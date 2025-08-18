નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રની કાર્યવાહી 5 દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યા બાદ સોમવારે ફરી શરૂ થઈ. ત્યારે આજે સત્ર શરૂ થતાં જ વિપક્ષી સાંસદોએ ફરી એકવાર બંને ગૃહોમાં હંગામો શરૂ કર્યો. હંગામાને કારણે બંને ગૃહોની કાર્યવાહી થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવી પડી.
અગાઉ, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદ પરિસરમાં સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન, વિપક્ષી સાંસદોએ બિહારના SIR અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સંસદની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Education Minister @dpradhanbjp Introduces The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025 in LokSabha.— SansadTV (@sansad_tv) August 18, 2025
The Bill further to amend the Indian Institutes of Management Act, 2017.@EduMinOfIndia @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/3LcU2ISB0M
જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરાયું
જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025 લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બિલમાં પહેલી વારના ગુનાઓ માટે સજાને બદલે 'સુધારણા સૂચના'નો નવી અવધારણાનો સમાવેશ હશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા પસાર કરાયેલ આ બિલનો હેતુ જીવન અને વ્યવસાયને સરળ બનાવવા માટે વિશ્વાસ આધારિત શાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેટલાક કાયદાઓમાં સુધારો કરવાનો છે.
#monsoonsession2025 #LokSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/DjwMYu1I5j— SansadTV (@sansad_tv) August 18, 2025
લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. આ પહેલાં પણ વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.
#monsoonsession2025 #RajyaSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@harivansh1956 pic.twitter.com/afgN6KTFBV— SansadTV (@sansad_tv) August 18, 2025
રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.
BJP has issued a three-line whip for the OBC committee election. The party has directed all MPs to be present.— ANI (@ANI) August 18, 2025
Voting for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBC) will be held on Tuesday, the 19th August, 2025, from 11.00 am to 2.00 pm in Room no. 63,… pic.twitter.com/EUV0eufwYI
સંસદમાં OBC સમિતિની ચૂંટણી, ભાજપે વ્હીપ જારી કર્યો
BJPએ OBC સમિતિની ચૂંટણી માટે ત્રણ લાઇનનો વ્હીપ જારી કર્યો છે. પાર્ટીએ તમામ સાંસદોને હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) કલ્યાણ સમિતિની ચૂંટણી માટે મતદાન મંગળવાર, 19 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સવારે 11 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી બંધારણ ગૃહના રૂમ નંબર 63 માં યોજાશે.