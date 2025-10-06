હમાસ પાસે વિકલ્પો ખતમ થઈ ગયા - હવે ટકી રહેવા ટ્રમ્પની યોજના સ્વીકારવી અને રાજકીય સુધારો જરૂરી
આ જૂથને ફક્ત તેના માળખામાં જ નહીં પરંતુ તેની વિચારધારામાં પણ સુધારો કરવાની જરૂર પડશે.
Published : October 6, 2025 at 3:12 PM IST
મખૈમાર અબુસાદા
લશ્કરી રીતે નબળું પડી ગયેલું અને ખાસ કરીને ગાઝાના લોકોમાં ઘટતા પેલેસ્ટિનિયન સમર્થનનો સામનો કરી રહેલું, હમાસ પહેલેથી જ આતંકવાદી જૂથનો પડછાયો હતું જે તે એક સમયે હતું. અને પછી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની શાંતિ યોજના આવી.
3 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, હમાસે કહ્યું કે, તેણે 20-મુદ્દાના પ્રસ્તાવના કેટલાક પાસાઓને સ્વીકાર્યા, જેમાં ગાઝા પટ્ટીનો વહીવટ સ્વતંત્ર પેલેસ્ટિનિયન ટેક્નોક્રેટ્સના જૂથને સોંપવાનો અને બાકીના બધા ઇઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ થયેલા હુમલા દરમિયાન અપહરણ કરાયેલા 252 બંધકોમાંથી આ છેલ્લા બંધકો છે - એક એવી ઘટના જે બે વર્ષ પછી હમાસની શક્તિના ઉચ્ચ બિંદુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પેલેસ્ટિનિયન રાજકીય વલણના નિષ્ણાત તરીકે, મારું માનવું છે કે જૂથ પાસે હવે ટકી રહેવા માટે થોડા વિકલ્પો છે.
ભૂતકાળની શાંતિ પ્રક્રિયાઓમાં ભૂતપૂર્વ પ્રતિકાર જૂથોની જેમ, તે શસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી શકે છે અને પોતાને એક સંપૂર્ણ રાજકીય પક્ષમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે. પરંતુ આમ કરવા માટે, તેને શ્રેણીબદ્ધ અવરોધોને દૂર કરવાની જરૂર છે: ટ્રમ્પની યોજનાના અન્ય ભાગોનો સામનો કરવો, ઘરે તેની અલોકપ્રિયતા અને તેની કઠોર વિચારધારા ત્રણ સૌથી અગ્રણી છે.
હત્યાનું અભિયાન
ઇઝરાયલની અત્યંત શ્રેષ્ઠ સૈન્ય દ્વારા બે વર્ષના આક્રમણના પરિણામે હમાસ કેટલું અધોગતિ પામ્યું છે તેનો અંદાજ લગાવવા યોગ્ય છે. ઘણા ગુપ્તચર અહેવાલો અનુસાર, હમાસે તેની લશ્કરી પાંખ અલ-કાસમ બ્રિગેડમાં તેના મોટાભાગના વરિષ્ઠ કમાન્ડ ગુમાવ્યા છે. તેના વર્તમાન કમાન્ડર, ઇઝ અલ-દિન અલ-હદ્દાદ, બચી ગયા છે, સંભવતઃ 7 ઓક્ટોબરના હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ યાહ્યા સિનવારના ભાઈ મોહમ્મદ સિનવાર પાસેથી કમાન સંભાળી લીધી છે - જે મે 2025 માં માર્યા ગયા હતા. પરંતુ તેઓ ઘટતી જતી સેનાનું નેતૃત્વ કરે છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે 3 ઓક્ટોબરના રોજ ટ્રુથ સોશિયલ પર સંકેત આપ્યો હતો કે, હમાસે 25,000 લડવૈયાઓ ગુમાવ્યા છે. ત્યારે તેઓ અતિશયોક્તિ ન કરી રહ્યા હોય. જૂથના નુકસાન અંગેના અંદાજ અલગ અલગ છે, પરંતુ તે યુદ્ધની શરૂઆતમાં તેની પાસે રહેલા લડાયક દળના અડધાથી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે.
તે સમય દરમિયાન હમાસે નવા લડવૈયાઓની ભરતી કરવામાં સફળતા મેળવી છે. પરંતુ આમાંના ઘણા નવા ભરતી કરનારાઓમાં મૃતકોની ક્ષમતા અને અનુભવનો અભાવ છે. અને નવા ભરતી કરનારાઓનો એકમાત્ર હેતુ ઇઝરાયલ પ્રત્યે નફરત અને ગુસ્સો છે.
હમાસનું રાજકીય નેતૃત્વ પણ ખતમ થઈ ગયું છે. ઇસ્માઇલ હનીયેહ, સાલેહ અલ-અરૌરી અને યાહ્યા સિનવાર સહિતના મુખ્ય રાજકીય નેતાઓ માર્યા ગયા છે.
