અમેરિકા જવાનું સપનું મોંઘું થયું, ટ્રમ્પે H-1B વિઝાની ફી 89 લાખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું 'ભારતના PM નબળા'
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H-1B વિઝા માટે $100,000 (આશરે ₹8.9 મિલિયન) અરજી ફી ફરજિયાત કરી છે.
Published : September 20, 2025 at 3:50 PM IST
વોશિંગ્ટન: ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H-1B વિઝા ફીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. વાર્ષિક ફી $100,000 (આશરે ₹8.9 મિલિયન) છે. આનાથી અમેરિકન કંપનીઓ કુશળ વિદેશી કામદારોને ભાડે રાખવાની રીત મૂળભૂત રીતે બદલાઈ જશે, ખાસ કરીને ભારતીય IT વ્યાવસાયિકો પર અસર પડશે, જેઓ લાભાર્થીઓનો સૌથી મોટો જૂથ છે.
વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે શુક્રવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ ફેરફારોનું અનાવરણ કર્યું. તેમણે ફી વધારાને ઉચ્ચ કુશળ કામદારો માટે તકો જાળવી રાખીને ઓછી કુશળ તાલીમ હોદ્દાઓને દૂર કરવાની ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના તરીકે વર્ણવ્યું.
The days of employers abusing H-1B Visas are over.— U.S. Department of Labor (@USDOL) September 19, 2025
Introducing PROJECT FIREWALL—our plan to ensure high-skilled jobs go to AMERICANS FIRST 🇺🇸 pic.twitter.com/XPwBJSZfto
સંપૂર્ણ રકમ એકસાથે વસૂલવામાં આવશે કે વાર્ષિક ધોરણે તે નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી.
નવી $100,000 (આશરે ₹8.9 મિલિયન) વાર્ષિક ફી વર્તમાન H-1B પ્રોસેસિંગ ખર્ચ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે, જે સામાન્ય રીતે થોડા હજાર ડોલર જેટલી હોય છે. કંપનીઓ આ અરજી ફી હાલની સ્ક્રીનીંગ ફી ઉપરાંત ચૂકવશે, અને વહીવટ હાલમાં નક્કી કરી રહ્યું છે કે સંપૂર્ણ રકમ એકસાથે વસૂલવી કે વાર્ષિક.
સચિવ લુટનિકના જણાવ્યા મુજબ, H-1B વિઝા મેળવવા માંગતી કંપની માટે ફી વાર્ષિક $100,000 છે. વર્તમાન વિઝા માળખું યથાવત રહેશે, જેમાં ત્રણ વર્ષની મુદત અને કુલ છ વર્ષ માટે એક વખત નવીકરણ શક્ય છે.
આ ફી પગાર સ્તર અથવા કૌશલ્યની આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમામ H-1B હોદ્દાઓ પર લાગુ પડે છે. આ કાર્યક્રમને ફક્ત નોંધપાત્ર ખર્ચને યોગ્ય ઠેરવતા ભૂમિકાઓ માટે આર્થિક રીતે સધ્ધર બનાવે છે. વહીવટનું જાહેર કરાયેલ ધ્યેય "તાલીમ કાર્યક્રમો" ને દૂર કરવાનું છે, એવી સ્થિતિ જ્યાં કંપનીઓ તાલીમ અને વિકાસ માટે H-1B વિઝા પર ઓછા અનુભવી વિદેશી કામદારોને રાખે છે.
વર્તમાન વાર્ષિક H-1B વિઝા મર્યાદા 65,000 છે.
