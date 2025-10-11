બનાસ ડેરીની ચૂંટણી: દાંતા બેઠક પર ભાજપના મેન્ડેટધારી અમરત પરમારની જીત, શંકર ચૌધરીની આખી પેનલ વિજેતા

ETV Bharat / politics

બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં દાંતા બેઠક પર ભાજપના મેન્ડેટધારી ઉમેદવારની જીત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 11:21 AM IST

દાંતા: બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી હવે વર્ચસ્વની લડાઈ બની ગઈ છે. 16 બેઠકમાંથી 15 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ હતી, જોકે એક બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ દાંતાની બેઠકનું પરિણામ જાહેર થયું છે. દાંતાની એક બેઠક ઉપર માત્ર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ગઈકાલે યોજાયેલી ચૂંટણીનું આજે પરિણામ બહાર આવતા 55 વોટો સાથે ભાજપના મેન્ડત ધરાવતા ઉમેદવાર અમરતભાઈ પરમારનો વિજય થયો છે, એટલે કે શંકરભાઈ ચૌધરીની પૂરેપૂરી પેનલ વિજેતા જાહેર થઈ છે.

25 મતથી અમતર પરમાર વિજેતા
બનાસ ડેરીના ડિરેક્ટર દિલીપસિંહ બારડ અને અમરતજી પરમાર વચ્ચે સીધો જંગ હતો. આ બેઠક ઉપર કોણ જીતશે તેનો રસા કસી ભર્યા માહોલ વચ્ચે આખરે પરિણામ જાહેર થયું છે. મતદાન ગણતરી બાદ અમરતજી પરમારને 55 મત મળ્યા હતા. જ્યારે દિલીપસિંહ બારડને 30 મત મળ્યા હતા એટલે કે 25 મતથી અમરતજી પરમારનો વિજય થયો હતો. ગઈકાલે 100 ટકા મતદાન થયું હતું અને આજે પરિણામ જાહેર થતાં શંકરભાઈ ચૌધરીની પેનલ અને ભાજપે જેને મેન્ડેડ આપ્યું હતું તે અમરતજી પરમારનો વિજય થયો છે. અમરતજી પરમારે પશુપાલકોનો અને પક્ષનો આભાર માન્યો હતો. આ સીટ જીતવી શંકરભાઈ ચૌધરીની પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ હતો અને આખરે આ સીટ ઉપર પણ જીત હાંસલ થઈ છે એટલે કે શંકરભાઈ ચૌધરીની સંપૂર્ણ પેનલ બની છે.

સમર્થકોએ ખભે બેસાડી જીતની ઉજવણી કરી
ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ વિજેતા ઉમેદવાર અમરતજી પરમારના સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ અને જોશ જોવા મળ્યો હતો. સમર્થકોએ અમરતજી પરમારને હાર પહેરાવીને તેમને ખભે બેસાડીને જીતની ઉજવણી કરી હતી.

શુક્રવારે યોજાયું હતું મતદાન
આ પહેલા બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની સંપૂર્ણ બેઠકો બિનહરીફ કરવાના ભાજપના અને વર્તમાન ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તેમજ ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ નિવડ્યા હતા. જે બાદ દાંતાની એક બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં દાંતા મામલતદાર કચરી ખાતે શુક્રવારે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન યોજાયું હતું.

બનાસ ડેરી નિયામકની 16 બેઠકોમાંથી 15 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી. જોકે દાંતાની બેઠક બિનહરીફ કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો હતા છતાં ઉમેદવાર દિલીપસિંહ બારડ ન માનતા આ તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા હતા.

