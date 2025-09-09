જૂનાગઢમાં યોજાયું અનોખું ચિત્ર પ્રદર્શન, પ્રસિદ્ધ શિલ્પોને કેનવાસ પર એક્રેલિક કલરથી કંડાર્યા
જૂનાગઢના નિરૂપાબેન સોઢાતર ઈન્ટરનેશનલ ચિત્રકાર છે, અને તેઓએ રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં પણ અનેક ઇનામો પ્રાપ્ત કર્યા છે.
જૂનાગઢ : ચિત્રકાર નિરૂપાબેન સોઢાતર દ્વારા એક્રેલિક કલરથી કેનવાસ પર બનાવવામાં આવેલા 30 શિલ્પ ચિત્રોનું એક પ્રદર્શન જૂનાગઢ ખાતે યોજાયું છે. આ તમામ શિલ્પ ચિત્રો ભારતના ચાર મહત્વના સ્થળો કૈલાસ મંદિર, ખજુરાહો મંદિર, કર્ણાટક મંદિર અને રાણીની વાવના શિલ્પો પરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વખત કોઈ કલાકારે કેનવાસ પર એક્રેલિક કલરથી શિલ્પોને કંડારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
જૂનાગઢમાં અનોખું ચિત્ર પ્રદર્શન
જૂનાગઢના મહિલા ચિત્રકાર નિરૂપાબેન સોઢાતરે એક્રેલિક કલરથી 30 જેટલા શિલ્પ ચિત્રો તૈયાર કર્યા છે. આ ચિત્રોનું પ્રદર્શન જૂનાગઢના રેડક્રોસ હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તમામ 30 શિલ્પ ચિત્રો કૈલાશ મંદિર, ખજુરાહો મંદિર, કર્ણાટક મંદિર અને રાણીની વાવના શિલ્પ પર આધારિત છે. નિરૂપાબેને અઢી મહિનાની મહેનત બાદ આ સુંદર ચિત્રો તૈયાર કર્યા છે.
એક્રેલિક કલરથી કેનવાસ પર કંડાર્યા શિલ્પ ચિત્રો
પ્રથમ વખત કોઈ ચિત્રકારે શિલ્પ કલાને કેનવાસ પર એક્રેલિક કલરથી ચિત્રના રૂપમાં કંડારવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. સામાન્ય રીતે શિલ્પ પેઇન્ટિંગ કલાકારો વોટર કલરનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ નિરૂપાબેને એક્રેલિક કલરનો ઉપયોગ કરીને ભારતના ચાર મહત્વના શિલ્પ સ્થાપનને કેનવાસ પર કંડાર્યા છે.
તમામ સ્થળની લીધી જાત મુલાકાત
આ તમામ શિલ્પ ચિત્રો બનાવતા પહેલા નિરૂપાબેને ભારતના ચાર સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત કરી, સાથે જ 100 જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ ખેંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમાંથી 30 શિલ્પને પસંદ કરીને તે ફોટોગ્રાફ્સ પરથી એક્રેલિક કલરનો ઉપયોગ કરીને તેને કેનવાસ પર કંડાર્યા. તેઓ સ્વયં માને છે કે કોઈ પણ કલાકારે પોતાની કલાકૃતિને નિખાર આપવા માટે જે તે કલામાં ઓતપ્રોત થવું પડે છે.
આ જ પ્રકારે તેમણે પણ શિલ્પોને કેનવાસ પર કંડારવા માટે અઢી મહિના સુધી સતત કામ કર્યું છે. આમ લોકોને પ્રત્યેક શિલ્પ ચિત્રો અલગ અને આકર્ષક લાગે તે માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમના દ્વારા મોટાભાગના શિલ્પ ચિત્રો સનાતન ધર્મના દેવી-દેવતાઓને સમર્પિત રાખવામાં આવ્યા છે. એક ચિત્રકાર તરીકે નિરૂપાબેન પોતાના શિલ્પ ચિત્રોનું ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ પ્રદર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે.
ઈન્ટરનેશનલ ચિત્રકાર તરીકેની ખ્યાતિ, જીત્યા અનેક ઈનામ
જૂનાગઢના હોવાને નાતે તેમને જૂનાગઢના બેસ્ટ મહિલા આર્ટિસ્ટ તરીકેનું સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઉપરાંત હરિયાણામાં પણ આ પ્રકારે આયોજિત થયેલી ચિત્ર પ્રદર્શનમાં અઘોરી થીમ પર નિરૂપાબેને તૈયાર કરવામાં આવેલ પેઇન્ટિંગને ગોલ્ડ મેડલ પણ આપવામાં આવ્યો. ગુજરાતના ભાવનગર, રાજકોટ, પોરબંદર અને સુરતમાં પણ તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ચિત્રોનું પ્રદર્શન થઈ ચૂક્યું છે.
મહિલા ચિત્રકાર નિરૂપાબેન સોઢાતરે રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં પણ અનેક ઇનામો પ્રાપ્ત કર્યા છે. રાજસ્થાનના ટોકમાં નવેમ્બર મહિનામાં આયોજિત થયેલી એક સ્પર્ધામાં 'શ્યામ કી દિવાની' નામના એક ચિત્રને બેસ્ટ પેઇન્ટિંગ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું અને રાજસ્થાનમાં નિરૂપાબેનને બેસ્ટ મહિલા રત્ન એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.
