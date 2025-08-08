વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલા ભારત પર ૫૦ ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ભારત સાથે વેપાર કરવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે આગળ કોઈ વેપાર વાટાઘાટો થશે નહીં.
તમને જણાવી દઈએ કે, ઓવલ ઓફિસમાં, સમાચાર એજન્સી ANI એ ટ્રમ્પને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે શું તમે ભારત પર લાદવામાં આવેલા ૫૦ ટકા ટેરિફ પછી કોઈ વ્યાપાર સોદાની અપેક્ષા રાખો છો, તો યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે કોઈ સોદો થશે નહીં.
#WATCH | Responding to ANI's question, 'Just to follow up India's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs?', US President Donald Trump says, "No, not until we get it resolved."— ANI (@ANI) August 8, 2025
(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/qpBevmxWDA
વ્હાઇટ હાઉસે બુધવારે ભારતીય માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદવાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જારી કર્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. વહીવટીતંત્રે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિની ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો, ખાસ કરીને ભારત દ્વારા રશિયન તેલની સતત આયાત તરફ ઈશારો કર્યો. આદેશમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ આયાત, સીધી કે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે 'અસામાન્ય અને અસાધારણ ખતરો' ઉભો કરે છે અને કટોકટીના આર્થિક પગલાંને યોગ્ય ઠેરવે છે.
યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક 25 ટકા ટેરિફ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, આ વધારાની ડ્યુટી 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે અને યુએસ બંદરોમાં પ્રવેશતા તમામ ભારતીય માલ પર લાગુ થશે. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં ટેરિફ અંગે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારત 50 ટકા ટેરિફ અંગે થોડું ચિંતિત છે. તે જ સમયે, બંને દેશો વચ્ચે નિવેદનબાજી પણ જોરમાં છે.
#WATCH | Principal Deputy Spokesperson for the US Department of State, Tommy Pigott says, "...What I can say in terms of India is, the President has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the… pic.twitter.com/hBZ1Bxcw9a— ANI (@ANI) August 7, 2025
તે જ સમયે, ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એમએસ સ્વામીનાથન શતાબ્દી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ દરમિયાન પડકારજનક રીતે જવાબ આપ્યો અને સંકેત આપ્યો કે આપણો દેશ આર્થિક દબાણનો સામનો કરીને પાછળ નહીં હટે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારા માટે, અમારા ખેડૂતોનું હિત અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. ભારત ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોના હિત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં. મને ખબર છે કે આપણે આની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે અને હું તેના માટે તૈયાર છું. ભારત આ માટે તૈયાર છે. ભારતે કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે ખોલવાનો સતત વિરોધ કર્યો છે, જેમાં લાખો ગ્રામીણ આજીવિકા પર સંભવિત અસરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગતિરોધ બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર તણાવમાં તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે, કારણ કે બંને પક્ષો આર્થિક નીતિ અને રાષ્ટ્રીય હિતના મુદ્દાઓ પર અડગ છે.
માહિતી અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એમ પણ કહ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં, અમેરિકા ચિપ્સ પર 100 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. તેની અસર સમગ્ર વિશ્વના સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ પર જોવા મળશે. તેની ભારત પર વધુ અસર પડશે કારણ કે ભારતીય સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ ઝડપથી ઉભરી રહ્યો છે.