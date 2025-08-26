ETV Bharat / international

"મેં પરમાણુ યુદ્ધ અટકાવ્યું"  રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી કર્યો બફાટ - INDIA PAKISTAN WAR

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મેં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પરમાણુ યુદ્ધ અટકાવ્યું હતું.

ફાઈલ ફોટો
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 8:20 AM IST

2 Min Read

વોશિંગ્ટન : US પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ અંગે મોટો દાવો કર્યો છે. વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણા મોટા યુદ્ધો અટકાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. આમાંનો એક મોટો સંઘર્ષ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હતો, જે 'પરમાણુ યુદ્ધ'માં ફેરવાઈ શક્યો હોત.

US પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં આ બધા યુદ્ધો અટકાવ્યા. આમાંથી એક મોટું યુદ્ધ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થવાનું હતું. આ યુદ્ધ આગલા સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું અને પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શક્યું હોત. તેઓએ પહેલાથી જ 7 ફાઇટર પ્લેન તોડી પાડ્યા હતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર થઈ રહી હતી."

ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદવામાં આવ્યું.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ખુલાસો કર્યો કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદ્યું. મેં કહ્યું, શું તમે લોકો વેપાર કરવા માંગો છો? જો લડાઈ ચાલુ રહેશે, તો અમે કોઈ વેપાર કે કરાર કરીશું નહીં. એટલું જ નહીં મેં સ્પષ્ટપણે કહ્યું, તમારી પાસે આ બાબતનો ઉકેલ લાવવા માટે 24 કલાકનો સમય છે. આનો જવાબ તેમણે આપ્યો - હવે કોઈ યુદ્ધ નહીં થાય. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે તેમણે ઘણી વખત આ પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવી છે અને વેપારને હથિયાર બનાવીને દેશોને લડાઈ બંધ કરવા દબાણ કર્યું છે.

"મેં સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા, કારણ કે મારી પાસે ટેરિફ અને વેપાર હતો" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં જે સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા તેમાંથી ચાર એટલા માટે થયા કારણ કે મારી પાસે ટેરીફ અને વેપાર હતો. હું કહી શક્યો કે, 'જો તમે લડવા જાઓ અને બધાને મારવા માંગતા હો, તો તે ઠીક છે, પરંતુ જ્યારે તમે અમારી સાથે વેપાર કરો છો, ત્યારે હું તમારા બધા પર 100 ટકા ટેરિફ લાદીશ. તેઓએ બધાને છોડી દીધા, અમે ટ્રિલિયન ડોલરના ટેરિફ લઈ રહ્યા છીએ અને ટેરિફને કારણે યુદ્ધ અટકાવી રહ્યા છીએ. અન્ય દેશોએ અમારી સાથે આવું કર્યું અને હવે અમે અન્ય દેશો સાથે આવું કરી રહ્યા છીએ."

"જો ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન નહીં મળે, તો ગંભીર પરિણામો આવશે" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે જો રશિયન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ નહીં મળે તો શું પરિણામ આવશે, ત્યારે US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "... આના ગંભીર પરિણામો આવશે... જો હું રાષ્ટ્રપતિ હોત, તો આ યુદ્ધ ક્યારેય ન થયું હોત... આપણે જોઈશું કે આગામી એક કે બે અઠવાડિયામાં શું થાય છે અને તે સમયે હું ખૂબ જ મજબૂત પગલાં લઈશ..."

આ પણ વાંચો...

વોશિંગ્ટન : US પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ અંગે મોટો દાવો કર્યો છે. વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણા મોટા યુદ્ધો અટકાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. આમાંનો એક મોટો સંઘર્ષ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હતો, જે 'પરમાણુ યુદ્ધ'માં ફેરવાઈ શક્યો હોત.

US પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં આ બધા યુદ્ધો અટકાવ્યા. આમાંથી એક મોટું યુદ્ધ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થવાનું હતું. આ યુદ્ધ આગલા સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું અને પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શક્યું હોત. તેઓએ પહેલાથી જ 7 ફાઇટર પ્લેન તોડી પાડ્યા હતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર થઈ રહી હતી."

ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદવામાં આવ્યું.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ખુલાસો કર્યો કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન પર વેપાર દબાણ લાદ્યું. મેં કહ્યું, શું તમે લોકો વેપાર કરવા માંગો છો? જો લડાઈ ચાલુ રહેશે, તો અમે કોઈ વેપાર કે કરાર કરીશું નહીં. એટલું જ નહીં મેં સ્પષ્ટપણે કહ્યું, તમારી પાસે આ બાબતનો ઉકેલ લાવવા માટે 24 કલાકનો સમય છે. આનો જવાબ તેમણે આપ્યો - હવે કોઈ યુદ્ધ નહીં થાય. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે તેમણે ઘણી વખત આ પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવી છે અને વેપારને હથિયાર બનાવીને દેશોને લડાઈ બંધ કરવા દબાણ કર્યું છે.

"મેં સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા, કારણ કે મારી પાસે ટેરિફ અને વેપાર હતો" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં જે સાત યુદ્ધો બંધ કર્યા તેમાંથી ચાર એટલા માટે થયા કારણ કે મારી પાસે ટેરીફ અને વેપાર હતો. હું કહી શક્યો કે, 'જો તમે લડવા જાઓ અને બધાને મારવા માંગતા હો, તો તે ઠીક છે, પરંતુ જ્યારે તમે અમારી સાથે વેપાર કરો છો, ત્યારે હું તમારા બધા પર 100 ટકા ટેરિફ લાદીશ. તેઓએ બધાને છોડી દીધા, અમે ટ્રિલિયન ડોલરના ટેરિફ લઈ રહ્યા છીએ અને ટેરિફને કારણે યુદ્ધ અટકાવી રહ્યા છીએ. અન્ય દેશોએ અમારી સાથે આવું કર્યું અને હવે અમે અન્ય દેશો સાથે આવું કરી રહ્યા છીએ."

"જો ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન નહીં મળે, તો ગંભીર પરિણામો આવશે" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે જો રશિયન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ નહીં મળે તો શું પરિણામ આવશે, ત્યારે US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "... આના ગંભીર પરિણામો આવશે... જો હું રાષ્ટ્રપતિ હોત, તો આ યુદ્ધ ક્યારેય ન થયું હોત... આપણે જોઈશું કે આગામી એક કે બે અઠવાડિયામાં શું થાય છે અને તે સમયે હું ખૂબ જ મજબૂત પગલાં લઈશ..."

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT DONALD TRUMPભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધTARIFFPUTIN TO ZELENSKYINDIA PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.