આ 7 ડેરી ઉત્પાદનો કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે! આજે જ તમારા આહારમાં સમાવેશ કરો

ડેરી ઉત્પાદનો કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે કારણ કે તેમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધુ હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 3:32 PM IST

કેન્સર વિશ્વભરમાં મૃત્યુનું બીજું મુખ્ય કારણ છે. ફેફસાનું કેન્સર સૌથી ઘાતક છે. આંકડા દર્શાવે છે કે 2022 માં વિશ્વભરમાં આશરે 9.7 મિલિયન લોકો ફેફસાના કેન્સરથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. જો કે, કેટલાક ખોરાક એવા છે જે કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. ઘણા લોકો કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવા માટે ફળો, શાકભાજી અને અન્ય ખોરાક ખાવાની વાત કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ સૂચિમાં કેટલાક ડેરી ઉત્પાદનોનો પણ સમાવેશ થાય છે જે કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે?

આ ડેરી ઉત્પાદનો કેન્સરનું જોખમ ઘટાડી શકે છે:

દહીં - નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન અનુસાર, પ્રોબાયોટિક્સ આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ માટે જરૂરી છે. દહીં પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપૂર છે, જે આંતરડામાં ફાયદાકારક બેક્ટેરિયાનું સંતુલન જાળવવામાં મદદ કરે છે. સ્વસ્થ આંતરડા સારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને પાચન સાથે જોડાયેલા છે. દહીં કેન્સર, ખાસ કરીને કોલોન કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

લસ્સી - લસ્સી ઠંડક, ડિટોક્સિફિકેશન અને બળતરા ઘટાડવા માટે જરૂરી છે. લસ્સી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખાસ કરીને લોકપ્રિય પીણું છે. તેમાં ચરબી ઓછી હોય છે અને તે પ્રોબાયોટિક્સ, કેલ્શિયમ અને વિટામિન્સથી ભરપૂર હોય છે. લસ્સીની ઠંડક અસર પાચનમાં મદદ કરે છે અને શરીરને ડિટોક્સિફાય કરે છે. તે બળતરા ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે અને શરીરને કેન્સર પેદા કરતા ઝેરી તત્વોથી બચાવી શકે છે.

ચીઝ - પ્રોટીન અને એન્ટીઑકિસડન્ટોથી ભરપૂર. કોટેજ ચીઝ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે અને તેમાં કેલ્શિયમ અને સેલેનિયમ પણ હોય છે. સેલેનિયમ એક જાણીતું એન્ટીઑકિસડન્ટ છે જે કોષોને ઓક્સિડેટીવ નુકસાનથી બચાવે છે અને આમ કેન્સર નિવારણમાં ભૂમિકા ભજવે છે.

ઘી - CLA (કન્જુગેટેડ લિનોલીક એસિડ) પોષક તત્વોના શોષણમાં ખૂબ અસરકારક હોઈ શકે છે કારણ કે તે પાચનમાં સુધારો કરે છે, પાચન ઉત્સેચકો અને પિત્ત એસિડનું ઉત્પાદન વધારે છે, ખોરાકને તોડવામાં અને પોષક તત્વોને શોષવામાં મદદ કરે છે. મધ્યમ માત્રામાં ઘીનું સેવન કરવાથી શરીરને કન્જુગેટેડ લિનોલીક એસિડ (CLA) મળે છે, જે કેટલાક અભ્યાસો સૂચવે છે કે કેન્સર વિરોધી અથવા કેન્સર વિરોધી ગુણધર્મો હોઈ શકે છે. ઘી પોષક તત્વોના શોષણને પણ વધારે છે, જેનાથી શરીર કેન્સર વિરોધી વિટામિન અને ખનિજોના ફાયદાઓને મહત્તમ કરી શકે છે.

દૂધ - કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી અને કેન્સર સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. દૂધ એ કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડીનો કુદરતી સ્ત્રોત છે, જે હાડકાના સ્વાસ્થ્ય અને કેન્સર નિવારણ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને કોલોરેક્ટલ કેન્સર. ગાયનું દૂધ મધ્યમ માત્રામાં પીવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને એકંદર સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે ફાયદાકારક છે.

સંશોધન:

ડેરી ઉત્પાદનો ખરેખર ચોક્કસ કેન્સરને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે. યુરોપિયન જર્નલ ઓફ ક્લિનિકલ ન્યુટ્રિશનમાં પ્રકાશિત એક વ્યાપક સમીક્ષામાં ડેરી વપરાશ અને કેન્સરના જોખમ પરના અસંખ્ય અભ્યાસોના તારણોને સંયુક્ત રીતે જોડવામાં આવ્યા છે. એક જ ઉત્પાદન અથવા રોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, સંશોધકોએ વિવિધ શ્રેણીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું: દૂધ, દહીં, ચીઝ અને આથોવાળા ડેરી ઉત્પાદનો, અને વિવિધ પ્રકારના કેન્સર સાથે તેમનો સંબંધ. પરિણામો આશ્ચર્યજનક હતા: જોખમ વધારવાને બદલે, ઘણા ડેરી ખોરાક તેને ઘટાડે છે.

(અસ્વીકરણ: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી માહિતી અને સૂચનો ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. જો કે, તેમના પર કાર્ય કરતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

