ગાઝા કરાર અને ટ્રમ્પનો મધ્ય પૂર્વ સંતુલન
રાજદ્વારી દાવપેચ પછી થયેલો આ કરાર હમાસને 20 સૂત્રી એજન્ડાના રૂપમાં યુદ્ધવિરામ માટે અંતિમ તક આપે છે.
By Vivek Mishra
October 7, 2025
Updated : October 7, 2025 at 12:57 PM IST
આજકાલ US નીતિ સાથે સંબંધિત મોટાભાગની બાબતોની જેમ, મધ્ય પૂર્વમાં ટ્રમ્પની નીતિ પણ મનને મૂંઝવી શકે છે. ગાઝાને પ્રાદેશિક ક્ષેત્રમાં ફેરવવાની તેમની ઇચ્છાથી લઈને તેમની નવીનતમ ગાઝા શાંતિ યોજના સુધી, ટ્રમ્પની નીતિ પરિવર્તનની શ્રેણી લાંબી છે. જે આખરે, ટ્રમ્પની પસંદગીઓ પ્રાદેશિક મજબૂરીથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેટલી ટ્રમ્પ પ્રાદેશિક રાજકારણને આકાર આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ગયા મહિને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 80મા સત્ર દરમિયાન થયેલી રાજદ્વારી વાતચીતની શ્રેણી તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી રહી હોય તેવું લાગે છે, ખાસ કરીને ટ્રમ્પના પ્રસ્તાવિત 20 સૂત્રી એજન્ડાના રૂપમાં હમાસને યુદ્ધવિરામ માટે અંતિમ ઓફર સાથે.
ઇઝરાઇલ-ગાઝા યુદ્ધ જેવા સંઘર્ષમાં, જ્યાં સાર્વભૌમત્વ, ઓળખ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિના પ્રશ્નો અનિવાર્ય અને બંને પક્ષો માટે અસ્તિત્વના જોખમો બની ગયા છે, 20 સૂત્રી એજન્ડાના માધ્યમથી શાંતિ શોધવી એ ઘાસની ગંજીમાંથી સોય શોધવા જેવી લાગે છે. છતાં, ટ્રમ્પનો પ્રસ્તાવ તક અને જવાબદારીને જોડવા બદલ પ્રશંસાને પાત્ર છે. ખાસ કરીને, ટ્રમ્પ નેતન્યાહૂને વર્તમાન શાંતિ પ્રસ્તાવ સ્વીકારવા દબાણ કરવા માંગે છે, કારણ કે તેઓ તેને કોઈ પ્રકારની શાંતિ લાગુ કરવાની છેલ્લી તક તરીકે જુએ છે, ભલે તે કામચલાઉ હોય. વ્યક્તિગત રીતે, ટ્રમ્પ તેમના નોબેલ પુરસ્કાર માટેની સમયમર્યાદા સામે પણ દોડી રહ્યા છે.
બંને પક્ષોને આંશિક રૂપે જ ભલે, પણ આ કરાર સ્વીકારવા દબાણ કરીને ટ્રમ્પે એક સાથે અનેક સ્થિતિને સંતુલિત કરી દીધી છે, જે તેમની મધ્ય પૂર્વ નીતિની જટિલતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ પ્રદેશમાં નેતન્યાહૂને ટ્રમ્પની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ યુએસ-ઇઝરાયલ ગઠબંધનની ગંભીર કસોટી કરી છે, 7 ઓક્ટોબરના રોજ હમાસ દ્વારા ઇઝરાયલ પરના હુમલા પછીથી પણ વધુ. આ કસોટી દોહામાં હમાસ નેતાઓ પર ઇઝરાયલના હુમલા સાથે સુસંગત હતી. જ્યારે કતાર પર ઇઝરાયલના હુમલા અંગે ટ્રમ્પનો જાહેર આક્રોશ નિયંત્રિત થઈ શકે છે, ત્યારે ખાનગી રીતે તેમણે ઇઝરાયલને વધુ મજબૂતીથી પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આ પછી, ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરે કતારને સુરક્ષા ગેરંટી આપી.
અમેરિકા માટે મધ્ય પૂર્વ એક કાલ્પનિક જેવી બાબત છે, જેનો તે લાંબા સમયથી પીછો કરી રહ્યો છે અને કરતા આવ્યો છે. પ્રદેશમાંથી વ્યૂહાત્મક ખસી જવા અને ઇન્ડો-પેસિફિક તરફ વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન છતાં, મધ્ય પૂર્વ ટ્રમ્પ માટે મહત્વપૂર્ણ રહે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આ પ્રદેશને આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણના મિશ્રણથી જુએ છે. આર્થિક રીતે, ટ્રમ્પ પોતાના આર્થિક કાર્યસૂચિને વિસ્તૃત કરવા માટે આ પ્રદેશને પડકારવા તૈયાર છે. જો અબ્રાહમ કરાર એક માળખું હોત, તો IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) ટ્રમ્પ માટે હાડકાં પર લાગેલુ માંસ છે.
