"શાંતિ નહીં, રાજકારણને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી," વ્હાઇટ હાઉસે ટ્રમ્પને પુરસ્કાર ન આપવા બદલ નોબેલ સમિતિની ટીકા કરી

નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ જાહેરાત કરી છે કે 2025 નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને આપવામાં આવશે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
વોશિંગ્ટન: આ વર્ષના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અવગણના કરવામાં આવ્યા બાદ, વ્હાઇટ હાઉસે નોબેલ સમિતિની ટીકા કરી હતી, આ નિર્ણયને રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવ્યો હતો. વ્હાઇટ હાઉસના કોમ્યુનિકેશન ડિરેક્ટર સ્ટીવન ચ્યુંગે કહ્યું હતું કે તે પક્ષપાત દર્શાવે છે.

સ્ટીવન ચ્યુંગે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "ફરી એકવાર, નોબેલ સમિતિએ સાબિત કર્યું છે કે તેઓ શાંતિ કરતાં રાજકારણને વધુ મહત્વ આપે છે. આ અવગણના વૈશ્વિક શાંતિ પ્રત્યેની સાચી પ્રતિબદ્ધતાને બદલે પક્ષપાતને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

સ્ટીવન ચ્યુંગે ઉમેર્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વિશ્વભરમાં શાંતિ કરારો કરવાનું, યુદ્ધોનો અંત લાવવાનું અને જીવન બચાવવાનું ચાલુ રાખશે. તેઓ હૃદયથી માનવતાવાદી છે, અને તેમના જેવો કોઈ નહીં હોય જે પોતાની ઇચ્છાશક્તિથી પર્વતોને ખસેડી શકે."

ટ્રમ્પે ઓબામા પર નિશાન સાધ્યું

ઘોષણાના થોડા કલાકો પહેલા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા પર નિશાન સાધ્યું, દાવો કર્યો કે તેમને કંઈ ન કરવા અને આપણા દેશને બરબાદ કરવા બદલ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમને (ઓબામા) કંઈ ન કરવા બદલ આ પુરસ્કાર મળ્યો.

બરાક ઓબામાને પદ સંભાળ્યાના આઠ મહિના પછી, 2009 માં નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને લોકો વચ્ચે સહયોગને મજબૂત બનાવવાના તેમના અસાધારણ પ્રયાસોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

જાન્યુઆરીમાં ઓવલ ઓફિસ પરત ફરેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝામાં શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં અને આઠ યુદ્ધોનો અંત લાવવામાં તેમના વહીવટની ભૂમિકા તરફ ધ્યાન દોર્યું, ભાર મૂક્યો કે તેઓ પરિણામોથી પ્રેરિત છે, માન્યતાથી નહીં. પદ સંભાળ્યા પછી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓસ્લો (PRIO) ને પણ પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે નોબેલ પસંદગી પ્રક્રિયામાં સલાહકાર ભૂમિકા ભજવે છે.

નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2025

નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ જાહેરાત કરી છે કે 2025 નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તેમના દેશના લોકો માટે લોકશાહી અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા અને સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહીમાં ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ સંક્રમણ માટેના તેમના સંઘર્ષ માટે તેમના અથાક કાર્ય માટે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ઘણા દેશો સરમુખત્યારશાહી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે લોકશાહીને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ મારિયા કોરિના મચાડોને 11 મિલિયન સ્વીડિશ ક્રોનર ($1.2 મિલિયન) પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર સમારોહ 10 ડિસેમ્બરે ઓસ્લોમાં આલ્ફ્રેડ નોબેલના મૃત્યુની વર્ષગાંઠ પર યોજાશે.

ચાર અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિઓને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો

આજ સુધીમાં, ચાર અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિઓને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો છે. રુસો-જાપાની યુદ્ધના અંતમાં મધ્યસ્થી કરવા બદલ થિયોડોર રૂઝવેલ્ટ (1906), લીગ ઓફ નેશન્સની સ્થાપના માટે વુડ્રો વિલ્સન (1919), માનવ અધિકારો અને શાંતિ કાર્ય માટે જીમી કાર્ટર (2002) અને રાજદ્વારી પ્રયાસો માટે બરાક ઓબામા (2009) ને આ સન્માન મળ્યું છે.

