ETV Bharat / lifestyle

સવાર કે સાંજ, કયા સમયે ચાલવાથી વજન સૌથી વધુ ઘટે છે, જાણો અહીં એક ક્લિકમાં - BEST TIME TO GO FOR A WALK

સવાર કે સાંજ, કયા સમયે ચાલવાથી વજન સૌથી વધુ ઘટે છે, જાણો અહીં એક ક્લિકમાં ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 2, 2025, 6:22 PM IST

વૉકિંગ કે જોગિંગ એ વજન ઘટાડવાનો સૌથી અસરકારક રસ્તો માનવામાં આવે છે અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે તે બિલકુલ ફ્રી છે. આ માટે તમારે કોઈ જિમ જવાની જરૂર નથી અને એક પણ પૈસો ખર્ચવાની જરૂર નથી. લોકો ઘણીવાર સવારે વહેલા ઉઠવાનું પસંદ કરે છે. જો કે, ઘણા લોકો સાંજના સમયે પણ ફરવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે કયા સમયે ચાલવાથી મહત્તમ વજન ઘટે છે, તો ચાલો જાણીએ… સ્વસ્થ રહેવા માટે શારીરિક પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ જરૂરી છે. એવું કહેવાય છે કે ચાલવું હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. જર્નલ ઓફ સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ એન્ડ મેડિસિનમાં 2017માં પ્રકાશિત થયેલા ‘વોકિંગ એન્ડ હાર્ટ હેલ્થઃ અ સિસ્ટમેટિક રિવ્યૂ’ નામના અભ્યાસમાં આ વાત સામે આવી છે. આ અભ્યાસ કહે છે કે ચાલવાથી ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. સવારે ચાલવાના ફાયદા હદય માટે સારું: મોર્નિંગ વોક એ હૃદયની તંદુરસ્તી માટે સૌથી સરળ કસરતોમાંથી એક છે. તે રક્ત પરિભ્રમણને સુધારવા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કોઈપણ શારીરિક શ્રમ વિના ચાલવાથી હૃદયના સ્નાયુઓ મજબૂત થાય છે. પાચન સુધારે છે: મોર્નિંગ વોક માત્ર ફેટ બર્ન કરવામાં જ મદદ કરતું નથી પણ પાચનક્રિયાને પણ સુધારે છે. સવારે ચાલવાથી શરીરમાં જમા થયેલી ચરબીને બર્ન કરવામાં મદદ મળે છે. પરિણામે, વજન નિયંત્રણમાં રહેશે અને સ્થૂળતા સંબંધિત કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં. આરામની ઊંઘ: સવારે ચાલવાથી વિટામિન ડી મેળવવામાં મદદ મળે છે. તે હૃદયની તંદુરસ્તી, રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને હાડકાની મજબૂતીમાં મદદ કરે છે. એવું કહેવાય છે કે તે શરીરની ઘડિયાળને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવામાં મદદ કરે છે અને શાંત ઊંઘ આપે છે. ઊંઘનો અભાવ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હૃદયની સમસ્યાઓ અને તણાવમાં વધારો કરી શકે છે. તેથી, પૂરતી ઊંઘ લેવી જરૂરી છે. માનસિક શાંતિ: મોર્નિંગ વોક કરવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે. ઠંડી પવનનો આનંદ માણતી વખતે શાંત વાતાવરણમાં ચાલવાથી સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સનું ઉત્પાદન ઘટે છે અને એન્ડોર્ફિન્સ જેવા સુખી હોર્મોન્સ બહાર આવે છે. સાંજે ચાલવાથી થતા ફાયદા

ફેફસાંના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક: હૃદયની તંદુરસ્તી જાળવવા અને કેલરી બર્ન કરવા માટે જોરશોરથી કસરત કરતા લોકો માટે સાંજની ચાલ એ સારો વિકલ્પ છે. તે ફેફસાના સ્વાસ્થ્ય અને હૃદયના સ્નાયુઓને મજબૂત કરવા માટે સારી રીતે કામ કરે છે. ઈજા થવાનું ઓછું જોખમઃ સાંજે શરીરનું તાપમાન અને સ્નાયુઓની કાર્યક્ષમતા વધારે હોય છે અને આ સમયે કસરત કરવાથી સારા પરિણામ મળે છે. તેથી, સાંજે ચાલવાથી ઈજા થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારકઃ ડાયાબિટીસથી પીડિત લોકો માટે સાંજે ચાલવું ફાયદાકારક છે. આ દરમિયાન ચાલવાથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓનું ગ્લુકોઝ લેવલ નિયંત્રણમાં રહે છે. તે ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર ઘટાડીને ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટાડે છે, જે હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે. તણાવ અને ચિંતા ઘટાડવામાં મદદરૂપ: રોજિંદા જીવનમાં ઉદ્ભવતા તણાવ અને ચિંતાને ઘટાડવા માટે સાંજની ચાલ સારી છે. જો કે, સૂતા પહેલા સખત કસરત ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વજન ઘટાડવામાં સૌથી વધુ મદદરૂપ કયું છે, સવાર કે સાંજ? ઝાંસી મેડિકલ કોલેજના ડૉ.કુલદીપ ચંદેલે ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, મોર્નિંગ વોક અને ઈવનિંગ વોક બંનેના પોતપોતાના ફાયદા છે, પરંતુ જ્યારે વૉકિંગ દ્વારા તમારું વજન ઘટાડવાનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાની વાત આવે છે ત્યારે તમે કયો સમય પસંદ કરો છો તે તમારા પર નિર્ભર કરે છે. સવાર અને સાંજનું ચાલવું બંને વજન ઘટાડવાના નોંધપાત્ર લાભો પ્રદાન કરે છે, પરંતુ બંનેની અસરકારકતા મોટે ભાગે તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તે તમારી દિનચર્યામાં કેટલી સારી રીતે ફિટ છે અને તમારું શરીર તેને કેવી રીતે પ્રતિસાદ આપે છે. તમારા અંગત સમયપત્રક, ઉર્જા સ્તરો અને જીવનશૈલી સાથે બંધબેસતો સમય પસંદ કરવો એ મુખ્ય છે. જો તમે વહેલી સવારના વ્યક્તિ છો, જે દિવસની શાંત શરૂઆતનો આનંદ માણે છે અને વહેલા ઉઠીને દિનચર્યાને અનુસરવામાં સરળતા અનુભવે છે, તો તમારા માટે મોર્નિંગ વોક વધુ સારું છે. જો, તેનાથી વિપરિત, તમે દિવસના અંતે વધુ ઉર્જાવાન અનુભવો છો અને તમારા દિવસના અંતમાં સાંજે ચાલવા માટે વધુ આરામદાયક અનુભવો છો, તો આ તમારા માટે વધુ સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. (નોંધ: આ વેબસાઈટ પર તમને આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય માહિતી, તબીબી સૂચનો ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ આના પર કાર્ય કરતા પહેલા તમે તમારા અંગત ડૉક્ટરની સલાહ લો તે વધુ સારું છે.)