નવી દિલ્હી: યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં પ્રતિકૂળ ચુકવણી સંતુલન, ઊંચા ટેરિફ અને રશિયન તેલ ખરીદી સહિતના અનેક કારણોનો ઉલ્લેખ કરીને ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. જોકે, આ મોદીના દાવાને કારણે પણ થઈ શકે છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન જાહેર કરાયેલા યુદ્ધવિરામમાં ટ્રમ્પની કોઈ ભૂમિકા નહોતી. બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો અત્યાર સુધીના સૌથી નીચલા સ્તરે છે. ભારતમાં, તમામ રાજકીય પક્ષોએ ટ્રમ્પના 'આર્થિક બ્લેકમેલ' સામે ન ઝૂકવાના સરકારના વલણને સમર્થન આપ્યું છે. ભારતે અત્યાર સુધી તેના પ્રતિભાવમાં પરિપક્વતા દર્શાવી છે.
પ્રતિબંધોને 'અન્યાયી' કહેવા ઉપરાંત, વડા પ્રધાન મોદીએ એમ પણ કહ્યું છે કે ભારત તેના રાષ્ટ્રીય હિતોમાં સમાધાન કરશે નહીં. તેમણે એક ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, 'ભારત તેના ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારોના હિતોમાં ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં.' આ સંદેશ ભારતના મક્કમ રહેવાના ઇરાદાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
અન્ય નેતાઓની તુલનામાં, વડા પ્રધાન મોદીએ ન તો ટ્રમ્પને પુનર્મૂલ્યાંકન કરવા વિનંતી કરી કે ન તો વાટાઘાટો માટે વોશિંગ્ટન ઉતાવળ કરી, જેનાથી ટ્રમ્પનો અહંકાર શાંત થયો.
બીજી બાજુ, ભારતે બ્રિક્સ દેશો તેમજ રશિયા અને ચીન સાથે તેના સંબંધો વધાર્યા. આનાથી ટ્રમ્પ ગુસ્સે થયા અને તેમણે વધુ વેપાર વાટાઘાટો બંધ કરી દીધી. તેમણે કહ્યું કે "જ્યાં સુધી અમે આ મુદ્દાનો ઉકેલ નહીં લાવીએ ત્યાં સુધી કોઈ વાટાઘાટો થશે નહીં."
એટલું જ નહીં, તે બંને સેનાઓ વચ્ચે સુરક્ષિત સંદેશાવ્યવહાર સાથે સંબંધિત છે. ઉપરાંત, મૂળભૂત વિનિમય અને સહકાર કરાર, જે ભૂ-અવકાશી માહિતી શેરિંગ છે, તેમાં શામેલ છે. આ બંને દેશો વચ્ચે વધતા વિશ્વાસ અને સમજણ દર્શાવે છે.
સંરક્ષણ ઉદ્યોગો, શિક્ષણ અને સંશોધન સંસ્થાઓ વચ્ચે સહયોગ પર કેન્દ્રિત ઇન્ડસ-એક્સ (યુએસ-ભારત સંરક્ષણ ટેકનોલોજી અને વેપાર પહેલ) પણ છે, તેમજ બંને દેશોની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદો દ્વારા સંચાલિત મહત્વપૂર્ણ અને ઉભરતી તકનીકો પર પહેલ પણ છે. આમાં, ઉચ્ચ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
ભારતને એક મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદાર પણ માનવામાં આવે છે અને તેને વ્યૂહાત્મક વેપાર અધિકૃતતા-1 નો દરજ્જો છે. આનાથી સંરક્ષણ વેપારને ફાયદો થાય છે. હાલમાં, બંને દેશો ખરીદી પ્રણાલીઓના સંરેખણને સક્ષમ બનાવવા માટે પરસ્પર સંરક્ષણ ખરીદી કરાર પર પણ વિચાર કરી રહ્યા છે.
