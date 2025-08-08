Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

ટ્રમ્પે ભારત સાથેની વેપાર ડીલ પર કહ્યું, 'જ્યાં સુધી મામલો ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી કોઈ વાતચીત થશે નહીં' - TRUMP TARIFFS

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હવે ટેરિફ પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં વધુ કડક નિર્ણયો લેવામાં આવશે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હવે ટેરિફ પર કડક વલણ અપનાવ્યું
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હવે ટેરિફ પર કડક વલણ અપનાવ્યું (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read

વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલા ભારત પર ૫૦ ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ભારત સાથે વેપાર કરવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે આગળ કોઈ વેપાર વાટાઘાટો થશે નહીં.

તમને જણાવી દઈએ કે, ઓવલ ઓફિસમાં, સમાચાર એજન્સી ANI એ ટ્રમ્પને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે શું તમે ભારત પર લાદવામાં આવેલા ૫૦ ટકા ટેરિફ પછી કોઈ વ્યાપાર સોદાની અપેક્ષા રાખો છો, તો યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે કોઈ સોદો થશે નહીં.

વ્હાઇટ હાઉસે બુધવારે ભારતીય માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદવાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જારી કર્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. વહીવટીતંત્રે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિની ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો, ખાસ કરીને ભારત દ્વારા રશિયન તેલની સતત આયાત તરફ ઈશારો કર્યો. આદેશમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ આયાત, સીધી કે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે 'અસામાન્ય અને અસાધારણ ખતરો' ઉભો કરે છે અને કટોકટીના આર્થિક પગલાંને યોગ્ય ઠેરવે છે.

યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક 25 ટકા ટેરિફ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, આ વધારાની ડ્યુટી 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે અને યુએસ બંદરોમાં પ્રવેશતા તમામ ભારતીય માલ પર લાગુ થશે. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં ટેરિફ અંગે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારત 50 ટકા ટેરિફ અંગે થોડું ચિંતિત છે. તે જ સમયે, બંને દેશો વચ્ચે નિવેદનબાજી પણ જોરમાં છે.

તે જ સમયે, ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એમએસ સ્વામીનાથન શતાબ્દી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ દરમિયાન પડકારજનક રીતે જવાબ આપ્યો અને સંકેત આપ્યો કે આપણો દેશ આર્થિક દબાણનો સામનો કરીને પાછળ નહીં હટે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારા માટે, અમારા ખેડૂતોનું હિત અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. ભારત ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોના હિત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં. મને ખબર છે કે આપણે આની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે અને હું તેના માટે તૈયાર છું. ભારત આ માટે તૈયાર છે. ભારતે કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે ખોલવાનો સતત વિરોધ કર્યો છે, જેમાં લાખો ગ્રામીણ આજીવિકા પર સંભવિત અસરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગતિરોધ બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર તણાવમાં તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે, કારણ કે બંને પક્ષો આર્થિક નીતિ અને રાષ્ટ્રીય હિતના મુદ્દાઓ પર અડગ છે.

માહિતી અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એમ પણ કહ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં, અમેરિકા ચિપ્સ પર 100 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. તેની અસર સમગ્ર વિશ્વના સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ પર જોવા મળશે. તેની ભારત પર વધુ અસર પડશે કારણ કે ભારતીય સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ ઝડપથી ઉભરી રહ્યો છે.

  1. ટ્રમ્પે રશિયાથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર ટેરિફ બમણું કરીને 50 ટકા કર્યો
  2. અમેરિકાના ટેરિફ વોર વચ્ચે વ્લાદિમીર પુતિન ભારતના પ્રવાસે આવશે, અજીત ડોભાલે કરી પુષ્ટી

વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલા ભારત પર ૫૦ ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ભારત સાથે વેપાર કરવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે આગળ કોઈ વેપાર વાટાઘાટો થશે નહીં.

તમને જણાવી દઈએ કે, ઓવલ ઓફિસમાં, સમાચાર એજન્સી ANI એ ટ્રમ્પને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે શું તમે ભારત પર લાદવામાં આવેલા ૫૦ ટકા ટેરિફ પછી કોઈ વ્યાપાર સોદાની અપેક્ષા રાખો છો, તો યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં સુધી આ વિવાદ ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી ભારત સાથે કોઈ સોદો થશે નહીં.

વ્હાઇટ હાઉસે બુધવારે ભારતીય માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદવાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જારી કર્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. વહીવટીતંત્રે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિની ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો, ખાસ કરીને ભારત દ્વારા રશિયન તેલની સતત આયાત તરફ ઈશારો કર્યો. આદેશમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ આયાત, સીધી કે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે 'અસામાન્ય અને અસાધારણ ખતરો' ઉભો કરે છે અને કટોકટીના આર્થિક પગલાંને યોગ્ય ઠેરવે છે.

યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક 25 ટકા ટેરિફ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, આ વધારાની ડ્યુટી 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે અને યુએસ બંદરોમાં પ્રવેશતા તમામ ભારતીય માલ પર લાગુ થશે. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં ટેરિફ અંગે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારત 50 ટકા ટેરિફ અંગે થોડું ચિંતિત છે. તે જ સમયે, બંને દેશો વચ્ચે નિવેદનબાજી પણ જોરમાં છે.

તે જ સમયે, ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એમએસ સ્વામીનાથન શતાબ્દી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ દરમિયાન પડકારજનક રીતે જવાબ આપ્યો અને સંકેત આપ્યો કે આપણો દેશ આર્થિક દબાણનો સામનો કરીને પાછળ નહીં હટે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારા માટે, અમારા ખેડૂતોનું હિત અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. ભારત ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોના હિત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં. મને ખબર છે કે આપણે આની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે અને હું તેના માટે તૈયાર છું. ભારત આ માટે તૈયાર છે. ભારતે કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે ખોલવાનો સતત વિરોધ કર્યો છે, જેમાં લાખો ગ્રામીણ આજીવિકા પર સંભવિત અસરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગતિરોધ બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર તણાવમાં તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે, કારણ કે બંને પક્ષો આર્થિક નીતિ અને રાષ્ટ્રીય હિતના મુદ્દાઓ પર અડગ છે.

માહિતી અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એમ પણ કહ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં, અમેરિકા ચિપ્સ પર 100 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. તેની અસર સમગ્ર વિશ્વના સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ પર જોવા મળશે. તેની ભારત પર વધુ અસર પડશે કારણ કે ભારતીય સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ ઝડપથી ઉભરી રહ્યો છે.

  1. ટ્રમ્પે રશિયાથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર ટેરિફ બમણું કરીને 50 ટકા કર્યો
  2. અમેરિકાના ટેરિફ વોર વચ્ચે વ્લાદિમીર પુતિન ભારતના પ્રવાસે આવશે, અજીત ડોભાલે કરી પુષ્ટી

For All Latest Updates

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMPNO TRADE NEGOTIATIONS WITH INDIATRUMP SAYS NO TRADE WITH INDIAUS TARIFF ON INDIATRUMP TARIFFS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.