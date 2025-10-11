અમેરિકા-ચીન વચ્ચે ફરી ટ્રેડ વોર, 1 નવેમ્બરથી ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની ટ્રમ્પે કરી જાહેરાત

ETV Bharat / international

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત (AP)
વોશિંગ્ટન: અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ટ્રેડ વોર ફરી શરૂ થયું છે. જોકે, આ વખતે તેની શરૂઆત ચીન દ્વારા કરવામાં આવી છે. દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોના નિકાસ પર પ્રતિબંધો લંબાવવાના ચીનના નિર્ણયથી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગુસ્સે ભરાયા છે.

ચીન પર વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને બંધક બનાવવાનો અને નૈતિક અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવતા, ટ્રમ્પે 1 નવેમ્બર, 2025 થી ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સોફ્ટવેર પર નિકાસ નિયંત્રણો લાદવાની ધમકી આપી. એ નોંધવું જોઈએ કે એપ્રિલની શરૂઆતમાં, અમેરિકાએ ચીન પર 104 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી.

100 ટકા ટેરિફની જાહેરાત
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે, અમેરિકા 1 નવેમ્બર, 2025 થી લાગુ પડતા ચીની માલ પર 100 ટકા ટેરિફ લાદશે, જે હાલમાં અમેરિકા દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા કોઈપણ ટેરિફ ઉપરાંત છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તે તારીખથી તમામ મહત્વપૂર્ણ સોફ્ટવેર પર નિકાસ નિયંત્રણો લાદવામાં આવશે.

યુએસ તમામ મહત્વપૂર્ણ સોફ્ટવેર નિકાસ પર નિયંત્રણો લાદશે
શુક્રવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "ચીને આ અભૂતપૂર્વ વલણ અપનાવ્યું છે અને ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે બોલી રહ્યું છે, અન્ય દેશો માટે નહીં જેમને સમાન રીતે ધમકી આપવામાં આવી છે. 1 નવેમ્બર, 2025 થી (અથવા તે પહેલાં, ચીન દ્વારા આગળના કોઈપણ પગલાં અથવા કાર્યવાહીને આધાર રાખીને), યુએસ ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લાદશે. આ તેઓ હાલમાં ચૂકવે છે તે કોઈપણ ટેરિફ કરતાં વધુ હશે. વધુમાં, 1 નવેમ્બરથી, અમે બધા મહત્વપૂર્ણ સોફ્ટવેર પર નિકાસ નિયંત્રણો લાદીશું."

ટ્રમ્પે આ જાહેરાત ચીન દ્વારા વિશ્વને ખૂબ જ પ્રતિકૂળ પત્ર મોકલીને વેપાર પર અસામાન્ય રીતે આક્રમક વલણ અપનાવવાના જવાબમાં કરી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું, "હમણાં જ ખબર પડી કે ચીને વેપાર પર અત્યંત આક્રમક વલણ અપનાવીને વિશ્વને એક અત્યંત પ્રતિકૂળ પત્ર મોકલ્યો છે."

ચીન પર નૈતિક અપમાનનો આરોપ મૂક્યો
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ 1 નવેમ્બર, 2025 થી તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત લગભગ દરેક ઉત્પાદન પર, કેટલાક એવા ઉત્પાદનો પર પણ વ્યાપક નિકાસ નિયંત્રણો લાદવા જઈ રહ્યા છે જે તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત નથી. આ અપવાદ વિના તમામ દેશોને અસર કરશે, અને આ યોજના તેમના દ્વારા વર્ષો પહેલા સ્પષ્ટ રીતે ઘડવામાં આવી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં આવું ક્યારેય બન્યું નથી અને અન્ય દેશો સાથે વ્યવહાર કરવામાં નૈતિક અપમાન છે.

તેમણે કહ્યું, "એવું માનવું અશક્ય છે કે ચીને આવું પગલું ભર્યું હશે, પરંતુ તેમણે કર્યું, અને બાકીનું ઇતિહાસ છે." ચીન દ્વારા દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોના નિકાસ પર પ્રતિબંધો વધારવા, નિયંત્રણ સૂચિ વિસ્તૃત કરવા અને લશ્કરી અને સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રો સહિત ઉત્પાદન તકનીકો અને વિદેશી એપ્લિકેશનોનો સમાવેશ કરવાના પ્રતિભાવમાં આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

ટ્રમ્પે ભારે ટેરિફ લાદવાની ચેતવણી આપી હતી
શુક્રવારે અગાઉ, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે મળવાનું કોઈ કારણ નથી કારણ કે બેઇજિંગે દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો પર નવા નિકાસ નિયંત્રણો લાદીને અત્યંત પ્રતિકૂળ પગલાં લીધાં છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે યુએસ ચીની માલ પર ટેરિફમાં નોંધપાત્ર વધારો સહિત મજબૂત બદલો લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

આ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓમાં દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોનો ઉપયોગ થાય છે
સ્માર્ટફોનથી લઈને ફાઇટર જેટ સુધીની દરેક વસ્તુમાં દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોનો ઉપયોગ થાય છે. ચીન દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોની વૈશ્વિક પ્રક્રિયામાં અગ્રેસર છે. ચીને તેની પ્રતિબંધિત ખનિજોની હાલની સૂચિમાં પાંચ નવા તત્વો - હોલમિયમ, એર્બિયમ, થુલિયમ, યુરોપિયમ અને યટરબિયમ - ઉમેર્યા છે. આનાથી પ્રતિબંધિત ખનિજોની કુલ સંખ્યા 17 માંથી 12 થઈ ગઈ છે. નિકાસ લાઇસન્સ હવે ફક્ત આ તત્વો માટે જ નહીં પરંતુ ખાણકામ અને ચુંબક ઉત્પાદન સંબંધિત તકનીકો માટે પણ જરૂરી રહેશે.

ચીનનો દાવો છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે
ચીનના વાણિજ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને હિતોનું રક્ષણ કરવા અને લશ્કરી અને અન્ય સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં આ સામગ્રીના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ઉપયોગને રોકવા માટે છે. CNNના અહેવાલ મુજબ, મંત્રાલયે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં વપરાતા લિથિયમ બેટરી અને ગ્રેફાઇટ એનોડ સામગ્રી પર પણ નવા પ્રતિબંધો લાદ્યા છે.

નવા પગલાં નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર વચ્ચે સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં આવશે. આ મહિનાના અંતમાં દક્ષિણ કોરિયામાં એશિયા-પેસિફિક આર્થિક સહકાર (APEC) સમિટમાં રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને ટ્રમ્પ વચ્ચેની બેઠક પહેલા તેઓ યુએસ સાથે વેપાર વાટાઘાટોમાં બેઇજિંગના વધતા પ્રભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

અહેવાલમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે નવીનતમ પ્રતિબંધો એડવાન્સ્ડ ચિપ્સ પર વોશિંગ્ટનના પોતાના નિકાસ નિયંત્રણોને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે ચાલુ યુએસ-ચીન વેપાર સંઘર્ષમાં એક નવો તબક્કો દર્શાવે છે.