ભારત યુએસ સાથે સૌથી વધુ સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત કરે છે. આ કવાયતમાં ત્રણેય સેનાઓ સામેલ છે. આમાંથી, મલબાર નૌકાદળ કવાયત અને યુદ્ધ કવાયત સૌથી નોંધપાત્ર છે. સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે 10 વર્ષનો સંરક્ષણ કરાર પણ વિચારણા હેઠળ છે. સંરક્ષણ સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો આધાર બંને દેશો દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો છે કે તેમને ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રને સુરક્ષિત કરવા અને ચીનને નિયંત્રિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે, જે બંને દેશો માટે ચિંતાનો વિષય છે.
અમેરિકા સાથે અનેક મોટા સંરક્ષણ સોદા પણ ચાલી રહ્યા છે. આમાં તેજસ માર્ક 1 ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માટે GE F404 એન્જિનનો સમાવેશ થાય છે, જેનો પુરવઠો થોડા વિલંબ પછી શરૂ થયો છે. આનાથી ભારતની હવાઈ શક્તિ પર અસર પડી રહી છે. તેજસ માર્ક 2 અને નૌકાદળના ટ્વીન-એન્જિન ડેક-આધારિત ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માટે GE F414 એન્જિનના સહ-ઉત્પાદન માટે વાતચીત ચાલી રહી છે.
આ ઉપરાંત, ડિસેમ્બર 2024 માં 31 જનરલ એટોમિક્સ MQ-9B સી ગાર્ડિયન/પ્રિડેટર માનવરહિત હવાઈ વાહનો (UAV) ખરીદવા માટે US$3.5 બિલિયનનો સોદો પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ સોદામાં સ્થાનિક એસેમ્બલી અને ભારતમાં વૈશ્વિક જાળવણી, સમારકામ અને ઓવરહોલ સુવિધાની સ્થાપનાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
છ પોસાઇડન P 8I મેરીટાઇમ સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટની ખરીદી માટે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, જે હાલમાં ભારે કિંમત વધારાને કારણે હોલ્ડ પર છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં જેવેલિન એન્ટી-ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલો અને સ્ટ્રાઇકર ઇન્ફન્ટ્રી કોમ્બેટ વાહનોની ખરીદી અને સ્થાનિક ઉત્પાદન માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. ભારત અપાચે હેલિકોપ્ટર માટે વધારાના ઓર્ડર પણ આપી શકે છે, જેમાંથી છ પ્રક્રિયામાં છે.
ભારતે જાહેર કર્યું છે કે તે પીએમ મોદીની છેલ્લી યુએસ મુલાકાત દરમિયાન ટ્રમ્પ દ્વારા પ્રસ્તાવિત F35 ફાઇટર જેટ ખરીદવામાં રસ ધરાવતું નથી. આ હોવા છતાં, યુએસ ભારતનો મુખ્ય સંરક્ષણ સપ્લાયર રહે છે.
બંને દેશોના લશ્કરી નેતૃત્વને સમજાયું છે કે ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ચીનના વિસ્તરણવાદનો સામનો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. અત્યાર સુધી રાજદ્વારી અને આર્થિક વિવાદોની સંરક્ષણ સહયોગ પર કોઈ અસર થઈ નથી, જે સતત વધી રહ્યો છે. જોકે, આ વખતે વિવાદ એક નવા સ્તરે પહોંચ્યો છે, જ્યાં ટ્રમ્પ વેપાર યુદ્ધમાં તર્કને બદલે બદલો લઈ રહ્યા છે. પહેલું સંભવિત લક્ષ્ય ક્વાડ નેતાઓનું શિખર સંમેલન હોઈ શકે છે.
