ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ માટે કયા સાંસદો-MLA કરશે મતદાન? આજે ફોર્મ ભરાશે-આવતીકાલે ચૂંટણી

ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે સવારે 11 વાગ્યાથી પ્રદેશ પ્રમુખના પદ માટે ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થશે.

ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી
ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 10:05 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી સી.આર પાટીલ બાદ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો તાજ કોના સીરે આવશે તેને લઈને ચાલતી અટકળોને ટૂંક સમયમાં અંત આવશે. ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે સવારે 11 વાગ્યાથી પ્રદેશ પ્રમુખના પદ માટે ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થશે. સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી કોબા ખાતેના પ્રદેશ કાર્યાલયમાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે.

આજે ફોર્મ ભરાશે આવતીકાલે મતદાન
આ બાદ આજે જ બપોરે 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધીમાં ફોર્મની ચકાસણીની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. તો સાંજે 5 વાગ્યાથી 5.30 વાગ્યા સુધીમાં ફોર્મ પાછા ખેંચવામાં આવશે. તો આવતીકાલે 4 તારીખે સવારે 10થી 11 વાગ્યા સુધીમાં મતદાનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે અને સવારે 11 વાગ્યાથી મતગણતરી કરીને પ્રદેશ પ્રમુખના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે.

ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી
ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી

10 ટકા સાંસદ-10 ટકા ધારાસભ્યો મતદાન કરશે
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય પરીષદના સભ્યોની ચૂંટણીના મતદાનમાં લોકસભા અને રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સાંસદમાંથી 10 ટકા અને વિધાનસભામાં ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોમાંથી 10 ટકા મતદાન કરશે. આ ઉપરાંત ભાજપના પ્રદેશ પરિષદના સભ્યો પણ પ્રમુખ પદ માટે મતદાન કરવાના છે. ત્યારે સી.આર પાટીલ બાદ ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ કોણ બને છે તેના પર સૌ કોઈની નજર ટકી રહેલી છે.

આ સાંસદો-ધારાસભ્યો મતદાન કરશે
આ સાંસદો-ધારાસભ્યો મતદાન કરશે
નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણીની મતદાર યાદી
નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણીની મતદાર યાદી
ભાજપના અત્યાર સુધીના પ્રદેશ પ્રમુખો કોણ રહ્યા?

  • સી.આર પાટીલ (2020થી વર્તમાન)
  • જીતુ વાઘાણી: 2016થી 2020
  • વિજય રૂપાણી: ફેબ્રુઆરી-2016 થી ઓગસ્ટ 2016
  • આર.સી ફળદુ: 2010 થી 2016
  • પરશોત્તમ રૂપાલા: 2006 થી 2010
  • વજુભાઈ વાળા: 2005થી 2006
  • રાજેન્દ્રસિંહ રાણા: 1998થી 2005
  • વજુભાઈ વાળા: 1996થી 1998
  • કાશીરામ રાણા: 1993થી 1996
  • એ.કે પટેલ: 1982થી 1985

Last Updated : October 3, 2025 at 10:05 AM IST

