ETV Bharat / international

ટ્રમ્પને વિશ્વાસ ! રશિયા સાથે જંગ પૂર્ણ કરૂ શકે છે ઝેલેન્સ્કી - WHITE HOUSE MEETING

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળશે. ત્યારબાદ યુરોપિયન નેતાઓ કીર સ્ટારમર, ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, ફ્રેડરિક મેર્ઝ, માર્ક રુટ્ટે અને અન્ય નેતાઓ તેમને મળશે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read

વિરંગ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે મોડી રાત્રે કહ્યું હતું કે, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી રશિયા સાથે યુદ્ધ "લગભગ તાત્કાલિક" સમાપ્ત કરવાનું અથવા લડાઈ ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરી શકે છે, પરંતુ તેમના માટે રશિયાના કબજા હેઠળના ક્રિમીઆને પાછું મેળવવું અથવા નાટોમાં જોડાવું શક્ય નથી.

"યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી ઇચ્છે તો રશિયા સાથે યુદ્ધ લગભગ તરત જ સમાપ્ત કરી શકે છે, અથવા તેઓ લડતા રહી શકે છે," ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "ઓબામા ક્રિમીઆને પાછું નહીં મેળવે (૧૨ વર્ષ પહેલાં, એક પણ ગોળી ચલાવ્યા વિના!), અને યુક્રેનને નાટોમાં જોડાવું જોઈએ નહીં. કેટલીક બાબતો ક્યારેય બદલાતી નથી!!!"

ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ અને યુરોપિયન નેતાઓ સાથે વ્હાઇટ હાઉસની બેઠકની પૂર્વસંધ્યાએ આવી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ટ્રમ્પ સાથે થયેલી ગરમાગરમ વાતચીત બાદ ઝેલેન્સકીની ઓવલ ઓફિસની આ પહેલી મુલાકાત છે, જેમાં તેમની વાતચીત ટૂંકી થઈ ગઈ હતી અને યુક્રેન માટે યુએસ સમર્થન પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.

AFP અનુસાર, યુરોપિયન સરકારી સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ઝેલેન્સકી પહેલા ટ્રમ્પને રૂબરૂ મળશે. ત્યારબાદ તેમની સાથે બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટારમર, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ, નાટો સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટ અને EU વડા ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સહિત યુરોપિયન નેતાઓ જોડાશે.

ટ્રુથ સોશિયલ પરની બીજી એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "કાલે વ્હાઇટ હાઉસમાં મોટો દિવસ. આટલા બધા યુરોપિયન નેતાઓ ક્યારેય એકસાથે મળ્યા નથી. તેમને આમંત્રિત કરવા એ સન્માનની વાત છે!!!"

28 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ વ્હાઇટ હાઉસમાં લાઇવ ટેલિવિઝન પર એક શરમજનક ક્ષણ જોવા મળી, જ્યારે ટ્રમ્પ અને તેમના ડેપ્યુટી જેડી વાન્સે ઝેલેન્સકીની ટીકા કરી અને ત્રણ વર્ષ પહેલાં રશિયાના આક્રમણ પછી પૂરી પાડવામાં આવેલી યુએસ સહાય માટે કૃતઘ્ન હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.

યુક્રેનિયન નેતાએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પર વિશ્વાસ કરવા અંગે શંકા વ્યક્ત કર્યા બાદ, જેમણે અગાઉના કરારોનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, વાન્સે ઝેલેન્સકી પર ટ્રમ્પના રાજદ્વારી પ્રયાસોનો "અનાદર" કરવાનો અને કૃતઘ્ન હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

ઝેલેન્સકીએ તેમની બિન-માતૃભાષા અંગ્રેજીમાં વાત કરી, અને ટ્રમ્પ યુક્રેનિયન નેતાના નિવેદનથી ગુસ્સે થયા કે ભલે અમેરિકા લડાઈથી દૂર છે, જો તે પુતિનને ખુશ કરશે, તો "ભવિષ્યમાં તમને તે અનુભવાશે."

