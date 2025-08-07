Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

મુઠ્ઠીભર કાળા તલથી વાળ સફેદ થવા અને ખરતા અટકાવવા, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો - BLACK SESAME SEEDS GOOD FOR HAIR

આયુર્વેદિક નિષ્ણાતો કહે છે કે, વાળ ખરવા અને સફેદ વાળની સમસ્યાને નિયંત્રિત કરવા માટે કાળા તલ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે...

મુઠ્ઠીભર કાળા તલથી વાળ સફેદ થવા અને ખરતા અટકાવવા, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો
મુઠ્ઠીભર કાળા તલથી વાળ સફેદ થવા અને ખરતા અટકાવવા, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read

આજકાલ વાળની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે. વાળ ખરવા, ટાલ પડવી અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી લોકો પરેશાન છે. આ સમસ્યાઓ ખોટી ખાવાની આદતો, પ્રદૂષણ, તણાવ અને બજારમાં ઉપલબ્ધ રાસાયણિક ઉત્પાદનોના ઉપયોગને કારણે થાય છે. દરેકને સુંદર અને લાંબા વાળ ગમે છે. તેથી, લોકો સુંદર વાળ માટે મોંઘા સલુન્સમાં ઘણા પૈસા ખર્ચે છે. પરંતુ પરિણામ અપેક્ષા મુજબ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આજકાલ વાળ ખરવાની સમસ્યા વધી રહી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે યુવાનોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે. જોકે, આયુર્વેદિક નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમસ્યાની તપાસ કરવા માટે સલૂન અને હોસ્પિટલોમાં જવાની જરૂર નથી. તેઓ કહે છે કે રસોડામાં મળતા કાળા તલ વાળ ખરતા અટકાવી શકે છે. જાણો કેવી રીતે...

વાળ માટે કાળા તલના ફાયદા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, જાણો

  • નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના મતે, કાળા તલમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, કોપર અને વિટામિન ઇ જેવા પોષક તત્વો હોય છે. તે વાળને પૂરતું પોષણ આપે છે અને તેમના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે સફેદ વાળને પણ અટકાવે છે. તલના બીજમાં મેલાનિન પણ હોય છે. તે વાળનો રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત, તલમાં હાજર ઝીંક અને વિટામિન ઇ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.
  • તલ, ખાસ કરીને કાળા તલનું નિયમિત સેવન વાળ ખરતા અટકાવે છે. તલ, ખાસ કરીને કાળા તલ, વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે રક્ત પરિભ્રમણ પણ વધારે છે. આ વાળ ખરવાની સમસ્યા ઘટાડે છે. જો તલના તેલને વાળના મૂળમાં સારી રીતે માલિશ કરવામાં આવે તો તે વાળને મજબૂત બનાવે છે.
  • NIH વેબસાઇટ અનુસાર, તલમાં તાંબુ હોય છે. તે વાળમાં મેલાનિનનું ઉત્પાદન વધારે છે. મેલાનિન એક રંગદ્રવ્ય છે. તે વાળનો કુદરતી રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. તલનું નિયમિત સેવન વાળના સફેદ થવાને ધીમું કરે છે. આ વાળનો રંગ કુદરતી રાખે છે.
  • તલમાં વિટામિન E અને એન્ટીઑકિસડન્ટ હોય છે. આ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે વાળની સંભાળ માટે તલના તેલનો ઉપયોગ કરવો સારું છે. આ વાળના વિકાસને વેગ આપે છે. ઉપરાંત, વાળ જાડા અને મજબૂત બને છે. તેમાં રહેલા પોષક તત્વો વાળને યોગ્ય પોષણ પૂરું પાડે છે અને વાળ ખરતા અટકાવે છે.
  • તલના તેલનો ઉપયોગ વાળના માલિશ માટે થાય છે. તે વાળના મૂળ સુધી પહોંચે છે અને તેમને મજબૂત બનાવે છે. ઉપરાંત, તે વાળને પૂરતું પોષણ પૂરું પાડે છે.
  • તમે દરરોજ ૧-૨ ચમચી તલ ખાઈ શકો છો. તલ નાસ્તામાં, સલાડમાં અથવા શાકભાજી સાથે ખાઈ શકાય છે. તલ ખાવાથી પાચનક્રિયા સુધરે છે. નબળી પાચનક્રિયાવાળા લોકો અડધી ચમચી તલ ખાઈ શકે છે.
  • આયુર્વેદ અનુસાર, તલ કાચા નારિયેળ અથવા વરિયાળી સાથે ખાઈ શકાય છે. પિત્ત દોષ ધરાવતા લોકો માટે આ એક સારો વિકલ્પ છે. કારણ કે તે તલની ગરમીને સંતુલિત કરે છે.
  • છેલ્લે, તલનું સેવન વધું માત્રામાં ન કરવું જોઈએ. તેને મોટી માત્રામાં ખાવાથી ગરમીનું જોખમ વધે છે.

(નોંધ: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમને અનુસરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી હંમેશા વધુ સારું છે.)

