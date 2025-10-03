Aadhaarના 15 વર્ષ લાજવાબ, બેમિસાલ, સંખ્યા 143 કરોડને પાર પહોંચી
સપ્ટેમ્બર 2010 માં મહારાષ્ટ્રના એક ગામના નાગરિકોને આધાર ઓળખ કાર્ડ આપવાથી લઈને લગભગ 1.43 અબજ આધાર નંબરો સુધી પહોંચવા સુધીની કામગીરી અદ્ભુત છે.
Published : October 3, 2025 at 2:51 PM IST
રમેશ કોટનાના
હૈદરાબાદ: સપ્ટેમ્બર 2010 માં મહારાષ્ટ્રના એક ગામના નાગરિકોને ઓળખ કાર્ડ આપવાથી લઈને, આધાર 1.43 અબજ સુધી પહોંચી ગયો છે. આધારના આ 15 વર્ષ અભૂતપૂર્વ રહ્યા છે.
આધારની 15 વર્ષની અસર: 9 જુલાઈ, 2009 ના રોજ ઇન્ફોસિસ ખાતે તેમના વિદાય સમારંભમાં, નંદન નીલેકણીએ કહ્યું, "મારી એકમાત્ર ઓળખ ઇન્ફોસિસ છે. હું એક એવા કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરવા જઈ રહ્યો છું જે દરેક ભારતીયને ઓળખ પ્રદાન કરે છે." આ દ્રષ્ટિકોણને સાકાર કરીને, તેમણે આધાર પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કર્યું અને વિશ્વનો સૌથી મોટો બાયોમેટ્રિક ડેટાબેઝ બનાવ્યો.
સપ્ટેમ્બર 2010 માં મહારાષ્ટ્રના એક ગામના નાગરિકોને ઓળખ કાર્ડ આપવાથી લઈને લગભગ 1.43 અબજ આધાર નંબર સુધી પહોંચવા સુધી, છેલ્લા 15 વર્ષોમાં તેની સિદ્ધિઓ અભૂતપૂર્વ છે. તેનો સ્કેલ અને અસર વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખાયો છે. વિશ્વ બેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ જેવી સંસ્થાઓએ તેના અભિગમને ભારતની ડિજિટલ સંભાવનાના પ્રતીક તરીકે પ્રશંસા કરી છે.
તેની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? આધાર પ્રોજેક્ટની કલ્પના 2006 માં કરવામાં આવી હતી, અને સરકારે 25 જૂન, 2009 ના રોજ UIDAI ના ચેરમેન પદની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. ઇન્ફોસિસના સહ-અધ્યક્ષ નંદન નીલેકણીને કેબિનેટ મંત્રીના દરજ્જા સાથે તેનું નેતૃત્વ કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. 6 જુલાઈના રોજ, નાણામંત્રી પ્રણવ મુખર્જીએ ₹120 કરોડ ફાળવ્યા હતા, જે સરકારના મજબૂત સમર્થનનો સંકેત આપે છે.
નંદન નીલેકણી 23 જુલાઈ, 2009 ના રોજ UIDAI માં સત્તાવાર રીતે જોડાયા, IAS અધિકારી આર.એસ. શર્માના સ્થાને ડિરેક્ટર જનરલ બન્યા. નીલેકણીએ પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવા માટે ટેકનિકલ નિષ્ણાતો, સિવિલ સેવકો અને IITians ની એક ટીમ એકઠી કરી. આધાર કાયદો 2016 માં લાગુ કરવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ આધાર અને અન્ય કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, 2019 લાગુ કરવામાં આવ્યો, જેણે UIDAI ને નિયમનકારી સત્તાઓ આપી.
છેલ્લા દોઢ દાયકામાં આધારના કેટલાક નોંધપાત્ર અસરો
દરેક ભારતીયને એક વિશિષ્ટ ઓળખ પૂરી પાડવી: આધાર દરેક નિવાસીને તેમના બાયોમેટ્રિક (ફિંગરપ્રિન્ટ્સ, આઇરિસ સ્કેન) અને વસ્તી વિષયક ડેટા સાથે જોડાયેલ 12-અંકનો અનન્ય ઓળખ નંબર પૂરો પાડે છે. તે આવશ્યક સરકારી સેવાઓ અને સામાજિક કલ્યાણ લાભો મેળવવા માટે ડિજિટલ ઓળખ તરીકે કામ કરે છે. આજ સુધીમાં, 1.43 અબજ ભારતીયોને આધાર ઓળખ કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યા છે, અને 1,700 થી વધુ સરકારી યોજનાઓ/કાર્યક્રમો કલ્યાણ યોજનાઓ અને લાભોના વિતરણને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે આધારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
હંમેશા ઉપલબ્ધ: આધાર એક ડિજિટલ ઓળખ કાર્ડ છે જે ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં કામમાં આવે છે. બેંક ખાતું ખોલાવવું, હોસ્પિટલની મુલાકાત લેવી, મોબાઇલ સિમ માટે અરજી કરવી, અથવા શિષ્યવૃત્તિ મેળવવી, આધાર આ પ્રક્રિયાઓને ઝડપી અને વધુ સુરક્ષિત બનાવે છે. તે એકમાત્ર ઓળખ કાર્ડ છે જે કોઈને પણ કોઈપણ કાર્ય કરવા માટે શારીરિક રીતે વહન કરવાની જરૂર નથી. આ દરેક માટે જીવનને વધુ અનુકૂળ અને સંકલિત બનાવે છે.