અને તે વધુ ખરાબ થઈ શક્યું હોત. જો સપ્ટેમ્બર 2025 માં કતારના દોહામાં હમાસના રાજકીય નેતૃત્વ પર ઇઝરાયલી હુમલો સફળ થયો હોત, તો તે ચળવળ માટે વિનાશક નુકસાન હોઈ શકે છે. પરંતુ આ કાર્યવાહી ત્યાં તેના પ્રાથમિક લક્ષ્યોને ચૂકી ગઈ.
ગાઝામાં સમર્થન ઘટી રહ્યું છે
યુદ્ધની મુશ્કેલીઓ વધતાં હમાસ પર પેલેસ્ટિનિયન જાહેર દબાણ વધ્યું છે. સ્થાનિક આરોગ્ય અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 67,000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને 169,000 થી વધુ ઘાયલ થયા છે. ગાઝા પટ્ટીનો મોટાભાગનો ભાગ કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયો છે, અને 90% થી વધુ વસ્તી ઘણી વખત વિસ્થાપિત થઈ ગઈ છે - મોટાભાગના ગાઝાવાસીઓ હવે તંબુઓમાં રહે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ ગાઝા પટ્ટીના કેટલાક ભાગોમાં દુષ્કાળ અને ભૂખમરાની જાણ કરી છે.
હમાસે ઇઝરાયલી નિયંત્રણ હેઠળના ઘણા વિસ્તારોમાં તેની શક્તિ અને પ્રભાવ ગુમાવી દીધો છે. ઇઝરાયલી સૈન્ય અને ગુપ્તચરોએ સ્થાનિક પેલેસ્ટિનિયન લોકો અને લશ્કરના કેટલાક સભ્યોને લશ્કર-નિયંત્રિત વિસ્તારોમાં સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.
આવા વિસ્તારોમાં, હમાસના લડવૈયાઓ ઘણીવાર અન્ય પેલેસ્ટિનિયન જૂથો સાથે અથડામણ કરે છે, જેના પરિણામે ઘણા મૃત્યુ થયા છે અને હમાસ પ્રત્યે રોષ વધ્યો છે. ઇઝરાયલ સાથે સહયોગના શંકાસ્પદ પેલેસ્ટિનિયનોને હમાસે ફાંસી અને ત્રાસ આપવાથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે, જેના કારણે ગાઝાના ઘણા ભાગોમાં અરાજકતા ફેલાઈ છે.
તેથી, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે મે 2025 માં લેવામાં આવેલા વલણના તાજેતરના મતદાનમાં ગાઝાના અડધા લોકો કહે છે કે તેઓ હમાસ વિરોધી પ્રદર્શનોને ટેકો આપતા હતા. ખરેખર, યુદ્ધ આગળ વધતાં ગાઝા અને પશ્ચિમ કાંઠા બંનેમાં જૂથ માટેનો ટેકો ઘટતો રહ્યો છે.
શાંતિ માટેનો પ્રયાસ
ચાલુ યુદ્ધ અને ગાઝામાં સ્થાનિક પેલેસ્ટિનિયનો જે અમાનવીય દૈનિક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહ્યા છે તેના કારણે લોકોમાં થાક ફેલાયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર, ઘણા પેલેસ્ટિનિયનો જાહેરમાં હમાસને ટ્રમ્પ યોજનાને સમર્થન આપવા અને તેમના દુઃખનો અંત લાવવા માટે કહી રહ્યા છે.
યોજનાના તમામ 20-પોઇન્ટ્સને સ્વીકારવા કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે, હમાસે, તેના દ્રષ્ટિકોણથી, ખૂબ જ ખરાબ પરિણામ માટે સંમત થવું એ વિકલ્પ કરતાં વધુ સારું છે કે નહીં તે ધ્યાનમાં લેવું પડશે. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે બોર્ડમાં ન આવવાથી હમાસને "બધા નર્ક"નો સામનો કરવો પડશે.
હમાસે પહેલાથી જ બાકીના બધા ઇઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કરવા અને ગાઝામાં સત્તા ટેક્નોક્રેટિક પેલેસ્ટિનિયન સમિતિને સોંપવા સંમતિ આપી છે. જો સંપૂર્ણ સમર્થન આપવામાં આવે, તો આ યુદ્ધનો અંત લાવશે અને ગાઝામાંથી ધીમે ધીમે ઇઝરાયલી સૈન્ય પાછા ખેંચાશે, અને ગાઝામાંથી પેલેસ્ટિનિયનોને બહાર કાઢવામાં આવશે નહીં.
ઇજિપ્ત, કતાર અને તુર્કી યોજના પ્રત્યે હમાસના પ્રતિભાવને સરળ બનાવી રહ્યા છે. અને યોજનાને સ્વીકારવા માટે ભારે પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ છે.
જોકે, તે હમાસને નિઃશસ્ત્ર કરવા દબાણ કરશે અને ટનલ, શસ્ત્ર ઉત્પાદન અને બાકીના રોકેટ સહિત લશ્કરી માળખાના વિનાશની દેખરેખ માટે ગાઝામાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક દળના પ્રવેશને મંજૂરી આપશે - આ નવીનતમ યોજનાના મુદ્દાઓ છે જેને હમાસ સ્વીકારવા માટે વધુ અનિચ્છા ધરાવે છે.
