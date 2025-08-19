વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, તેમણે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી વચ્ચે બેઠકનું આયોજન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યાર બાદ અમેરિકા, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલન થશે.
ટ્રમ્પે સોમવારે સાંજે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે તેમણે વ્હાઇટ હાઉસમાં યુરોપિયન નેતાઓ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન ફોન પર પુતિન સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી. આ પછી, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી વચ્ચે મુલાકાતની વ્યવસ્થા શરૂ થઈ, જેના માટે સ્થળ નક્કી કરવામાં આવશે.
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે આ બેઠક પછી, ત્રિપક્ષીય બેઠક યોજાશે. બંને રાષ્ટ્રપતિઓ ઉપરાંત, તેઓ પણ તેમાં ભાગ લેશે. લગભગ ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલા યુદ્ધ માટે આ એક ખૂબ જ સારું પ્રારંભિક પગલું હતું. ટ્રમ્પે બંને બેઠકો ક્યારે યોજાશે તે સ્પષ્ટ કર્યું ન હતું. તેમણે કહ્યું કે સોમવારે તેમની બેઠક યુક્રેન માટે સુરક્ષા ગેરંટી પર કેન્દ્રિત હતી. આ સુરક્ષા વિવિધ યુરોપિયન દેશો દ્વારા યુએસ સાથે સંકલનમાં પૂરી પાડવામાં આવશે.
ટ્રમ્પે લખ્યું, 'રશિયા-યુક્રેન માટે શાંતિની શક્યતા વિશે દરેક વ્યક્તિ ખૂબ ખુશ છે.' તેમણે ઝેલેન્સકી અને યુરોપિયન નેતાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન કહ્યું, 'આપણે ચોક્કસ સમયમાં જોઈશું, હવે બહુ દૂર નથી, એક કે બે અઠવાડિયામાં આપણે જાણીશું કે આપણે તેનો ઉકેલ લાવી શકીશું કે નહીં અથવા આ ભયંકર લડાઈ ચાલુ રહેશે.'
ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચે વાતચીત ત્યારે થઈ જ્યારે ટ્રમ્પે સોમવારે ઝેલેન્સ્કી અને અન્ય યુરોપિયન નેતાઓ સાથેની મુલાકાત અચકાવી દીધી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યુરોપિયન નેતાઓ અને ઝેલેન્સ્કી સાથેની વાતચીત અટકાવીને ટ્રમ્પે પુતિનને ફોન કર્યો હતો. ટ્રમ્પે ખાતરી આપી હતી કે, અમેરિકા કીવની'ભવિષ્યની સુરક્ષા'માં સહભાગી થશે, કારણ કે, યુદ્ધગ્રસ્ત રાષ્ટ્ર સામે પોતાની આક્રમણ નીતિ યથાવત રાખશે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, 'યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ અમારી સાથે હોઈ એ સન્માન વાત છે. અમારી વચ્ચે ખૂબ જ સારી ચર્ચા અને વાતચીત થઈ. મને લાગે છે કે પ્રગતિ થઈ રહી છે, ઘણી રીતે ખૂબ જ મજબૂત પ્રગતિ થઈ છે. તાજેતરમાં અમે અલાસ્કામાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત સારી રહી.'
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું, 'મને લાગે છે કે આ બેઠકમાંથી કોઈને કોઈ પરિણામ મળવાની શક્યતા છે અને આજની બેઠક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમારી સાથે યુરોપના સાત ખૂબ જ શક્તિશાળી નેતાઓ છે અને અમે આ બેઠક પછી તરત જ તેમને મળીશું. ટ્રમ્પે બે વર્ષની શાંતિને બદલે કાયમી શાંતિ પર ભાર મૂક્યો હતો.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમે યુક્રેન સાથે કામ કરીશું, અમે બધા સાથે કામ કરીશું. અમે ખાતરી કરીશું કે જો શાંતિ હશે, તો તે લાંબા સમય સુધી રહેશે. આ ખૂબ જ લાંબા ગાળાની વાત છે. અમે બે વર્ષની શાંતિ વિશે વાત કરી રહ્યા નથી અને પછી આપણે ફરીથી આ મૂંઝવણમાં ફસાઈ જઈશું. અમે ખાતરી કરીશું કે બધું બરાબર છે.
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર, ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની, નાટો સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટે, યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સહિત અન્ય યુરોપિયન નેતાઓ પણ વ્હાઇટ હાઉસમાં હાજર હતા. ઉતાવળમાં બોલાવવામાં આવેલી આ બેઠક ગત અઠવાડિયે અલાસ્કામાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ટ્રમ્પ વચ્ચે અલાસ્કામા થયેલી બિન-નિષ્કર્ષ શિખર સંમેલન પછી થઈ છે.