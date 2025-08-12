ETV Bharat / politics

આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 17મો દિવસ, આજે પણ બંને ગૃહમાં વિપક્ષના હોબાળાના અણસાર - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 17મો દિવસ
સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 17મો દિવસ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 9:10 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: આજે મંગળવારે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 17મો દિવસ છે. વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળા વચ્ચે, ગઈકાલે સોમવારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં આવકવેરા બિલ રજૂ કર્યું, જે પસાર થયું. આ સાથે, મણિપુર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (સુધારા) બિલ અને રાષ્ટ્રીય રમતગમત વહીવટ બિલ અને રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ વિરોધી (સુધારા) બિલ પસાર કરવામાં આવ્યા. અગાઉ, બંને ગૃહોની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ, વિપક્ષી સાંસદોએ હોબાળો મચાવ્યો. વિપક્ષ બિહારના SIR મુદ્દા પર આક્રમક મૂડમાં છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ઈન્ડિયા એલાયન્સે આ મુદ્દે સંસદથી ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય સુધી કૂચ કાઢી હતી. જોકે, દિલ્હી પોલીસે તેમને અધવચ્ચે જ રોકી દીધા હતા. વિરોધ વધ્યા બાદ, પોલીસે રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી સહિત ઘણા નેતાઓની અટકાયત કરી હતી. જોકે, તેમને બાદમાં છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.