આ પણ વાંચોઃ

  1. અભિનેત્રી સોહા અલી ખાન પોતાના દિવસની શરૂઆત કાચું લસણ ખાઈને કરે છે, જાણો શા માટે તે તેને હેલ્થ સુપરફૂડ કહે છે
  2. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય લંગ કેન્સર દિવસ : ફેફસાનું કેન્સર થવાનું કારણ અને તેનું નિદાન, જાણો...

આજકાલ વાળની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે. વાળ ખરવા, ટાલ પડવી અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી લોકો પરેશાન છે. આ સમસ્યાઓ ખોટી ખાવાની આદતો, પ્રદૂષણ, તણાવ અને બજારમાં ઉપલબ્ધ રાસાયણિક ઉત્પાદનોના ઉપયોગને કારણે થાય છે. દરેકને સુંદર અને લાંબા વાળ ગમે છે. તેથી, લોકો સુંદર વાળ માટે મોંઘા સલુન્સમાં ઘણા પૈસા ખર્ચે છે. પરંતુ પરિણામ અપેક્ષા મુજબ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આજકાલ વાળ ખરવાની સમસ્યા વધી રહી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે યુવાનોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે. જોકે, આયુર્વેદિક નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમસ્યાની તપાસ કરવા માટે સલૂન અને હોસ્પિટલોમાં જવાની જરૂર નથી. તેઓ કહે છે કે રસોડામાં મળતા કાળા તલ વાળ ખરતા અટકાવી શકે છે. જાણો કેવી રીતે...

વાળ માટે કાળા તલના ફાયદા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, જાણો

  • નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના મતે, કાળા તલમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, કોપર અને વિટામિન ઇ જેવા પોષક તત્વો હોય છે. તે વાળને પૂરતું પોષણ આપે છે અને તેમના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે સફેદ વાળને પણ અટકાવે છે. તલના બીજમાં મેલાનિન પણ હોય છે. તે વાળનો રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત, તલમાં હાજર ઝીંક અને વિટામિન ઇ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.
  • તલ, ખાસ કરીને કાળા તલનું નિયમિત સેવન વાળ ખરતા અટકાવે છે. તલ, ખાસ કરીને કાળા તલ, વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે રક્ત પરિભ્રમણ પણ વધારે છે. આ વાળ ખરવાની સમસ્યા ઘટાડે છે. જો તલના તેલને વાળના મૂળમાં સારી રીતે માલિશ કરવામાં આવે તો તે વાળને મજબૂત બનાવે છે.
  • NIH વેબસાઇટ અનુસાર, તલમાં તાંબુ હોય છે. તે વાળમાં મેલાનિનનું ઉત્પાદન વધારે છે. મેલાનિન એક રંગદ્રવ્ય છે. તે વાળનો કુદરતી રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. તલનું નિયમિત સેવન વાળના સફેદ થવાને ધીમું કરે છે. આ વાળનો રંગ કુદરતી રાખે છે.
  • તલમાં વિટામિન E અને એન્ટીઑકિસડન્ટ હોય છે. આ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે વાળની સંભાળ માટે તલના તેલનો ઉપયોગ કરવો સારું છે. આ વાળના વિકાસને વેગ આપે છે. ઉપરાંત, વાળ જાડા અને મજબૂત બને છે. તેમાં રહેલા પોષક તત્વો વાળને યોગ્ય પોષણ પૂરું પાડે છે અને વાળ ખરતા અટકાવે છે.
  • તલના તેલનો ઉપયોગ વાળના માલિશ માટે થાય છે. તે વાળના મૂળ સુધી પહોંચે છે અને તેમને મજબૂત બનાવે છે. ઉપરાંત, તે વાળને પૂરતું પોષણ પૂરું પાડે છે.
  • તમે દરરોજ ૧-૨ ચમચી તલ ખાઈ શકો છો. તલ નાસ્તામાં, સલાડમાં અથવા શાકભાજી સાથે ખાઈ શકાય છે. તલ ખાવાથી પાચનક્રિયા સુધરે છે. નબળી પાચનક્રિયાવાળા લોકો અડધી ચમચી તલ ખાઈ શકે છે.
  • આયુર્વેદ અનુસાર, તલ કાચા નારિયેળ અથવા વરિયાળી સાથે ખાઈ શકાય છે. પિત્ત દોષ ધરાવતા લોકો માટે આ એક સારો વિકલ્પ છે. કારણ કે તે તલની ગરમીને સંતુલિત કરે છે.
  • છેલ્લે, તલનું સેવન વધું માત્રામાં ન કરવું જોઈએ. તેને મોટી માત્રામાં ખાવાથી ગરમીનું જોખમ વધે છે.

(નોંધ: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમને અનુસરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી હંમેશા વધુ સારું છે.)

આ પણ વાંચોઃ

  1. અભિનેત્રી સોહા અલી ખાન પોતાના દિવસની શરૂઆત કાચું લસણ ખાઈને કરે છે, જાણો શા માટે તે તેને હેલ્થ સુપરફૂડ કહે છે
  2. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય લંગ કેન્સર દિવસ : ફેફસાનું કેન્સર થવાનું કારણ અને તેનું નિદાન, જાણો...

For All Latest Updates

TAGGED:

BLACK SESAME SEEDS GOOD FOR HAIRSTOP HAIR GREYINGHAIR FALLBLACK SESAME SEEDS GOOD FOR HAIR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.