ડિજિટલ ઇન્ડિયાને સશક્ત બનાવવું: આધાર વિશ્વનો સૌથી સફળ અને વ્યાપક ડિજિટલ ઓળખ કાર્યક્રમ છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા ચળવળના મુખ્ય સેતુ તરીકે, આધારે એક જ ઓળખ માળખું પૂરું પાડ્યું છે. આનાથી વિવિધ સેવાઓને એક છત્ર હેઠળ લાવવા, શાસનને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ મળી છે.
આધાર ઈ-કેવાયસી, વ્યવસાય કરવાની સરળતા: આધાર ઇલેક્ટ્રોનિક તમારા ગ્રાહકને જાણો (e-KYC) ગ્રાહકોના જોડાણ માટે એક મુખ્ય આધારસ્તંભ બની ગયું છે, ખાસ કરીને ટેલિકોમ્યુનિકેશન, બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ ક્ષેત્રોમાં. જ્યારે જિયોએ 2016 માં ટેલિકોમ બજારમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે તેણે આધાર ઈ-કેવાયસીનો ઉપયોગ કરીને 48 કલાકને બદલે થોડી મિનિટોમાં સિમ કાર્ડ સક્રિય કર્યા, જેનાથી ખર્ચમાં ઘટાડો થયો. આ નવીનતાએ જિયોના ઝડપી વિકાસને વેગ આપ્યો, એક મહિનામાં 16 મિલિયન ગ્રાહકો અને માત્ર 83 દિવસમાં 50 મિલિયન ગ્રાહકો ઉમેર્યા.
આર્થિક સર્વે 2024માં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે આધાર સેવાઓના ઉપયોગથી સંસ્થાઓ માટે ઈ-કેવાયસી પ્રક્રિયા નોંધપાત્ર રીતે સરળ બની છે. ખર્ચ આશરે ₹1,000 થી ઘટીને ₹6 કરતા ઓછો થઈ ગયો છે.
JAM ત્રિપુટીમાં આધાર: JAM ત્રિપુટી (જન ધન બેંક ખાતાઓ, આધાર બાયોમેટ્રિક ઓળખ અને મોબાઇલ કનેક્ટિવિટી) એ ગરીબી રેખા નીચે (BPL) પરિવારો માટે મોટા પાયે, ટેકનોલોજી-સક્ષમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર અને અન્ય કલ્યાણકારી કાર્યક્રમોને સરળ બનાવવા માટે રચાયેલ એક સરકારી પહેલ છે.
28 ઓગસ્ટ, 2014 ના રોજ શરૂ કરાયેલ, પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (PMJDY) એ લાખો લોકોને ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં પ્રવેશવા સક્ષમ બનાવ્યા છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં 56 કરોડથી વધુ જન ધન ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે, જેમાં કુલ થાપણો ₹2.68 લાખ કરોડથી વધુ છે. મોટાભાગના ખાતાધારકો મહિલાઓ (56%) છે, જેમાં નોંધપાત્ર પ્રમાણ (67%) ગ્રામીણ ભારતમાંથી છે, જે નાણાકીય સમાવેશ અને ડિજિટલ સશક્તિકરણમાં આધારની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરે છે.
વિશ્વસનીય બાયોમેટ્રિક ચકાસણી પર આધારિત: રાજ્ય અને કેન્દ્રીય મંત્રાલયો સહિત 150 થી વધુ સંસ્થાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા આધાર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન નોંધપાત્ર લાભો પ્રદાન કરે છે. જુલાઈ 2025 સુધીમાં, રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમના 1.3 મિલિયનથી વધુ લાભાર્થીઓએ આ સુરક્ષિત અને સંપર્ક રહિત પદ્ધતિ દ્વારા તેમની ઓળખ ચકાસી હતી, જ્યારે રાષ્ટ્રીય તબીબી આયોગ હેઠળની 850 મેડિકલ કોલેજોએ હાજરી માટે તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ડિસેમ્બર 2022 માં શરૂ કરાયેલ, ડિજી યાત્રાએ તેની શરૂઆતથી સમગ્ર ભારતમાં 24 એરપોર્ટ પર 6 કરોડથી વધુ સીમલેસ મુસાફરીની સુવિધા આપી છે.