ટ્રમ્પે પાકિસ્તાન સાથે નિકટતા દર્શાવવાને કારણે ભારતની ચિંતા વધુ વધી ગઈ છે. એવું લાગે છે કે તે ભારત સામે પાકિસ્તાન કાર્ડ રમવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. સંરક્ષણ સોદાઓના સંદર્ભમાં પાકિસ્તાન-અમેરિકા સંબંધો કેવી રીતે આગળ વધશે તે ભવિષ્યના ભારત-અમેરિકા સંબંધો નક્કી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
ભારત, તેના તરફથી, બે મુખ્ય વિરોધીઓનો સામનો કરવા માટે તેની લશ્કરી ક્ષમતાઓ બનાવવા પર કામ કરી રહ્યું છે અને વેપાર વિવાદને સંરક્ષણ સોદાઓને અસર થવા દઈ શકતું નથી. જરૂરી ટેકનોલોજી અને સપ્લાયર્સની ઉપલબ્ધતાના સંદર્ભમાં તેની પાસે મર્યાદિત વિકલ્પો છે. ખાસ કરીને જ્યારે યુરોપ યુક્રેનને લશ્કરી સંસાધનો પૂરા પાડવાનું ચાલુ રાખે છે અને રશિયા ચાલુ સંઘર્ષમાં ફસાઈ ગયું છે.
યુએસ કોંગ્રેસના કેટલાક સભ્યો રશિયા સાથેની નિકટતા માટે ભારતને નિશાન બનાવવા માંગે છે અને આ તેની સંરક્ષણ ખરીદીને અસર કરી શકે છે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે તે સ્થાનિક ઉત્પાદન સહિત ભારતમાં ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરને મર્યાદિત કરી શકે છે, જેનાથી સરકારની 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પહેલને નુકસાન થઈ શકે છે.
ટ્રમ્પનો નેતૃત્વ પ્રત્યેનો વ્યવહારિક અભિગમ અને તેમના દુ:ખી અહંકાર તેમને બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ સહયોગ મર્યાદિત કરવા અથવા ભારત પર વધુ દબાણ લાવવા માટે પાકિસ્તાનને સમાન શસ્ત્રો પૂરા પાડવા તરફ દોરી શકે છે. પાકિસ્તાન અને ચીન માટે, યુએસ-ભારત સંરક્ષણ સહયોગમાં ઘટાડો વધુ મોટા સાહસિકતાના દરવાજા ખોલશે.
ભારતમાં એવો અવાજ પણ વધી રહ્યો છે કે અમેરિકા લાંબા ગાળે વિશ્વસનીય સાથી નથી, જેમ કે અગાઉ માનવામાં આવતું હતું. આના પરિણામે અમેરિકા પાસેથી સંરક્ષણ ખરીદી ચાલુ રાખવામાં ખચકાટ થઈ શકે છે. યુએસ ઉત્પાદનોમાં 'કિલ-સ્વિચ' ની અફવાઓ વેગ પકડશે.
ભારત-યુએસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી બનાવવામાં દાયકાઓ લાગ્યા હતા અને ટ્રમ્પની બદલો લેવાની ભાવનાને કારણે હવે તે જોખમમાં છે. વેપાર અને રાજદ્વારી છૂટછાટો મેળવવા માટે ટ્રમ્પ દ્વારા સંરક્ષણ ખરીદીનો ઉપયોગ આખરે સંબંધોને તણાવ આપી શકે છે.
હાલમાં, બંને પક્ષોના સંરક્ષણ આયોજકોએ સંરક્ષણ સહયોગને વેપાર યુદ્ધ સાથે જોડવાનું ટાળીને પરિપક્વતા બતાવવાની જરૂર છે. સંરક્ષણ ભાગીદારી લાંબા ગાળાના વ્યૂહાત્મક સંબંધોના પુનઃનિર્માણનો આધારસ્તંભ રહેવો જોઈએ. હાલ પૂરતું, ભારત અને અમેરિકાના સંરક્ષણ આયોજકોએ સંરક્ષણ કરારોને ચાલુ વેપાર સંઘર્ષના દાયરાની બહાર રાખવા જોઈએ.
