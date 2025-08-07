મુઠ્ઠીભર કાળા તલથી વાળ સફેદ થવા અને ખરતા અટકાવવા, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો

આજકાલ વાળની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે. વાળ ખરવા, ટાલ પડવી અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી લોકો પરેશાન છે. આ સમસ્યાઓ ખોટી ખાવાની આદતો, પ્રદૂષણ, તણાવ અને બજારમાં ઉપલબ્ધ રાસાયણિક ઉત્પાદનોના ઉપયોગને કારણે થાય છે. દરેકને સુંદર અને લાંબા વાળ ગમે છે. તેથી, લોકો સુંદર વાળ માટે મોંઘા સલુન્સમાં ઘણા પૈસા ખર્ચે છે. પરંતુ પરિણામ અપેક્ષા મુજબ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આજકાલ વાળ ખરવાની સમસ્યા વધી રહી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે યુવાનોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે. જોકે, આયુર્વેદિક નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમસ્યાની તપાસ કરવા માટે સલૂન અને હોસ્પિટલોમાં જવાની જરૂર નથી. તેઓ કહે છે કે રસોડામાં મળતા કાળા તલ વાળ ખરતા અટકાવી શકે છે. જાણો કેવી રીતે...
વાળ માટે કાળા તલના ફાયદા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, જાણો
- નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના મતે, કાળા તલમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, કોપર અને વિટામિન ઇ જેવા પોષક તત્વો હોય છે. તે વાળને પૂરતું પોષણ આપે છે અને તેમના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે સફેદ વાળને પણ અટકાવે છે. તલના બીજમાં મેલાનિન પણ હોય છે. તે વાળનો રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત, તલમાં હાજર ઝીંક અને વિટામિન ઇ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.
- તલ, ખાસ કરીને કાળા તલનું નિયમિત સેવન વાળ ખરતા અટકાવે છે. તલ, ખાસ કરીને કાળા તલ, વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. તે રક્ત પરિભ્રમણ પણ વધારે છે. આ વાળ ખરવાની સમસ્યા ઘટાડે છે. જો તલના તેલને વાળના મૂળમાં સારી રીતે માલિશ કરવામાં આવે તો તે વાળને મજબૂત બનાવે છે.
- NIH વેબસાઇટ અનુસાર, તલમાં તાંબુ હોય છે. તે વાળમાં મેલાનિનનું ઉત્પાદન વધારે છે. મેલાનિન એક રંગદ્રવ્ય છે. તે વાળનો કુદરતી રંગ જાળવવામાં મદદ કરે છે. તલનું નિયમિત સેવન વાળના સફેદ થવાને ધીમું કરે છે. આ વાળનો રંગ કુદરતી રાખે છે.
- તલમાં વિટામિન E અને એન્ટીઑકિસડન્ટ હોય છે. આ વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે વાળની સંભાળ માટે તલના તેલનો ઉપયોગ કરવો સારું છે. આ વાળના વિકાસને વેગ આપે છે. ઉપરાંત, વાળ જાડા અને મજબૂત બને છે. તેમાં રહેલા પોષક તત્વો વાળને યોગ્ય પોષણ પૂરું પાડે છે અને વાળ ખરતા અટકાવે છે.
- તલના તેલનો ઉપયોગ વાળના માલિશ માટે થાય છે. તે વાળના મૂળ સુધી પહોંચે છે અને તેમને મજબૂત બનાવે છે. ઉપરાંત, તે વાળને પૂરતું પોષણ પૂરું પાડે છે.
- તમે દરરોજ ૧-૨ ચમચી તલ ખાઈ શકો છો. તલ નાસ્તામાં, સલાડમાં અથવા શાકભાજી સાથે ખાઈ શકાય છે. તલ ખાવાથી પાચનક્રિયા સુધરે છે. નબળી પાચનક્રિયાવાળા લોકો અડધી ચમચી તલ ખાઈ શકે છે.
- આયુર્વેદ અનુસાર, તલ કાચા નારિયેળ અથવા વરિયાળી સાથે ખાઈ શકાય છે. પિત્ત દોષ ધરાવતા લોકો માટે આ એક સારો વિકલ્પ છે. કારણ કે તે તલની ગરમીને સંતુલિત કરે છે.
- છેલ્લે, તલનું સેવન વધું માત્રામાં ન કરવું જોઈએ. તેને મોટી માત્રામાં ખાવાથી ગરમીનું જોખમ વધે છે.
(નોંધ: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમને અનુસરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી હંમેશા વધુ સારું છે.)
આ પણ વાંચોઃ