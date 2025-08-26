વોશિંગ્ટન : US પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ અંગે મોટો દાવો કર્યો છે. વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણા મોટા યુદ્ધો અટકાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. આમાંનો એક મોટો સંઘર્ષ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હતો, જે 'પરમાણુ યુદ્ધ'માં ફેરવાઈ શક્યો હોત.
US પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં આ બધા યુદ્ધો અટકાવ્યા. આમાંથી એક મોટું યુદ્ધ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થવાનું હતું. આ યુદ્ધ આગલા સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું અને પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શક્યું હોત. તેઓએ પહેલાથી જ 7 ફાઇટર પ્લેન તોડી પાડ્યા હતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર થઈ રહી હતી."
#WATCH | Washington DC | " ... i have stopped all of these wars. a big one would have been india and pakistan...", says us president donald trump.— ANI (@ANI) August 25, 2025
he also says, "the war with india and pakistan was the next level that was going to be a nuclear war... they already shot down 7 jets… pic.twitter.com/9O0tcYsmwk
ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદવામાં આવ્યું.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ખુલાસો કર્યો કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદ્યું. મેં કહ્યું, શું તમે લોકો વેપાર કરવા માંગો છો? જો લડાઈ ચાલુ રહેશે, તો અમે કોઈ વેપાર કે કરાર કરીશું નહીં. એટલું જ નહીં મેં સ્પષ્ટપણે કહ્યું, તમારી પાસે આ બાબતનો ઉકેલ લાવવા માટે 24 કલાકનો સમય છે. આનો જવાબ તેમણે આપ્યો - હવે કોઈ યુદ્ધ નહીં થાય. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે તેમણે ઘણી વખત આ પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવી છે અને વેપારને હથિયાર બનાવીને દેશોને લડાઈ બંધ કરવા દબાણ કર્યું છે.
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, " ... of the 7 wars i stopped, 4 were because i had tariffs and trade and i was able to say, 'if you go fight and want to kill everybody, that is okay, but i am going to charge you each 100% tariff when you trade with us'.… pic.twitter.com/RGiyXONOw8— ANI (@ANI) August 25, 2025
"મેં સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા, કારણ કે મારી પાસે ટેરિફ અને વેપાર હતો" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં જે સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા તેમાંથી ચાર એટલા માટે થયા કારણ કે મારી પાસે ટેરીફ અને વેપાર હતો. હું કહી શક્યો કે, 'જો તમે લડવા જાઓ અને બધાને મારવા માંગતા હો, તો તે ઠીક છે, પરંતુ જ્યારે તમે અમારી સાથે વેપાર કરો છો, ત્યારે હું તમારા બધા પર 100 ટકા ટેરિફ લાદીશ. તેઓએ બધાને છોડી દીધા, અમે ટ્રિલિયન ડોલરના ટેરિફ લઈ રહ્યા છીએ અને ટેરિફને કારણે યુદ્ધ અટકાવી રહ્યા છીએ. અન્ય દેશોએ અમારી સાથે આવું કર્યું અને હવે અમે અન્ય દેશો સાથે આવું કરી રહ્યા છીએ."
#WATCH | Washington DC | On being asked if there will be consequences if Russian and Ukrainian Presidents don't meet, US President Donald Trump says, " ... there will be great consequences... this war would have never taken place if i were president... we will see what happens… pic.twitter.com/FsSgVJ8gDg— ANI (@ANI) August 25, 2025
"જો ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન નહીં મળે, તો ગંભીર પરિણામો આવશે" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે જો રશિયન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ નહીં મળે તો શું પરિણામ આવશે, ત્યારે US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "... આના ગંભીર પરિણામો આવશે... જો હું રાષ્ટ્રપતિ હોત, તો આ યુદ્ધ ક્યારેય ન થયું હોત... આપણે જોઈશું કે આગામી એક કે બે અઠવાડિયામાં શું થાય છે અને તે સમયે હું ખૂબ જ મજબૂત પગલાં લઈશ..."