બાકીના હમાસ લડવૈયાઓનું શું થાય છે તે એક મુદ્દો છે જે સમગ્ર યોજનાના પતન તરફ દોરી શકે છે.
અને હમાસ પર દોષારોપણ કરી શકાય તેવી યોજનાનો કોઈપણ અસ્વીકાર નિઃશંકપણે ઇઝરાયલી કટ્ટરપંથીઓના સભ્યો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના ગઠબંધનના કટ્ટરપંથી જૂથો પાસે એક વૈકલ્પિક યોજના છે: ગાઝા પર સંપૂર્ણ કબજો કરવો, પેલેસ્ટિનિયનોને હાંકી કાઢવો અને ગાઝામાં ઇઝરાયેલી વસાહતો ફરીથી સ્થાપિત કરવી.
હમાસ માટે હવે આગળ શું?
કદાચ હમાસ માટે સૌથી વ્યવહારુ વિકલ્પ એ છે કે તે પોતાને એક રાજકીય પક્ષમાં રૂપાંતરિત કરે. પરંતુ આમ કરવા માટે, જૂથને ફક્ત તેના માળખામાં જ નહીં પરંતુ તેની વિચારધારામાં પણ સુધારો કરવાની જરૂર પડશે.
રાજકીય ગતિ બે-રાજ્ય ઉકેલ તરફ પાછી ફરી રહી છે. ફ્રાન્સ અને સાઉદી અરેબિયાએ તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં આ હેતુ માટે એક નવો પ્રયાસ કર્યો છે, અને ઘણા પશ્ચિમી રાષ્ટ્રોએ પહેલીવાર પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યત્વને માન્યતા આપી છે. હમાસ આખરે બે-રાજ્ય ઉકેલ સ્વીકારવાનું દબાણ અનુભવી શકે છે, જેનો તે લાંબા સમયથી પ્રતિકાર કરી રહ્યું છે. તેના ભાગ પેટે, ટ્રમ્પની યોજના ફક્ત અસ્પષ્ટ દાવાઓ કરે છે જેમાં રાજ્ય માટે પેલેસ્ટિનિયન "મહત્વાકાંક્ષા" નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
જો સંપૂર્ણ રાજકીય પક્ષમાં રૂપાંતર હમાસનું ભાગ્ય હોય, તો તેણે ચતુરાઈથી અને ઝડપથી તેના પત્તા રમવાની જરૂર પડશે. પેલેસ્ટાઇન લિબરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન 1982 માં બૈરુતથી નીકળ્યા પછી આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયું, આખરે રાજકારણ અને રાજદ્વારીને સશસ્ત્ર પ્રતિકાર પર મૂકી દીધું. અને કતાર, તુર્કી અને ઇજિપ્ત હમાસને તેના વલણને મધ્યમ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
હમાસની કઠોર વિચારધારા એક અવરોધ બની રહી છે. 1987 માં તેની રચના થઈ ત્યારથી, હમાસે પોતાને એક કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક વિચારધારા સાથે જોડી રાખ્યું છે જે ઇઝરાયલને માન્યતા આપવા અને પેલેસ્ટાઇનને ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્ય તરીકે વિકસાવવા જેવા મુદ્દાઓ પર મૂળભૂત સમાધાન કરવાની મંજૂરી આપતું નથી.
પરંતુ સીરિયાનું તાજેતરનું ઉદાહરણ છે, જ્યાં લાંબા ગાળાના સરમુખત્યાર બશર અલ-અસદને પદભ્રષ્ટ કર્યા પછી, મુખ્ય ઇસ્લામિક લડાયક જૂથ રાજકારણમાં જોડાયું, અને આમ કરવા બદલ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી.
શું હમાસ આવા પરિવર્તનમાં સફળ થઈ શકે છે - તે આવો પ્રયાસ કરે છે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે. જોકે એક અંતિમ મુશ્કેલી છે: જો હમાસ નવીનતમ શાંતિ પ્રસ્તાવ સ્વીકારે તો પણ, ગાઝામાં અન્ય પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી જૂથો કદાચ નહીં સ્વીકારે અને સમગ્ર શાંતિ પ્રક્રિયાનો ભાંગફોડ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમર: આ લેખ 'ધ કન્વર્ઝન અન્ડર અ ક્રિએટિવ કોમન્સ લાઇસન્સ'માંથી ફરીથી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો લેખકના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV ભારતના મંતવ્યો પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.
લેખક વિશે: મખૈમાર અબુસાદા પેલેસ્ટિનિયન રાજકીય વલણના યુ.એસ.માં શિક્ષિત નિષ્ણાત છે. તેમણે 1996 માં મિઝોરી-કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી હતી અને તેઓ ગાઝાની અલ-અઝહર યુનિવર્સિટીમાં એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને યુનિવર્સિટીના રાજકીય વિજ્ઞાન વિભાગના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ છે.