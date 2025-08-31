ETV Bharat / international

યમનના સનામાં ઇઝરાયલનો હવાઈ હુમલો, હુતી સરકારના વડા પ્રધાનનું મોત - ISRAELI AIRSTRIKE

યમનની રાજધાની સનામાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં હુથી સરકારના વડા પ્રધાન અહેમદ અલ-રહવીનું મોત થયું.

ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં હુથી સરકારના વડા પ્રધાન અહેમદ અલ-રાહવીનું મોત
ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં હુથી સરકારના વડા પ્રધાન અહેમદ અલ-રાહવીનું મોત (File / AFP))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 12:20 PM IST

સના: યમનની રાજધાની સનામાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં બળવાખોર સંગઠન હુથી દ્વારા નિયંત્રિત સરકારના વડા પ્રધાન અહેમદ અલ-રહવીનું મોત થયું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઈરાન સમર્થિત હુથી બળવાખોરોએ ઇઝરાયલી હુમલામાં વડા પ્રધાનના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.

બળવાખોર જૂથે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુરુવારે મળેલી એક નિયમિત બેઠક દરમિયાન થયેલા હુમલામાં અહેમદ અલ-રહવી સહિત કેટલાંક મંત્રીઓનું મોત થયું છે.

જ્યારે, ઇઝરાયલી સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, તેમણે યમનના સના ક્ષેત્રમાં હુથી સરકારના લશ્કરી મથક પર ચોક્કસ હુમલો કર્યો.અલ-રહાવી ઓગસ્ટ 2024થી હુથીની આગેવાની હેઠળની સરકારના વડા પ્રધાન પદ પર હતા.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ઇઝરાયલી સેનાએ સનાના વિસ્તારોને નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 102 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. હુથી સંચાલિત આરોગ્ય મંત્રાલય અને સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.

ગાઝામાં ઇઝરાયલના હુમલા પછી હુથી બળવાખોરો વારંવાર ઇઝરાયલ પર મિસાઇલો છોડી રહ્યા છે. હુથી જૂથનું કહેવું છે કે તેણે પેલેસ્ટિનિયન નાગરિકો સાથે એકતા દર્શાવવા માટે ઇઝરાયલ પર હુમલા કર્યા છે.

કોણ હતા અહમદ અલ-રહવી ?

અહમદ ગાલિબ નાસિર અલ-રહવીનો જન્મ દક્ષિણ યમનના આબયન પ્રાંતમાં પ્રભાવશાળી અલ-રહવી જાતિમાં થયો હતો. તેમના પિતા ગાલિબ નાસિર અલ-રહવી એક રાજકીય વ્યક્તિ હતા જેમની 1970ના દાયકામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. રાજકીય પરિવારમાંથી હોવાને કારણે અહેમદને જાહેર સેવામાં જવાની તક મળી. રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રખ્યાત થયા પહેલા અહેમદ અલ-રહવીએ અનેક હોદ્દા સંભાળ્યા હતા. તેઓ આબયાન પ્રાંતના ગવર્નર પદે પણ રહી ચુક્યા હતા. 2019માં, અલ-રહવીને યમનના હુથી-નિયંત્રિત વિસ્તારોમાં સર્વોચ્ચ શાસક સંસ્થા, સુપ્રીમ પોલિટિકલ કાઉન્સિલમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની બઢતી હુથી જૂથમાં વધતા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેણે 2014 માં સના પર નિયંત્રણ મેળવ્યા પછી ઉત્તર યમનમાં તેની શક્તિ મજબૂત કરી છે.

પેલેસ્ટાઇનના રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અબ્બાસના વિઝા રદ

આ દરમિયાન, અમેરિકાએ પેલેસ્ટાઇન લિબરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન અને પેલેસ્ટાઇન ઓથોરિટીના 80 અધિકારીઓના વિઝા રદ કર્યા છે, અથવા આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આમાં પેલેસ્ટાઇનના રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અબ્બાસનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પ્રતિબંધને કારણે, અબ્બાસ ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં હાજરી આપી શકશે નહીં, જ્યાં બીજી ઘટનામાં, ઘણા દેશો પેલેસ્ટાઇન દેશને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપવા જઈ રહ્યા છે.