મધ્ય પૂર્વમાં લાંબા સમય સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ છતાં, તે તેમને પ્રદેશની આર્થિક સંભાવનાનો ઉપયોગ કરવાથી રોકી શક્યું નથી. UAE સાથેના કરારમાં, ટ્રમ્પે યુએસ હાઇ-એન્ડ ચિપ્સ માટે બજાર સુરક્ષિત કર્યું, જ્યારે વિશ્વાસ અને વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધાના અભાવે ચીનને તે વિકલ્પ બનતા અટકાવ્યું છે. આ પ્રદેશમાં એક માત્ર બીજો દેશ જેના પર મજબૂત US ભાગીદાર બનવા માટે વિશ્વાસ કરી શકાય છે, ઓછામાં ઓછું ટ્રમ્પ વહીવટ હેઠળ, સાઉદી અરેબિયા છે, જે રક્ષણાત્મક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન સાથે રિયાધનો સંરક્ષણ સોદો, જો કંઈ હોય તો, સુરક્ષા ગેરંટી તરીકે યુએસની અવિશ્વસનીયતા સામે ગેરંટી હતી, અને સંભવતઃ નાગરિક પરમાણુ કરાર માટેની તેની ઇચ્છામાં યુએસ દ્વારા કથિત અવરોધ સામે પણ એક નિવેદન હતું.
મધ્ય પૂર્વની વ્યૂહાત્મક ભૂગોળ તેને આધુનિક સમયનું કેન્દ્ર બનાવે છે, જે વૈશ્વિક આર્થિક વિકાસનો એક ક્રોસરોડ છે. ટ્રમ્પના આર્થિક વિશ્વ દૃષ્ટિકોણમાં, આ એક સોનાની ખાણ છે. તેમ છતાં, 7 ઓક્ટોબરથી આ ક્ષેત્રમાં થયેલા વિકાસે પ્રાદેશિક શક્તિ દ્વારા નિર્ણય લેવાની ટ્રમ્પની ક્ષમતા અને પ્રાદેશિક રાજકારણથી પોતાને દૂર રાખવાની તેમની ક્ષમતા બંને પર મર્યાદા મૂકી છે. સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષની આ પ્રદેશ પરની અસરને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ ઇઝરાયલની ક્રિયાઓ પ્રત્યે સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક પ્રતિક્રિયાને કારણે આવા પ્રયાસો અવરોધાયા છે. આમ, ટ્રમ્પ સમજી શકાય તેવું માને છે કે આર્થિક વિકાસનું આકર્ષણ અને યુએસ લશ્કરી આક્રમણનો ભય મધ્ય પૂર્વમાં પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે સૌથી અસરકારક સંયોજન હોઈ શકે છે.
જ્યારે ઇઝરાયલ, આ ક્ષેત્રમાં તેનો સૌથી મજબૂત સાથી, જુડિયો-ખ્રિસ્તી મૂલ્યો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એક મજબૂત ઇઝરાયલ લોબી, નવીનતા અને હોલોકોસ્ટ સુધી ફેલાયેલા ઐતિહાસિક નૈતિક ઉત્ક્રાંતિ દ્વારા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સાથે જોડાયેલ છે, ઇઝરાયલનો અર્થ ટ્રમ્પ અને MAGA ચળવળ માટે ઘણો વધારે છે. ટ્રમ્પ અને તેમના સમર્થકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇઝરાયલ માટે ઘટતા સમર્થન સામે લડી રહ્યા છે, ખાસ કરીને યુવાનોમાં. વધુમાં, ઇઝરાયલને નિશાન બનાવવાથી ટ્રમ્પને સ્થાનિક ટીકા, ખાસ કરીને યુવાનોમાં, જે પ્રદેશમાં ઇઝરાયલના પગલાંનો વિરોધ કરે છે, તેને દૂર કરવાની તક મળી છે. આ પ્રગતિ આગામી વર્ષની મધ્યસત્ર ચૂંટણીમાં ટ્રમ્પને ફાયદો કરાવી શકે છે. આમ, ટ્રમ્પ આને એક ઐતિહાસિક તક તરીકે જુએ છે, કારણ કે તેઓ પ્રદેશમાં શાંતિ લાવનારા અને ઇઝરાયલને સંપૂર્ણ સમર્થન આપનાર પ્રથમ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ છે. જ્યારે અન્ય વિકલ્પો ખતમ થઈ જાય ત્યારે બળ એકત્ર કરવાની તેમની અનન્ય ક્ષમતા બંને પક્ષો માટે અવરોધક અને સમજાવટ તરીકે કામ કરે છે.
ગાઝા કરારની વિગતો અસ્પષ્ટ રહે છે, પરંતુ તેની રૂપરેખા વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. ઇઝરાયલ અને ગાઝા બંને માટે, વર્તમાન કરાર કેટલાક ક્ષેત્રોમાં સમાધાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ વર્ષોની લડાઈ અને ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ, ભૂગોળ અને ધર્મને અનોખી રીતે ગૂંથેલા સંઘર્ષ પછી, આ શાંતિ માટે એક વાસ્તવિક તક હોઈ શકે છે, જોકે તેમાં કોઈ સંપૂર્ણ ગેરંટીનો અભાવ છે.