છેતરપિંડી અટકાવીને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) માં આધારની ભૂમિકા: 2013 માં શરૂ કરાયેલ, આધાર-સક્ષમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સફળ રહ્યું છે. તેના પરિણામે 41.5 મિલિયનથી વધુ નકલી LPG કનેક્શન અને 50.3 મિલિયન નકલી રેશન કાર્ડ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ મોટા પાયે અમલીકરણથી દેશભરમાં રસોઈ ગેસ અને ખાદ્ય સબસિડી સહિત આવશ્યક સેવાઓની ડિલિવરી સુવ્યવસ્થિત થઈ છે.
આ પ્રમાણીકરણના પરિણામે આધાર-લિંક્ડ રેશન કાર્ડ દ્વારા ખાદ્ય સબસિડીમાં ₹1.85 લાખ કરોડની બચત થઈ છે. વધુમાં, તેણે મનરેગા હેઠળ 98% સમયસર વેતન ચુકવણી પ્રાપ્ત કરી છે અને અયોગ્ય લાભાર્થીઓને દૂર કરીને PM-KISAN હેઠળ ₹22,106 કરોડ બચાવ્યા છે.
રોગચાળા દરમિયાન આધારની અસર: COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન, સરકારી રાહત પગલાંના ઝડપી અને પારદર્શક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવામાં આધારે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. લાભાર્થીઓના આધાર નંબર સાથે જોડાયેલા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરને સક્ષમ કરીને, સરકાર લાખો લોકોને અસરકારક રીતે નાણાકીય સહાય પહોંચાડવામાં સક્ષમ હતી, લીકેજ અને વિલંબ ઘટાડ્યો હતો. લોકડાઉન દરમિયાન પણ, નાગરિકોને સ્થાનિક સ્ટોર્સ પર આધાર-સક્ષમ માઇક્રો-ATM દ્વારા ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું.
આધાર-લિંક્ડ COWIN એ રસીકરણ અભિયાનનું સુરક્ષિત રીતે સંચાલન કર્યું. આનાથી ભારતને દેશભરમાં 2.2 અબજથી વધુ COVID રસીના ડોઝનું સંચાલન કરવામાં મદદ મળી, સચોટ રેકોર્ડ સુનિશ્ચિત થયા અને COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન ઓળખની છેતરપિંડી અટકાવવામાં આવી.
ભારતની આરોગ્યસંભાળ ક્રાંતિના કેન્દ્રમાં આધાર: આધાર આયુષ્માન ભારત યોજનાને સશક્ત બનાવે છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (ABPM-JAY) સાર્વત્રિક આરોગ્ય કવરેજ (UHC) પ્રાપ્ત કરવા માટેની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાનો પાયાનો પથ્થર રહી છે. તે પ્રતિ પરિવાર ₹5 લાખનું વાર્ષિક કેશલેસ કવરેજ પૂરું પાડે છે.
વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય ખાતરી યોજના, ABPM-JAY, એ 41 કરોડ આયુષ્માન કાર્ડ જારી કર્યા છે, જે યોજના હેઠળ અધિકૃત ₹1.40 લાખ કરોડના મૂલ્યના 9.84 કરોડ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સુવિધા આપે છે.
પડકારો અને ભવિષ્ય: આધારને વિશ્વની સૌથી સફળ સરકારી નવીનતાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે, તેમ છતાં તે હજુ પણ મોટા પાયે ડેટા ઉલ્લંઘનો અને બાયોમેટ્રિક માહિતીના દુરુપયોગ સહિત નોંધપાત્ર ગોપનીયતા અને સુરક્ષા જોખમોનો સામનો કરે છે.
2013 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે એક વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે "કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે આધાર કાર્ડ ન હોવાનો ભોગ બનવું જોઈએ નહીં," જે આધાર નોંધણીને સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક બનાવે છે. 2014 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે ફક્ત આધાર નંબર ન હોવાના કારણે કોઈને પણ સરકારી સેવાઓ અથવા લાભોથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.
જોકે, 2015 માં, જ્યારે સરકારે દલીલ કરી હતી કે બંધારણ "ગોપનીયતાના અધિકાર" ની ગેરંટી આપતું નથી, ત્યારે કોર્ટે આ મામલો મોટી બેન્ચને સોંપ્યો હતો. તેમ છતાં, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી આધાર ફરજિયાત બનાવી શકાય નહીં.
