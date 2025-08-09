Essay Contest 2025

લોકસભામાં 11 ઓગસ્ટે રજૂ થશે નવું આવકવેરા બિલ, સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં - INCOME TAX BILL 2025

નવું આવકવેરા બિલ ફક્ત ભાષાને સરળ બનાવવા અને જૂની, અપ્રચલિત જોગવાઈઓને દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જોકે ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નથી.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં આવકવેરા બિલ, 2025 પાછું ખેંચી લીધું છે. તેના સ્થાને, સરકાર એક નવું બિલ લાવવા જઈ રહી છે, જેમાં સિલેક્ટ કમિટીની બધી ભલામણો શામેલ હશે.

સરકારે ફેબ્રુઆરી 2025માં લોકસભામાં આ બિલ રજૂ કર્યું હતું અને તે જ દિવસે તેને સિલેક્ટ કમિટીને ચકાસણી માટે સોંપવામાં આવ્યું હતું. સિલેક્ટ કમિટીએ 22 જુલાઈ 2025ના રોજ સંસદમાં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. હવે આ બિલના અપડેટેડ વર્ઝનને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી છે. તેને સોમવાર, 11 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ લોકસભામાં ફરીથી રજૂ કરવામાં આવશે.

આ નવું બિલ જૂના કાયદાનું સ્થાન લેશે

આ નવું આવકવેરા બિલ લગભગ છ દાયકા જૂના આવકવેરા કાયદા, 1961નું સ્થાન લેશે. 1961ના કાયદામાં સમય જતાં ઘણી વખત સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, તેથી તેને નવા કાયદા સાથે બદલવાનું જરૂરી માનવામાં આવ્યું છે.

ભાજપ સાંસદ બૈજયંત પાંડાની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ દ્વારા આ નવા બિલની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. સમિતિએ બિલમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ સુધારા સૂચવ્યા છે, જેને સરકાર હવે નવા સંસ્કરણમાં સમાવી રહી છે.

ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં

નવા આવકવેરા બિલ વિશે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હંમેશા ટેક્સ સ્લેબ વિશે હોય છે. આ કિસ્સામાં, આવકવેરા વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નવા બિલમાં ટેક્સ સ્લેબ અંગે કોઈ ફેરફાર સૂચવવામાં આવ્યો નથી.

આવકવેરા વિભાગનું કહેવું છે કે નવું બિલ મુખ્યત્વે ભાષાને સરળ બનાવવા અને બિનજરૂરી જોગવાઈઓને દૂર કરવાના ઉદ્દેશ્યથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જેથી કરદાતા માટે નિયમો વધુ સ્પષ્ટ અને સરળ બની શકે.

સંસદમાં બિલ પાછું ખેંચવાની પ્રક્રિયા

બિહારમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના મુદ્દા પર વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા થઈ રહેલા હોબાળા વચ્ચે, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સિલેક્ટ કમિટીના અહેવાલના આધારે આવકવેરા બિલ 2025 પાછું ખેંચવાની પરવાનગી માંગી. ગૃહની મંજૂરી બાદ બિલ પાછું ખેંચી લેવામાં આવ્યું.

સિલેક્ટ કમિટીના મુખ્ય સૂચનો

સિલેક્ટ કમિટીએ બિલમાં ઘણા સુધારા સૂચવ્યા છે, જેમાં એક મહત્વપૂર્ણ સૂચન એ છે કે કરદાતાઓને ITR (આવકવેરા રિટર્ન) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ પછી પણ કોઈપણ દંડ વિના TDS (ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ) રિફંડનો દાવો કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. કરદાતાઓની સુવિધા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે જેથી જો તેઓ સમયસર રિફંડ મેળવી શકતા નથી, તો તેમને વધારાનો બોજ સહન ન કરવો પડે.

