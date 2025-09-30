ETV Bharat / international

અમેરિકામાં શટડાઉન! સરકારી કર્મચારીઓને કોણ આપશે પગાર? દેશની સુરક્ષાનું થશે થશે? જાણો બધુ

શું યુએસ સરકારી કર્મચારીઓને કાઢી મૂકવામાં આવશે? ટ્રમ્પ શું કરશે? સંપૂર્ણ સ્ટોરી જાણો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 7:42 PM IST

3 Min Read
હૈદરાબાદ: જો યુએસ કોંગ્રેસ આજ રાત સુધીમાં બજેટ રજૂ નહીં કરે, તો બુધવારથી અમેરિકામાં શટડાઉન થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે 900,000 સરકારી કર્મચારીઓને રજા પર મોકલી શકાય છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ચાલી રહેલા મતભેદે પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવી છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પહેલા કાર્યકાળ (2019) દરમિયાન પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. આ શટડાઉન 35 દિવસ ચાલ્યું, જે યુએસ ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબું હતું. ચિંતા વધી રહી છે કે આ વખતે પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ શકે છે. 2019 માં, ટ્રમ્પ મેક્સિકો સરહદ બનાવવા માટે બજેટ ઇચ્છતા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસ તૈયાર નહોતી.

શટડાઉન શું છે?
શટડાઉન વિશે જાણતા પહેલા, ચાલો અમેરિકન સિસ્ટમ સમજીએ. મોટાભાગના દેશોમાં બજેટ પર કરાયેલો વોટ, સરકાર માટે વિશ્વાસ મત તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કે, યુએસમાં આવું નથી. અહીં, સરકારની વિવિધ શાખાઓએ ખર્ચ પર સર્વસંમતિ મેળવવી જોઈએ. સર્વસંમતિ પ્રાપ્ત થયા પછી જ કાયદો ઘડી શકાય છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નવું નાણાકીય વર્ષ 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થાય છે. તે પહેલાં, યુએસ સંસદ (કોંગ્રેસ) એ બધી ફેડરલ એજન્સીઓ માટે બજેટ રજૂ કરવું આવશ્યક છે. જો બિલ સમયસર પસાર થાય છે, તો પરિસ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. જો કે, જો કોંગ્રેસમાં કોઈ મૂંઝવણ હોય, તો પરિસ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. જો બજેટ પાસ ન થાય, તો પરિણામી પરિસ્થિતિને શટડાઉન કહેવામાં આવે છે. જો કે, જો ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન વચ્ચે કોઈ કરાર ન થાય, તો કામચલાઉ બિલ પસાર કરીને સરકારી કામગીરી જાળવી શકાય છે.

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે શટડાઉન દરમિયાન, સરહદ સુરક્ષા, હોસ્પિટલ તબીબી સંભાળ, કાયદા અમલીકરણ અને હવાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રણ સેવાઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે આ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે નહીં. જો કે, સામાજિક સુરક્ષા ખર્ચ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. સામાજિક સુરક્ષા અને મેડિકેર ચેક જારી કરવામાં આવશે, પરંતુ લાભ ચકાસણી અને કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને સૌથી મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે; તેમના પગાર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા છે. વધુમાં, આ પગલાં જરૂરી છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે સમીક્ષા ચાલી રહી છે. ટ્રમ્પ આ ધમકી આપી રહ્યા છે.

જો બજેટ સ્થિર કરવામાં આવે છે, તો ફૂડ આસિસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ, ફેડરલી ફંડેડ પ્રિસ્કુલ, વિદ્યાર્થી લોન જારી કરવી, ખાદ્ય નિરીક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોમાં કામગીરી પ્રભાવિત થશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને કોંગ્રેસ હાલમાં આરોગ્યસંભાળ અને કેટલાક સરકારી ખર્ચ અંગે મતભેદમાં છે.

જ્યારે રિપબ્લિકન કોંગ્રેસના બંને ગૃહોનું નિયંત્રણ કરે છે, ત્યારે સેનેટ - ઉપલા ગૃહ - માં તેમની પાસે 60 મતોનો અભાવ છે. તેથી, ડેમોક્રેટ્સ આ બાબતમાં લાભ ધરાવે છે. તેઓ લાખો અમેરિકનો માટે આરોગ્ય વીમાને સસ્તું બનાવવા માટે ટેક્સ ક્રેડિટ લંબાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે, જે સમાપ્ત થવાના આરે છે. ટ્રમ્પે મેડિકેડમાં પહેલાથી જ કાપ મૂકી દીધો છે, અને ડેમોક્રેટ્સ ઇચ્છે છે કે તેઓ આ નિર્ણયને ઉલટાવે. ડેમોક્રેટ્સ સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (CDC) અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ (NIH) માં ખર્ચમાં કાપ અટકાવવા પણ માંગે છે.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જો બિલ પસાર નહીં થાય, તો આરોગ્ય વિભાગ, મેડિકેર અને મેડિકેડ સેવાઓ, CDC અને NIH ને અસર થશે. સમાચાર એજન્સીઓ અનુસાર, આરોગ્ય વિભાગના 41 ટકા કર્મચારીઓને રજા પર મોકલી શકાય છે. તેવી જ રીતે, FDA ના 86 ટકા અને CDC ના 64 ટકા કર્મચારીઓને ઘરે રહેવાની ફરજ પડી શકે છે.

ગોલ્ડમેન સૅક્સનો અંદાજ છે કે 900,000 સરકારી કર્મચારીઓને રજા પર કાઢી શકાય છે, જોકે કામચલાઉ ધોરણે. ટ્રમ્પે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, માંગણી કરી છે કે કોંગ્રેસ બજેટ પસાર કરે, નહીંતર તેઓ ઘણા કર્મચારીઓને કાઢી શકે છે. બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પ આનો ઉપયોગ ઘણા કર્મચારીઓને કાઢી મૂકવા માટે કરી શકે છે.

યુએસમાં ક્યારે અને કેટલી વાર શટડાઉન થયું?

નવેમ્બર1981 - 2
સપ્ટેમ્બર1982 - 1
ડિસેમ્બર1982 - 3
નવેમ્બર1983 - 3
સપ્ટેમ્બર1984 - 2
ઓક્ટોબર1984 - 1
ઓક્ટોબર1986 - 1
ડિસેમ્બર1987 - 1
ઓક્ટોબર1990 - 3
નવેમ્બર 1995 - 5
ડિસેમ્બર1995
સપ્ટેમ્બર2013 - 16
જાન્યુઆરી2018- 3
ફેબ્રુઆરી2018 - 1
ડિસેમ્બર2018 - 35