જોકે, ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારાને કારણે કંપનીઓ H-1B સ્પોન્સરશિપ માટે યોગ્ય હોદ્દાઓ અંગે વધુ પસંદગી કરશે, જેના કારણે વિઝા મર્યાદા જાળવી રાખવામાં આવે તો પણ કુલ અરજીઓમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વહીવટીતંત્રે ભાર મૂક્યો હતો કે H-1B વિઝા ક્વોટા યથાવત રહેશે. કાર્યક્રમ સમાન સંખ્યામાં વિઝા જારી કરશે, પરંતુ ખર્ચ મર્યાદાઓને કારણે ઓછી અરજીઓ અપેક્ષિત છે. વર્તમાન વાર્ષિક મર્યાદા 65,000 નિયમિત H-1B વિઝા અને અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓમાંથી એડવાન્સ ડિગ્રી ધરાવતા લોકો માટે 20,000 વિઝા છે.
લુટનિકે સમજાવ્યું, "યાદ રાખો, તે સમાન મર્યાદા છે, તે સમાન વિઝા છે. ફક્ત એટલું જ કે ઓછા વિઝા જારી કરવામાં આવશે કારણ કે તે પહેલા મફત હતા અને હવે તેની કિંમત US$100,000 છે." નવી ફી હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગ દ્વારા ઉન્નત ચકાસણી પ્રક્રિયાઓ સાથે લાગુ કરવામાં આવશે. જોકે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ શરૂઆત તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી, વહીવટીતંત્રે સંકેત આપ્યો છે કે વર્તમાન જાહેરાતના અઠવાડિયામાં ફેરફારો અમલમાં આવશે.
હાલના H-1B કર્મચારીઓ ધરાવતી કંપનીઓને નવીકરણ સમયગાળા પર તાત્કાલિક અસરનો સામનો કરવો પડી શકે છે, કારણ કે નવી ફી માળખું અમલીકરણ પછી પ્રક્રિયા કરાયેલી બધી અરજીઓ પર લાગુ થશે. વહીવટીતંત્રે આ ફેરફારો અમેરિકન કામદારોને સુરક્ષિત રાખવા અને યુએસ ટ્રેઝરી માટે આવક ઉત્પન્ન કરવા માટે ડિઝાઇન કર્યા છે. અધિકારીઓ દલીલ કરે છે કે મફત અથવા ઓછી કિંમતના H-1B વિઝા કંપનીઓને અમેરિકનોને તાલીમ આપવાને બદલે વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.
લુટનિકે કહ્યું, "આ વિચાર શ્રીમંત ઉચ્ચ આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓને લાવવાનો છે." તેમણે આની સરખામણી અગાઉની નીતિઓ સાથે કરી જે ઓછી આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓને લાવે છે, જેનાથી અમેરિકનો પાસેથી નોકરીઓ છીનવાઈ જાય છે. "H-1B ફેરફારો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના માનવતાવાદી અથવા કુટુંબ-આધારિત વિચારણાઓને બદલે આર્થિક યોગદાનના આધારે યુએસ ઇમિગ્રેશન નીતિને ફરીથી આકાર આપવાના વ્યાપક પ્રયાસોનો એક ભાગ છે."
જ્યારે વહીવટીતંત્ર કહે છે કે ઉચ્ચ કુશળ કામદારોનું સ્વાગત છે, તે સ્પષ્ટપણે પ્રવેશમાં અવરોધોને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ફક્ત પૂરતા આર્થિક મૂલ્ય ધરાવતા હોદ્દાઓ જ વિદેશી ભરતીના ખર્ચને યોગ્ય ઠેરવી શકે. ભારતીય વ્યાવસાયિકો અને કંપનીઓ માટે, આ ફેરફારો યુએસ બજારમાં ભાગ લેવા માટે તેમની વ્યૂહરચનાને અનુકૂલિત કરવાની જરૂરિયાતનો સંકેત આપે છે. આ ઉચ્ચ-મૂલ્ય સેવાઓ તરફના પરિવર્તનને વેગ આપશે અને કામચલાઉ કામદારોના સ્થાનાંતરણ પર નિર્ભરતા ઘટાડશે.
