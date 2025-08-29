ETV Bharat / international

થાઇલેન્ડની બંધારણીય અદાલતે કહ્યું કે પટોંગટાર્નએ રાષ્ટ્રના હિત કરતાં પોતાના અંગત હિતોને ઉપર રાખ્યા. દેશની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડ્યું.

થાઇલેન્ડના હાંકી કાઢવામાં આવેલા પીએમ પૈટોંગટાર્ન શિનાવાત્રા
થાઇલેન્ડના હાંકી કાઢવામાં આવેલા પીએમ પૈટોંગટાર્ન શિનાવાત્રા (ફાઇલ ફોટો - AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 9:45 PM IST

બેંગકોક: થાઇલેન્ડની બંધારણીય અદાલતે શુક્રવારે નૈતિકતાના ઉલ્લંઘનના આરોપસર વડાપ્રધાન પટોંગટાર્ન શિનાવાત્રાને બરતરફ કર્યા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સત્તામાં આવ્યાના એક વર્ષ પછી જ બરતરફી બાદ રાજકીય ઉથલપાથલ થવાની શક્યતા છે. પટોંગટાર્ન થાઇલેન્ડના સૌથી યુવા વડાપ્રધાન હતા.

કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે પટોંગટાર્નએ જૂનમાં લીક થયેલા ટેલિફોન કોલમાં નૈતિકતાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જેમાં તેણી કંબોડિયાના ભૂતપૂર્વ નેતા હુન સેન તરફી જોવા મળી હતી. જ્યારે બંને દેશો સશસ્ત્ર સરહદ સંઘર્ષની આરે હતા. થોડા અઠવાડિયા પછી લડાઈ શરૂ થઈ અને પાંચ દિવસ સુધી ચાલી. 6-3 બહુમતીના ચુકાદામાં, કોર્ટે કહ્યું કે પટોંગટાર્નએ રાષ્ટ્રના હિતોથી ઉપર પોતાના અંગત હિતોને મૂક્યા છે અને દેશની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.

આગળ શું થશે?

પટોંગટાર્ન 17 વર્ષમાં બંધારણીય અદાલત દ્વારા દૂર કરાયેલા પાંચમા વડાપ્રધાન બન્યા. સંસદ દ્વારા નવા વડા પ્રધાનની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી નાયબ વડાપ્રધાન ફુમથમ વેચાયચાઈ અને વર્તમાન મંત્રીમંડળ કાર્યકારી તરીકે સરકારનું સંચાલન કરશે, જેની તારીખ ગૃહના સ્પીકર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. નીચલા ગૃહની બેઠક ક્યારે મળવી જોઈએ તેની બંધારણમાં કોઈ સમયમર્યાદા નથી.

શિનાવાત્રા પરિવારને નુકસાન:

કોર્ટના નિર્ણયથી પક્ષો અને અન્ય સત્તા-દલાલો વચ્ચે સોદાબાજીનો માર્ગ ખુલ્યો છે. જેનું કેન્દ્ર પટોંગટાર્નના પિતા અને ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન થાક્સિન શિનાવાત્રા હોઈ શકે છે. કારણ કે શાસક ગઠબંધન પાસે ફક્ત સાત બેઠકોની પાતળી બહુમતી છે, એટલે કે ગઠબંધનમાંથી વફાદારીમાં કોઈપણ ફેરફાર શિનાવાત્રા રાજકીય પરિવાર માટે મોંઘો પડી શકે છે.

