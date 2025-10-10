ઈરાન સાથે એનર્જી ટ્રેડ કરતી 50 સંસ્થા સાથે અમેરિકાનું આકરું વલણ, બે ભારતીય પણ સામેલ
અમેરિકાએ બે ભારતીય નાગરિકોની કંપની પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેમની કંપનીઓ કોમોરોસ-ધ્વજવાળા જહાજ ચલાવે છે.
વોશિંગ્ટન : ઈરાનના ઉર્જા વેપારમાં મદદ કરવાના આરોપમાં અમેરિકાએ 50થી વધુ સંસ્થા, વ્યક્તિઓ અને જહાજો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેમાં બે ભારતીય નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, ઈરાનના "એનર્જી એક્સપોર્ટ મશીન" ના મુખ્ય તત્વોને તોડી પાડવાના પ્રયાસમાં અમેરિકાએ આ પગલું ભર્યું છે.
અમેરિકાનું આકરું વલણ : US ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ ઓફિસ (OFAC) એ આ પ્રતિબંધની જાહેરાત કરતા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ વ્યક્તિઓએ સામૂહિક રીતે અબજો ડોલરના પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના નિકાસને સક્ષમ બનાવ્યું છે, જેનાથી ઈરાની શાસન માટે નોંધપાત્ર આવક થઈ છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે ખતરો પેદા કરતા આતંકવાદી જૂથોને ટેકો આપ્યો છે."
નવા US પ્રતિબંધો ઈરાનના પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોકેમિકલ નિકાસને રોકવાના વિભાગના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે. US ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટને ટાંકીને નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ટ્રેઝરી વિભાગ ઈરાનની ઉર્જા નિકાસ પ્રણાલીના મુખ્ય ઘટકોને વિક્ષેપિત કરીને ઈરાનના રોકડ પ્રવાહને વિક્ષેપિત કરી રહ્યું છે."
બે ભારતીય નાગરિકોની કંપની પર પ્રતિબંધ
પ્રતિબંધિત ભારતીય નાગરિકોમાં માર્શલ આઈલેન્ડ સ્થિત બર્થા શિપિંગ ઇન્ક.ના માલિક વરુણ પુલાનો સમાવેશ થાય છે, જે કોમોરોસ-ધ્વજવાળા જહાજ PAMIR ની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. US નિવેદન અનુસાર, આ જહાજ જુલાઈ 2024 થી ચીનમાં આશરે 4 મિલિયન બેરલ ઈરાની LPG પરિવહન કરી ચૂક્યું છે.
આ ઉપરાંત અમેરિકાએ વેગા સ્ટાર શિપ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના માલિક, ભારતીય નાગરિક સોનિયા શ્રેષ્ઠાને પણ પ્રતિબંધિત કર્યા છે. આ કંપની કોમોરોસ-ધ્વજવાળા જહાજ NEPTA ની પણ માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે, જેણે જાન્યુઆરી 2025 થી પાકિસ્તાનમાં ઈરાની LPG પરિવહન કર્યું છે.
પ્રતિબંધિત વ્યક્તિની બધી સંપત્તિ અવરોધિત
આ નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે "નિયુક્ત અથવા પ્રતિબંધિત વ્યક્તિની બધી સંપત્તિ જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં છે અથવા US વ્યક્તિના કબજા અથવા નિયંત્રણમાં છે તે અવરોધિત છે અને OFAC ને જાણ કરવી આવશ્યક છે." નિવેદન અનુસાર, કોઈપણ એન્ટિટી જે 50 ટકા કે તેથી વધુ માલિકીની છે, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, વ્યક્તિગત રીતે અથવા એકંદરે, એક અથવા વધુ પ્રતિબંધિત વ્યક્તિઓ દ્વારા, તેને પણ અવરોધિત ગણવામાં આવશે.
