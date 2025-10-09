માર્કો રુબિયોએ ટ્રમ્પને ગાઝા કરાર પર એક નોંધ લખીને આપી હતી, તેમાં શું લખ્યું હતું તે જાણો
યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મધ્ય પૂર્વ કરાર સંબંધિત એક સામાજિક પોસ્ટને મંજૂરી આપવા વિનંતી કરતો એક પત્ર સોંપ્યો.
Published : October 9, 2025 at 9:05 PM IST
વોશિંગ્ટન : યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ બુધવારે (સ્થાનિક સમય) વ્હાઇટ હાઉસના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એક હસ્તલિખિત નોંધ સોંપી, જેમાં તેમને મધ્ય પૂર્વ કરાર સંબંધિત એક સામાજિક પોસ્ટને મંજૂરી આપવા વિનંતી કરવામાં આવી, અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ.
અલ જઝીરાના જણાવ્યા અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસ સ્ટેશનરી પર લખેલી નોંધમાં લખ્યું હતું કે, "તમારે ટ્રુથઆઉટ સોશિયલ પોસ્ટને જલ્દી મંજૂરી આપવી જોઈએ જેથી તમે પહેલા કરારની જાહેરાત કરી શકો." રૂબિયો, જે રૂઢિચુસ્ત પ્રભાવકો સાથે ટ્રમ્પની ગોળમેજી ચર્ચાનો ભાગ ન હતા, રૂમમાં પ્રવેશ્યા, તેમને નોંધ આપી અને કંઈક ફફડાટથી કહ્યું.
ટ્રમ્પની 20-મુદ્દાની યોજનાની વિગતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઇજિપ્તના રિસોર્ટ શહેર શર્મ અલ-શેખમાં ગાઝા યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટો ત્રીજા દિવસે ચાલી રહી હતી. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ આ સપ્તાહના અંતે ઇજિપ્તની યાત્રા કરી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે વાટાઘાટકારો ગાઝા કરારની "ખૂબ નજીક" છે અને "તેમને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં મારી જરૂર પડશે."
ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું, "હું મધ્ય પૂર્વના લોકો સાથે મધ્ય પૂર્વ માટે સંભવિત શાંતિ કરાર વિશે વાત કરી રહ્યો છું. 'મધ્ય પૂર્વ માટે શાંતિ,' આ એક સુંદર વાક્ય છે. હું આ અઠવાડિયાના અંતમાં, કદાચ રવિવારે ત્યાં જઈ શકું છું. હમાસ અને ઘણા દેશો સાથે વાટાઘાટો સારી રીતે ચાલી રહી છે."
આ પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી. જો એવું હોય, તો આપણે કદાચ રવિવારે, કદાચ શનિવારે, અથવા કદાચ શનિવારે સાંજે થોડા મોડા નીકળીશું, પરંતુ તે અમારું સમયપત્રક હોય તેવું લાગે છે." દરમિયાન, અલ જઝીરા દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા ગાઝાના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં ગાઝામાં ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 8 પેલેસ્ટિનિયન માર્યા ગયા છે અને 61 અન્ય ઘાયલ થયા છે.
સ્પેનમાં, સંસદે વડા પ્રધાન પેડ્રો સાંચેઝ દ્વારા ઇઝરાયલ પર લાદવામાં આવેલા શસ્ત્ર પ્રતિબંધની તરફેણમાં મતદાન કર્યું, જેનો હેતુ "ગાઝામાં નરસંહાર" ને સમાપ્ત કરવાનો હતો.
અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, સ્પેનિશ કાયદા ઘડનારાઓએ ઇઝરાયલને શસ્ત્રો, સંરક્ષણ સાધનો અથવા ટેકનોલોજીના તમામ વેપાર પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો પસાર કર્યો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા બે વર્ષમાં ગાઝામાં લગભગ 42,000 પેલેસ્ટિનિયનોને ગંભીર, સંભવતઃ જીવન બદલી નાખનારી, ઇજાઓ થઈ છે.
"ઘાયલ થયેલા ચારમાંથી એક બાળક છે, અને 5,000 થી વધુ અંગવિચ્છેદન નોંધાયા છે," અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, યુએન સેક્રેટરી-જનરલના પ્રવક્તા સ્ટીફન ડુજારિકે જણાવ્યું હતું. ઓક્ટોબર 2023 થી, ઇઝરાયલ-ગાઝા સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 67,183 લોકો માર્યા ગયા છે અને 169,841 ઘાયલ થયા છે. હજારો લોકો નાશ પામેલી ઇમારતોના કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે. 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ થયેલા હુમલાઓમાં ઇઝરાયલમાં કુલ 1,139 લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ 200 લોકોને કેદી બનાવવામાં આવ્યા હતા.