આ હોવા છતાં, આધાર (નાણાકીય અને અન્ય સબસિડી, લાભો અને સેવાઓની લક્ષ્યાંકિત ડિલિવરી) અધિનિયમ, 2016, સરકારોને ચોક્કસ સબસિડી અને લાભો મેળવવા માટે કલમ 7 હેઠળ આધાર પ્રમાણીકરણ ફરજિયાત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ કાયદાએ ન્યાયિક આદેશો અને કાર્યકારી નીતિઓ વચ્ચે સંઘર્ષ ઉભો કર્યો.
ત્યારબાદ, UGC, CBSE, મહારાષ્ટ્ર શિક્ષણ બોર્ડ, LPG સબસિડી પ્રદાતાઓ, IRCTC, JEE સત્તાવાળાઓ અને પેન્શન યોજનાઓ સહિત અનેક સરકારી સત્તાવાળાઓએ કોર્ટના વચગાળાના આદેશો છતાં વિવિધ સેવાઓ માટે આધાર ફરજિયાત બનાવ્યો.
લાખો લોકો માટે, આધાર ઓળખનું સાધન બનવાથી અવરોધ બની ગયું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં, સરકારોએ નાગરિકોને સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે તેમની આધાર ID માહિતી પ્રદાન કરવાની ફરજ પાડી, જ્યારે મોટી સંખ્યામાં વાસ્તવિક રહેવાસીઓને આ સેવાઓનો ઇનકાર ફક્ત એટલા માટે કરવામાં આવ્યો કારણ કે તેમની પાસે આધાર ID નહોતું અથવા તેમને તેમના ID સાથે સમસ્યા હતી. આધાર વિના, બાળકોને આંગણવાડી સેવાઓ અને શાળા નોંધણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પુખ્ત વયના લોકો COVID-19 રસીકરણ દરમિયાન જોવા મળેલી સમાન બહિષ્કારનો સામનો કરવો પડ્યો અહીં, લોકોને અન્ય ઓળખ કાર્ડ વિકલ્પો વિશે અંધારામાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આધાર નોંધણી, અપડેટ અને પુનઃપ્રાપ્તિ સુવિધાઓ અપૂરતી રહે છે. વય સહિત વસ્તી વિષયક ડેટા ઘણીવાર અવિશ્વસનીય અને ચકાસાયેલ નથી.
ગ્રામીણ ભારત, ખાસ કરીને દેશની અભણ વસ્તી, હજુ પણ સરકારી લાભો મેળવવા માટે તેમના આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કયા હેતુઓ માટે કરી શકે છે તે વિશે અજાણ છે. બેંક ખાતાઓને ફરજિયાત લિંક કરવા, વારંવાર KYC આવશ્યકતાઓ અને ખામીયુક્ત આધાર ચુકવણી બ્રિજ સિસ્ટમે કલ્યાણકારી યોજનાઓના વિતરણમાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે.
નીતિ આયોગ મુજબ, પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના હેઠળ આશરે 28% માતૃત્વ લાભો ખોટા ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ ભૂલોએ લાખો ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો અને વાસ્તવિક વ્યક્તિઓને રાશન અને પેન્શન લાભોથી વંચિત રાખ્યા છે, જેના કારણે આધારના સમાવેશના વચનને નબળો પાડવામાં આવ્યો છે.
2025 માં, બાયોમેટ્રિક ચકાસણી નિષ્ફળતાઓ, ડેટા ભંગ અને ગોપનીયતા ઉલ્લંઘન અંગે વધતી ચિંતાઓને કારણે આધાર નવેસરથી તપાસ હેઠળ આવ્યો છે. જાહેર હિસાબ સમિતિ (PAC) એ ખોટી આધાર વિગતો અને પ્રમાણીકરણ નિષ્ફળતાઓ સહિતના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જે સાચા લાભાર્થીઓને જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS) અને MNREGA જેવી કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવાથી અટકાવે છે.
બાયોમેટ્રિક વિસંગતતાઓ, ખાસ કરીને મેન્યુઅલ મજૂરો અને વૃદ્ધ લોકોના કિસ્સામાં, યોજનામાંથી લાભાર્થીઓને ખોટી રીતે બાકાત રાખી રહી છે. જ્યારે UIDAI એ જાળવી રાખ્યું છે કે તેની સેન્ટ્રલ આઇડેન્ટિટીઝ ડેટા રિપોઝીટરી (CIDR) સુરક્ષિત છે, ત્યારે તૃતીય-પક્ષ નોંધણી કેન્દ્રો પર ઘણીવાર ભંગ જોવા મળે છે. PAC એ બિન-નાગરિકો દ્વારા આધારના દુરુપયોગને પણ પ્રકાશિત કર્યો હતો. આનાથી સરકારી લાભો માટે પાત્રતા ચકાસવામાં તેની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે, PAC એ ઘણી ભલામણો કરી છે.
(લેખક હૈદરાબાદની ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસના સેન્ટર ફોર બિઝનેસ ઇનોવેશનમાં સિનિયર મેનેજર છે.)