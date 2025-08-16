કિવ: યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સકીએ શુક્રવારે ભારતને તેના સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને કહ્યું હતું કે, તેમને આશા છે કે નવી દિલ્હી રશિયા સાથે યુક્રેનના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં યોગદાન આપશે.
ઝેલેન્સકીની આ પોસ્ટ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી અલાસ્કાના એન્કોરેજમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે શિખર સંમેલનના કલાકો પહેલા કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા ચાર વર્ષથી, યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે.
On the day of negotiations, the Russians are killing as well. And that speaks volumes. Recently, weʼve discussed with the U.S. and Europeans what can truly work. Everyone needs a just end to the war. Ukraine is ready to work as productively as possible to bring the war to an end,… pic.twitter.com/tmN8F4jDzl— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
ભારતના લોકો, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન આપતા, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "અમે આ અઠવાડિયે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ખૂબ જ સારી અને નિખાલસ વાતચીત કરી હતી, જ્યારે મને આ પ્રસંગે વ્યક્તિગત રીતે મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવવાની તક મળી હતી.
"આપણા દેશો સ્વતંત્રતા અને ગૌરવ માટે ઉભા રહેવાનો અનુભવ તેમજ શાંતિ અને વિકાસની શોધમાં ભાગીદાર છે," યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ લખ્યું. "અમે આશા રાખીએ છીએ કે, ભારત યુદ્ધનો અંત લાવવાના પ્રયાસોમાં યોગદાન આપશે, જેથી આપણી સ્વતંત્રતા અને સાર્વભૌમત્વ ખરેખર સુરક્ષિત રહે," ઝેલેન્સકીએ કહ્યું.
Congratulations to the people of India, President @rashtrapatibhvn, and Prime Minister @narendramodi on the Independence Day!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
તેમણે ઉમેર્યું, "હું માનું છું કે વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, વ્યવસાય અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર ફાયદાકારક યુક્રેન-ભારત સહયોગ માટે હજુ પણ શક્યતાઓ છે. હું તમને શાંતિ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવું છું."
આ ઉપરાંત ઝેલેન્સકી કહે છે કે, વાતચીતના દિવસે રશિયા તરફથી હત્યાઓ થઈ રહી છે. આ ઘણું બધું કહે છે, તાજેતરમાં અમે અમેરિકા અને યુરોપિયન દેશો સાથે ચર્ચા કરી છે, કે ખરેખર શું કામ કરી શકે છે. દરેક વ્યક્તિ યુદ્ધનો ન્યાયી અંત ઇચ્છે છે.
ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "અમે અમેરિકાની મજબૂત સ્થિતિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. બધું આના પર નિર્ભર રહેશે. રશિયા અમેરિકન તાકાતને ધ્યાનમાં લે છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી." ટ્રમ્પે ગયા અઠવાડિયે ભારતમાંથી યુએસ આયાત પર 25 ટકા વધારાના ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. આનાથી કુલ ડ્યુટી 50 ટકા થઈ ગઈ. આ દેશ દ્વારા રશિયન તેલની સતત આયાત માટે દંડ તરીકે છે. આ ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.