I repeat, India has a weak PM. https://t.co/N0EuIxQ1XG pic.twitter.com/AEu6QzPfYH— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2025
"ભારતનો પ્રધાનમંત્રી નબળો છે" - રાહુલ ગાંધીએ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારે H-1B વિઝા ફી અંગે પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વાર્ષિક H-1B વિઝા ફી વધારીને $100,000 (આશરે 8.8 મિલિયન રૂપિયા) કરી છે. H-1B વિઝા ફી વધારાથી રાજકીય વકતૃત્વ ઉભું થયું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "હું પુનરાવર્તન કરું છું, ભારતનો પ્રધાનમંત્રી નબળો છે."
રાહુલ ગાંધીએ 5 જુલાઈ, 2017 ના રોજ સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી એક પોસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તે પોસ્ટમાં, રાહુલ ગાંધીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે H-1B વિઝા મુદ્દો ન ઉઠાવવા બદલ પીએમ મોદી પર હુમલો કર્યો હતો. તે સમયે પણ, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, "ભારતનો પ્રધાનમંત્રી નબળો છે." હવે, તેમણે ફરી એકવાર H-1B વિઝા ફી વધારા અંગે પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે.
કોંગ્રેસના અન્ય એક નેતા પવન ખેરાએ દાવો કર્યો હતો કે આજે આખો દેશ વડા પ્રધાન મોદી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "આ કંઈ નવું નથી. ૫ જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરીને વડા પ્રધાન મોદીને ચેતવણી આપી હતી કે આવું થવાનું છે અને તેમણે કંઈક કરવું જોઈએ. પરંતુ તે સમયે તેઓ નબળા વડા પ્રધાન હતા, અને આજે પણ છે. પરિણામ આજે તમારી સામે છે... આ દેશના લાખો યુવાનો ભોગવવાના છે... ટ્રમ્પ દરરોજ આપણું અપમાન કરી રહ્યા છે, પરંતુ વડા પ્રધાન ચૂપ છે. રાહુલ ગાંધીએ તેમને ગૃહમાં ટ્રમ્પને જૂઠા કહેવાની તક આપી. જો તેમણે આવું કહ્યું હોત, તો દેશ તેમની સાથે ઊભો હોત."
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સાંસદ મનીષ તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકા જાણી જોઈને ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. તિવારીએ કહ્યું, "H-1B વિઝા કેસમાં જે બન્યું તે કોઈ સંયોગ નથી. અમેરિકા જાણી જોઈને ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યું છે, અને આ ભારત-અમેરિકા સંબંધો માટે સારું સંકેત નથી."
એ નોંધવું જોઈએ કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે "કેટલાક બિન-પ્રવાસી કામદારોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ" નામની નવી નીતિ લાગુ કરી છે, જે H-1B વિઝા અરજીઓ પર વાર્ષિક US$100,000 ફી લાદે છે. 21 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવનારા આ પગલાનો હેતુ વહીવટીતંત્રના કહેવા મુજબ H-1B પ્રોગ્રામનો વ્યાપક દુરુપયોગ, ખાસ કરીને IT આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓ દ્વારા, જે અમેરિકન કામદારોને વિસ્થાપિત કરવાનો અને વેતન ઘટાડવાનો આરોપ છે, તેને સંબોધવાનો છે.
યુએસના આ નિર્ણયથી વૈશ્વિક ટેક ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભારત ખાસ કરીને પ્રભાવિત થશે કારણ કે લગભગ 73% H-1B વિઝા ધારકો ભારતીય છે. ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો, કોગ્નિઝન્ટ અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) જેવી મુખ્ય ભારતીય IT કંપનીઓ લાંબા સમયથી યુએસમાં તેમના પ્રોજેક્ટ્સ માટે આ વિઝા પર આધાર રાખે છે. H-1B વિઝા સામાન્ય રીતે ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય હોય છે અને મહત્તમ છ વર્ષ માટે રિન્યુ કરી શકાય છે.