"તમે આ જાણતા નથી. તમે આ જાણતા નથી. અમને એ ન જણાવો કે, અમે શું અનુભવશું. અમે એક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ટ્રમ્પે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી, અને પછી કહ્યું હતું: "તમે સારી સ્થિતિમાં નથી. તમારી પાસે હાલમાં કોઈ વિકલ્પ નથી." ગુસ્સો વધતાં, વાન્સે માંગ કરી હતી કે ઝેલેન્સકી કિવને પૂરી પાડવામાં આવેલી અબજો ડોલરની લશ્કરી સહાય માટે અમેરિકાનો આભાર માને.

"શું તમે એક વાર પણ 'આભાર' માન્યો છે?" તેમણે પૂછ્યું, જ્યારે ઝેલેન્સકીએ જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ટ્રમ્પે તેમને ચૂપ કરી દીધા. ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીને વાત કાપી નાખતી કહ્યું "ના, ના. તમે પૂરતી વાત કરી છે. તમારો દેશ મોટી મુશ્કેલીમાં છે," .

યુક્રેનિયન નેતા થોડા સમય પછી વ્હાઇટ હાઉસ છોડી ગયા, ખનિજ અધિકાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા વિના, જે તેમની મુલાકાતનું મુખ્ય કારણ હતું. આગામી થોડા દિવસોમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે યુક્રેન સાથે લશ્કરી સહાય અને ગુપ્ત માહિતી શેર કરવાનું કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરી દીધું. આનાથી યુરોપિયનોમાં ડર જાગ્યો કે ટ્રમ્પ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં પુતિનનો સાથ આપશે. (AFP ઇનપુટ્સ સાથે)

  1. અલાસ્કામાં મહાસત્તાઓની મુલાકાત: ટ્રમ્પ અને પુતિને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર કરી ચર્ચા... શું યુદ્ધ બંધ થશે?
  2. યુક્રેનને ભારત પાસેથી આશા, યુદ્ધને લઈને ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચે મુલાકાત પહેલા યુદ્ધ અંગે ઝેલેન્સકીએ શું કહ્યું ?

વિરંગ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે મોડી રાત્રે કહ્યું હતું કે, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી રશિયા સાથે યુદ્ધ "લગભગ તાત્કાલિક" સમાપ્ત કરવાનું અથવા લડાઈ ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરી શકે છે, પરંતુ તેમના માટે રશિયાના કબજા હેઠળના ક્રિમીઆને પાછું મેળવવું અથવા નાટોમાં જોડાવું શક્ય નથી.

"યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી ઇચ્છે તો રશિયા સાથે યુદ્ધ લગભગ તરત જ સમાપ્ત કરી શકે છે, અથવા તેઓ લડતા રહી શકે છે," ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "ઓબામા ક્રિમીઆને પાછું નહીં મેળવે (૧૨ વર્ષ પહેલાં, એક પણ ગોળી ચલાવ્યા વિના!), અને યુક્રેનને નાટોમાં જોડાવું જોઈએ નહીં. કેટલીક બાબતો ક્યારેય બદલાતી નથી!!!"

ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ અને યુરોપિયન નેતાઓ સાથે વ્હાઇટ હાઉસની બેઠકની પૂર્વસંધ્યાએ આવી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ટ્રમ્પ સાથે થયેલી ગરમાગરમ વાતચીત બાદ ઝેલેન્સકીની ઓવલ ઓફિસની આ પહેલી મુલાકાત છે, જેમાં તેમની વાતચીત ટૂંકી થઈ ગઈ હતી અને યુક્રેન માટે યુએસ સમર્થન પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.

AFP અનુસાર, યુરોપિયન સરકારી સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ઝેલેન્સકી પહેલા ટ્રમ્પને રૂબરૂ મળશે. ત્યારબાદ તેમની સાથે બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટારમર, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ, નાટો સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટ અને EU વડા ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સહિત યુરોપિયન નેતાઓ જોડાશે.

