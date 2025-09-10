ETV Bharat / international

ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પીએમ મોદીને પોતાના શ્રેષ્ઠ મિત્ર કહ્યા, વેપાર કરાર પર પણ કહ્યું આવું...

આ પહેલાં પણ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને એક મહાન પ્રધાનમંત્રી કહ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે, હું હંમેશા તેમનો મિત્ર રહીશ. વિગતવાર વાંચો.

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ફાઈલ ફોટો )
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ફાઈલ ફોટો ) (X@NarendraModi)
Published : September 10, 2025

Published : September 10, 2025 at 10:01 AM IST

વોશિંગ્ટન: યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે (સ્થાનિક યુએસ સમય) કહ્યું કે, અમેરિકા અને ભારત બંને દેશો વચ્ચે 'વેપાર અવરોધો' દૂર કરવા માટે વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરશે અને તેના પરિણામો સફળ થશે. તેમણે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટ લખીને આ માહિતી આપી.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં પીએમ મોદીને ખૂબ જ સારા મિત્ર ગણાવ્યા હતા.

ટ્રમ્પે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, હું આગામી અઠવાડિયામાં મારા ખૂબ જ સારા મિત્ર, પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે વાત કરવા માટે આતુર છું. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા બંને મહાન દેશો માટે સફળ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવામાં કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે. આપને જણાવી દઈએ કે, આ જાહેરાત અમેરિકા દ્વારા ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યાના થોડા અઠવાડિયા પછી આવી છે, જેમાં રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25 ટકા દંડ પણ શામેલ છે.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક જાહેરાતમાં ભારત-અમેરિકા સંબંધોને 'ખૂબ જ ખાસ સંબંધ' ગણાવ્યા હતા અને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ અને પીએમ મોદી હંમેશા મિત્રો રહેશે, એમ કહીને કે 'ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી'. જોકે, તેમણે સમકાલીન સમયમાં તેઓ (પીએમ મોદી) જે કરી રહ્યા છે તેના પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ (Trump Social Media)

હંમેશા પીએમ મોદીનો મિત્ર રહીશ

જ્યારે સમાચાર એજન્સી ANI દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમે આ સમયે ભારત સાથે સંબંધો ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છો? યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું હંમેશા તૈયાર રહીશ. હું હંમેશા (પીએમ) મોદીનો મિત્ર રહીશ. તેઓ એક મહાન વડા પ્રધાન છે. હું હંમેશા તેમનો મિત્ર રહીશ, પરંતુ મને હાલમાં તેઓ જે કરી રહ્યા છે તે ગમતું નથી. પરંતુ ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ખૂબ જ ખાસ સંબંધ છે. ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. આપણી પાસે ક્યારેક આવા કેટલાક ક્ષણો આવે છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ટ્રુથ સોશિયલ પરની તેમની પોસ્ટનો પણ જવાબ આપ્યો, જેમાં તેમણે 'ચીન સામે ભારત અને રશિયા ગુમાવવા' વિશે વાત કરી હતી, અને કહ્યું કે તેમને નથી લાગતું કે આવું થયું છે.

પીએમ મોદીએ પણ પોસ્ટ કરીને પ્રતિક્રિયા આપી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ શનિવારે ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત-અમેરિકા સંબંધોની પુષ્ટિ પર ઉષ્માભરી પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, તેઓ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની લાગણીઓ અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનની 'ઊંડી કદર કરે છે અને સંપૂર્ણ સમર્થન' કરે છે. સોશિયલ મીડિયા 'X' પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ ભારત-અમેરિકા સંબંધોને 'વ્યાપક અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' તરફ 'આગળ જોઈ રહેલા' ગણાવ્યા. હું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની લાગણીઓ અને આપણા સંબંધોના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનની હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું છું અને તેનું સંપૂર્ણ સમર્થન કરું છું. ભારત અને અમેરિકા ખૂબ જ સકારાત્મક અને દૂરંદેશી વ્યાપક અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે.

  1. PM મોદીએ ટ્રમ્પને આપ્યો જવાબ, કહ્યું- 'હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ભાવનાઓનું સન્માન કરું છું'
  2. ટ્રમ્પને થયો અફસોસ ! કહ્યું- 'ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પીએમ મોદી અને હું હંમેશા મિત્રો રહીશું'

