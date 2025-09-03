ન્યૂયોર્ક: ભારત પર 'અતાર્કિક' ટેરિફ લાદવા બદલ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આકરી ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે કેટલાક નિષ્ણાતોએ તેમને તેને શૂન્ય કરવા અને 'માફી માંગવા'ની સલાહ આપી છે.
ANI સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, ન્યૂ યોર્ક યુનિવર્સિટીના સહાયક પ્રોફેસર એડવર્ડ પ્રાઇસે ઉલ્લેખ કર્યો કે, 21મી સદીને આકાર આપવામાં ભારતની ભૂમિકા 'નિર્ણાયક' છે. તેમણે ભારત સાથે વોશિંગ્ટનના સંબંધોને 'મહત્વપૂર્ણ' ગણાવ્યા. જ્યારે તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્ણય પર વધુ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું.
એડવર્ડ પ્રાઇસે કહ્યું,'હું ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ભાગીદારીને 21મી સદીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી માનું છું. આ ભાગીદારી ચીન અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધોને ઘણી હદ સુધી અસર કરશે. જ્યારે, આજના સમયમાં ભારતનો નિર્ણાયક મત છે. ભારત 21મી સદીનો એક મુખ્ય ખેલાડી છે અને તે વધુ શક્તિશાળી બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.'
તેમણે કહ્યું, 'હું સમજી શકતો નથી કે ચીન સાથે ટક્કરા અને રશિયા સાથેના યુદ્ધ વચ્ચે, જો આપ વિચારો તો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ભારત શા માટે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ કેમ લગાવી રહ્યાં છે. આપણે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ હટાવીને તેને વધુ વાજબી સ્તરે લાવવું પડશે. હું શૂન્ય ટકા ટેરિફ લાગુ કરવાનું સૂચન કરું છું.
ત્યારબાદ એડવર્ડ પ્રાઈસે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી અને તેમને 'પ્રીટી સ્માર્ટ' ગણાવ્યા. કારણ કે તેમણે અમેરિકાને યાદ અપાવ્યું હતું કે ભારત પાસે પણ અન્ય વિકલ્પો છે, પરંતુ તે રશિયા-ચીન ગઠબંધનને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારી શકશે નહીં અને બેઈજિંગની લશ્કરી પરેડમાં જોડાઈ શકશે નહીં.
પ્રાઈસે એવી દલીલ પણ કરી હતી કે ભારત તેની સ્વતંત્ર સાર્વભૌમત્વને કારણે ચીની પ્રભાવ હેઠળ ક્યારેય નહીં આવે અને પોતાની રીતે પોતાના નિર્ણયો લેશે. કોઈ એક દિશામાં આગળ નહીં વધે, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને લઈને તેમણે કહ્યું કે તેઓ જૂના સોવિયત સામ્રાજ્યને ફરીથી બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
જો તમે પૂછી રહ્યાં હોવ કે શું મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત સ્વેચ્છાએ તે પ્રભાવના ક્ષેત્રનો ભાગ બની રહ્યો છે, જે ખરેખર ચીનનો પ્રભાવ ક્ષેત્ર તો નથીને. જરા પાછું વળીને જુઓ અને યાદ કરો કે ભારત એક સાર્વભૌમ દેશ છે જેના સ્વતંત્ર વિચારો છે અને જેની પોતાની સંસ્કૃતિ છે.
તેમણે કહ્યું, 'ભારત પોતાના નિર્ણયો સ્વયંમ લઈ શકે છે. કોઈ રસ્તો નથી કે ભારતે કાયમી ધોરણે એક બાજુ અથવા બીજી બાજુ પગ મૂક્યો અને ખાસ કરીને જ્યારે તે રશિયા સાથે શું થયું તે જુએ છે, જે મૂળભૂત રીતે ચીન દ્વારા આર્થિક વિજયનું એક સ્વરૂપ છે.