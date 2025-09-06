ટ્રમ્પને થયો અફસોસ ! કહ્યું- 'ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પીએમ મોદી અને હું હંમેશા મિત્રો રહીશું'

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ભારત તરફી એક નવું નિવેદન સામે આવ્યું છે. જેમાં તેમણે કંઈક આવું કહ્યું છે. વાંચો વિસ્તારથી...
Published : September 6, 2025 at 9:33 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-અમેરિકા સંબંધો વિશે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ભારત-અમેરિકા સંબંધોને 'ખૂબ જ ખાસ સંબંધ' ગણાવતા તેમણે પુષ્ટિ આપી કે તેઓ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા મિત્ર રહેશે, અને કહ્યું કે 'ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી.'
જોકે, તેમણે તે વાત પર નારાજગી દર્શાવી કે, વર્તમાન સમયમાં તે (વડાપ્રધાન મોદી) શું કરી રહ્યાં છે. સમાચાર એજન્સી ANI ના એક પ્રશ્ન પર, 'શું તમે આ સમયે ભારત સાથે સંબંધો ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છો?' યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું હંમેશા તૈયાર રહીશ. હું હંમેશા (વડાપ્રધાન) મોદીનો મિત્ર રહીશ. તેઓ એક મહાન વડા પ્રધાન છે. હું હંમેશા તેમનો મિત્ર રહીશ, પરંતુ હાલમાં તેઓ જે કરી રહ્યા છે તે મને ગમતું નથી. પરંતુ ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ખૂબ જ ખાસ સંબંધ છે. ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. ક્યારેક આપણી વચ્ચે આવી ક્ષણો આવે છે.
Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest, China. May they have a long and prosperous future together! President Donald J. Trump— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 5, 2025
(TS: 05 Sep 06:14 ET)… pic.twitter.com/jxEROEIq0H
જ્યારે, ભારત અને અન્ય દેશો, જેમની સાથે અમેરિકા હજુ સુધી કોઈ કરાર પર પહોંચી શક્યું નથી, આ વાટાઘાટાની પ્રગતિ અંગે ટ્રમ્પે કહ્યું કે કરારો સારી રીતે ચાલી રહ્યા છે. જોકે, તેમણે યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા તાજેતરમાં ગુગલ પર લાદવામાં આવેલા દંડ અંગે નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ખૂબ સારું કરી રહ્યા છે. અન્ય દેશો પણ ખૂબ સારું કરી રહ્યા છે. અમે બધા સાથે સારું કરી રહ્યા છીએ. અમે યુરોપિયન યુનિયનથી નારાજ છીએ કે તેમણે ફક્ત ગુગલ સાથે જ નહીં, પરંતુ આપણા બધા મોટા દેશો સાથે શું થઈ રહ્યું છે.
ટ્રુથ સોશિયલ પરની ઘણી પોસ્ટ્સમાં, ટ્રમ્પે યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા યુએસ ટેકનોલોજી જાયન્ટ ગૂગલ પર $3.5 બિલિયનનો મોટો દંડ ફટકારવા બદલ આકરી ટીકા કરી હતી. તેમણે તેને અન્યાયી ગણાવ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તેમનું વહીવટીતંત્ર આ 'ભેદભાવપૂર્ણ કાર્યવાહી' સહન કરશે નહીં. યુરોપિયન કમિશન (EC) એ શુક્રવારે ઓનલાઈન જાહેરાત ટેકનોલોજી (એડટેક) ક્ષેત્રમાં સ્પર્ધા વિરોધી પ્રથાઓ માટે ગૂગલ પર દંડની જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ ટ્રુથ સોશિયલ પરની તેમની પોસ્ટનો જવાબ આપ્યો હતો, જેમાં તેમણે 'ભારત અને રશિયાને ચીનના હાથે ગુમાવી દેવા' વિશેની વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમને નથી લાગતું કે આવું થયું છે.
FACTS: India highest tariffs costs U.S. jobs. India buys Russian oil purely to profit/Revenues feed Russia war machine. Ukrainians/Russians die. U.S. taxpayers shell out more. India can't handle truth/spins @washpo— Peter Navarro (@RealPNavarro) September 5, 2025
Leftist American fake news. QED. https://t.co/9UwdodYBEe
બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે અમે તે કર્યું છે. હું ખૂબ જ નિરાશ છું કે ભારત રશિયા પાસેથી આટલું બધું તેલ ખરીદશે. મેં તેમને આ કહ્યું છે. અમે ભારત પર ખૂબ જ મોટો ટેરિફ લાદ્યો છે - 50 ટકા, ખૂબ જ ઊંચો ટેરિફ. જેમ તમે જાણો છો, મારા (વડાપ્રધાન) મોદી સાથે ખૂબ સારા સંબંધો છે. તેઓ થોડા મહિના પહેલા અહીં આવ્યા હતા, હકીકતમાં અમે રોઝ ગાર્ડનમાં ગયા હતા અને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી."
ભારત સાથેના સંબંધો પર તેમની સકારાત્મક ટિપ્પણીઓ તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કર્યા પછી તરત જ આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકાએ રશિયા અને ભારતને સૌથી ગાઢ અંધારીયા ચીનના હાથે ગુમાવી દીધા છે.' ટ્રમ્પે લખ્યું કે આપણે ભારત અને રશિયાને સૌથી ઉંડા અને અંધકારમય ચીન સામે ગુમાવી દીધા હોય તેવું લાગે છે. ઈશ્વર કરે તેમનું ભવિષ્ય લાંબુ અને સમૃદ્ધ રહે! અગાઉ, વોશિંગ્ટન સાથેના સંબંધો પર, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે શુક્રવારે સાપ્તાહિક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેનો આ સંબંધ અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બંને દેશો વચ્ચે એક વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી છે, જે અમારા સહિયારા હિતો, લોકશાહી મૂલ્યો અને મજબૂત લોકો-થી-લોકોના સંબંધો પર આધારિત છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ ભાગીદારીએ ઘણા ફેરફારો અને પડકારોનો સામનો કર્યો છે. અમે તે નક્કર એજન્ડા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ જેના માટે અમારા બંને દેશો પ્રતિબદ્ધ છે, અને અમને આશા છે કે આ સંબંધ પરસ્પર આદર અને સહિયારા હિતોના આધારે વધતો રહેશે. તેમણે એ પણ પુષ્ટિ આપી કે ભારત 'વેપાર મુદ્દાઓ પર યુએસ પક્ષ સાથે સંપર્ક જાળવી રાખશે.'