોને હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) કલ્યાણ સમિતિની ચૂંટણી માટે મતદાન મંગળવાર, 19 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સવારે 11 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી બંધારણ ગૃહના રૂમ નંબર 63 માં યોજાશે.

નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રની કાર્યવાહી 5 દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યા બાદ સોમવારે ફરી શરૂ થઈ. ત્યારે આજે સત્ર શરૂ થતાં જ વિપક્ષી સાંસદોએ ફરી એકવાર બંને ગૃહોમાં હંગામો શરૂ કર્યો. હંગામાને કારણે બંને ગૃહોની કાર્યવાહી થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવી પડી.

અગાઉ, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદ પરિસરમાં સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરાયું

જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બિલમાં પહેલી વારના ગુનાઓ માટે સજાને બદલે 'સુધારણા સૂચના'નો નવી અવધારણાનો સમાવેશ હશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા પસાર કરાયેલ આ બિલનો હેતુ જીવન અને વ્યવસાયને સરળ બનાવવા માટે વિશ્વાસ આધારિત શાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેટલાક કાયદાઓમાં સુધારો કરવાનો છે.

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. આ પહેલાં પણ વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

સંસદમાં OBC સમિતિની ચૂંટણી, ભાજપે વ્હીપ જારી કર્યો

BJPએ OBC સમિતિની ચૂંટણી માટે ત્રણ લાઇનનો વ્હીપ જારી કર્યો છે. પાર્ટીએ તમામ સાંસદોને હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) કલ્યાણ સમિતિની ચૂંટણી માટે મતદાન મંગળવાર, 19 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સવારે 11 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી બંધારણ ગૃહના રૂમ નંબર 63 માં યોજાશે.

Last Updated : August 18, 2025 at 12:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025MONSOON SESSION 2025LOK SABHARAJYA SABHAPARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.