ટ્રુથ સોશિયલ પરની બીજી એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "કાલે વ્હાઇટ હાઉસમાં મોટો દિવસ. આટલા બધા યુરોપિયન નેતાઓ ક્યારેય એકસાથે મળ્યા નથી. તેમને આમંત્રિત કરવા એ સન્માનની વાત છે!!!"

28 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ વ્હાઇટ હાઉસમાં લાઇવ ટેલિવિઝન પર એક શરમજનક ક્ષણ જોવા મળી, જ્યારે ટ્રમ્પ અને તેમના ડેપ્યુટી જેડી વાન્સે ઝેલેન્સકીની ટીકા કરી અને ત્રણ વર્ષ પહેલાં રશિયાના આક્રમણ પછી પૂરી પાડવામાં આવેલી યુએસ સહાય માટે કૃતઘ્ન હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.

યુક્રેનિયન નેતાએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પર વિશ્વાસ કરવા અંગે શંકા વ્યક્ત કર્યા બાદ, જેમણે અગાઉના કરારોનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, વાન્સે ઝેલેન્સકી પર ટ્રમ્પના રાજદ્વારી પ્રયાસોનો "અનાદર" કરવાનો અને કૃતઘ્ન હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

ઝેલેન્સકીએ તેમની બિન-માતૃભાષા અંગ્રેજીમાં વાત કરી, અને ટ્રમ્પ યુક્રેનિયન નેતાના નિવેદનથી ગુસ્સે થયા કે ભલે અમેરિકા લડાઈથી દૂર છે, જો તે પુતિનને ખુશ કરશે, તો "ભવિષ્યમાં તમને તે અનુભવાશે."

"તમે આ જાણતા નથી. તમે આ જાણતા નથી. અમને એ ન જણાવો કે, અમે શું અનુભવશું. અમે એક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ટ્રમ્પે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી, અને પછી કહ્યું હતું: "તમે સારી સ્થિતિમાં નથી. તમારી પાસે હાલમાં કોઈ વિકલ્પ નથી." ગુસ્સો વધતાં, વાન્સે માંગ કરી હતી કે ઝેલેન્સકી કિવને પૂરી પાડવામાં આવેલી અબજો ડોલરની લશ્કરી સહાય માટે અમેરિકાનો આભાર માને.

"શું તમે એક વાર પણ 'આભાર' માન્યો છે?" તેમણે પૂછ્યું, જ્યારે ઝેલેન્સકીએ જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ટ્રમ્પે તેમને ચૂપ કરી દીધા. ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીને વાત કાપી નાખતી કહ્યું "ના, ના. તમે પૂરતી વાત કરી છે. તમારો દેશ મોટી મુશ્કેલીમાં છે," .

યુક્રેનિયન નેતા થોડા સમય પછી વ્હાઇટ હાઉસ છોડી ગયા, ખનિજ અધિકાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા વિના, જે તેમની મુલાકાતનું મુખ્ય કારણ હતું. આગામી થોડા દિવસોમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે યુક્રેન સાથે લશ્કરી સહાય અને ગુપ્ત માહિતી શેર કરવાનું કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરી દીધું. આનાથી યુરોપિયનોમાં ડર જાગ્યો કે ટ્રમ્પ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં પુતિનનો સાથ આપશે. (AFP ઇનપુટ્સ સાથે)

  1. અલાસ્કામાં મહાસત્તાઓની મુલાકાત: ટ્રમ્પ અને પુતિને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર કરી ચર્ચા... શું યુદ્ધ બંધ થશે?
  2. યુક્રેનને ભારત પાસેથી આશા, યુદ્ધને લઈને ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચે મુલાકાત પહેલા યુદ્ધ અંગે ઝેલેન્સકીએ શું કહ્યું ?

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WARZELENSKYYDONALD TRUMPZELENSKYY TRUMP MEETINGWHITE HOUSE MEETING

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.