'ભાજપના જ નેતાઓ ચૈતર વસાવાને સપોર્ટ કરે છે', સાંસદ મનસુખ વસાવાએ BJP MLAનું નામ લઈને આક્ષેપ કર્યા
ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાણ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના જ નેતાઓ ચૈતરને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ જૂનારાજના રસ્તા બાબતે પદયાત્રા કરી હતી. ચૈતર વસાવાની પદયાત્રા બાબતે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે, નાટક કરે છે અને લોકોને ગેર માર્ગે દોરી રહ્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ સીધો આક્ષેપ નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખ પર લગાડ્યો હતો. સાંસદે કહ્યું કે, દર્શનાબેન દેશમુખ ડેડીયાપાડા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને સપોર્ટ કરે છે.
ખરાબ રસ્તાને લઈને ચૈતર વસાવાની પદયાત્રા
આમ આદમી પાર્ટી દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની આગેવાનીમાં પદયાત્રા ઐતિહાસિક પૌરાણીક, પર્યટક ગામ જુનારાજ, ઉપલા જુનારાજ, વેરિસાલ, પાંચખાડી, કમોંદીયા,દેવહાત્રા જવા રોડ બનાવવાની માંગ સાથે માટે પદયાત્રા જુનારાજ ગામથી શરુ કરી આવી હતી. પ્રવાસન સ્થળ જુનારાજ ગામને જોડતો રસ્તો લાંબા સમયથી બીસ્માર હાલતમાં છે. ચોમાસામાં આ રસ્તે દર્દી બીમાર પડે તો 108 પણ જઈ શકતી નથી. ચોમાસમાં ગામનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. આ રસ્તો ઘણા વખતથી મંજૂર થયેલો છે. તેનું ખાત મહૂર્ત સાંસદ મનસુખ વસાવા કર્યું હતું. છતાં રસ્તાનું અધુરૂં કામ પૂરું થતું નથી. ગયા વર્ષે એક એજન્સીએ રોડનું કામ શરૂ પણ કર્યું હતું. પરંતુ વિરોધ થતા કામ અટકાવી દેવામાં આવ્યું. વન વિભાગની મંજૂરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને આરટીઆઇ થયા પછી કામ અટકી ગયું છે. જંગલ વિસ્તારમાં રોડ બનાવવાનો હોય તો વન વિભાગ દ્વારા તેની મંજૂરી લેવી પડે તે મામલે કામ અટકતા રસ્તાનું કામ અટકી પડ્યું છે.
આજે પણ આ રસ્તાનું કામ અધૂરું છે. પ્રજાને મુશ્કેલીના પડે અને આ કામગીરી ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે તે માટે ચૈતર વસાવાએ આજે પદયાત્રા શરૂ કરી હતી. જુનારાજ ગામ સાંસદ મનસુખ વસાવાનું ગામ છે અને
ચૈતર વસાવાએ આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી
ચૈતર વસાવાનું મોસાળ પણ છે. આમ આદમીના ધારાસભ્ય સાથે ભાજપના તાલુકા પંચાયત સભ્ય કલ્પેશ વસાવા પણ જોડાયા હતા. ચૈતર વસાવાએ તંત્રને ચીમકી આપી હતી કે, 15 દિવસમાં રસ્તાનું કામ શરૂ નહીં થાય તો આંદોલન કરીશું. 31 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ રજૂઆત કરવાની ચીમકી આપી છે.
ભાજપના MLA ચૈતર વસાવાને સપોર્ટ કરતા હોવાનું સાંસદનું નિવેદન
ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાણ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના જ નેતાઓ ચૈતરને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. પેહલા ભાજપના આગેવાનોએ ચૈતરને ભાજપમાં લાવવાના પ્રયત્નો કર્યા અને ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખ હવે ચૈતરને ભાજપમાં લાવવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે.
જુનારાજના રસ્તા બાબતે સાંસદે કહ્યું કે, દિવાળી પછી રસ્તાનું કામ ચાલુ થવાનું જ છે. જે ચૈતર વસાવાને પણ ખબર છે. ભાજપના તાલુકા પંચાયત કલ્પેશ વસાવાએ સાંસદને રજુઆત કરી તે બાબતે સાંસદે કહ્યું કે, કલ્પેશ વસાવા પણ દર્શનાબેન દેશમુખનો જ માણસ છે. ચૈતર વસાવાને આટલા વર્ષોથી જુનારાજ યાદ ન આવ્યું. વર્ષો બાદ મામાનું ઘર યાદ આવ્યું. આ રસ્તો ફોરેસ્ટ વિભાગના કાર્યક્રમ થકી સરકારમાંથી ગ્રાન્ટ મંજુર કરાવી ત્યાં નાળાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું હતું. પણ આદિવાસી સમાજના જ આર.ટી.આઇ એક્ટિવિસ્ટના કારણે કામ બંધ થયું છે. હાલ તો મંજૂરી મળી ગઈ છે અને દિવાળી પછી કામ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે.
સાંસદના આક્ષેપ મુદ્દે ધારાસભ્ય શું બોલ્યા?
જુનારાજના રસ્તા માટે ચૈતર વસાવાએ પદયાત્રા કરી તે બાબતે નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે કહ્યું કે, આપ પાર્ટીના લોકો જ આર.ટી.આઈ કરે છે અને પછી પાછી ખેંચી લે છે. ધારાસભ્ય પદયાત્રા કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. મને પણ ખબર છે કે આપના જિલ્લા પ્રમુખે સરકારી જમીન પચાવી પાડી છે, જેનો કેસ કોર્ટમાં ચાલે છે. મારું મોઢું ના ખોલાવશો. સાંસદ મનસુખ વસાવાના ચૈતર વસાવાને સમર્થનવાળા નિવેદન પર ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે કહ્યું, એ બાબતે મારે કાઈ ખુલાસો આપવાનો નથી.
