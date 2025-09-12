ETV Bharat / international

સુશીલા કાર્કી નેપાળના વચગાળાના વડા પ્રધાન બન્યા, રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલે શપથ લેવડાવ્યા

નેપાળના વચગાળાના વડા પ્રધાન તરીકે સુશીલા કાર્કીએ શપથ લીધા.

સુશીલા કાર્કી
સુશીલા કાર્કી (X Account)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
કાઠમંડુ: સુશીલા કાર્કીએ નેપાળના વચગાળાના વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલે તેમને શપથ લેવડાવ્યા. અગાઉ, તેમના નામ પર સર્વસંમતિ બની હતી. તમને જણાવી દઈએ કે શપથ ગ્રહણ પહેલા નેપાળની સંસદ પણ ભંગ કરવામાં આવી છે.

કેપી શર્મા ઓલી સરકારનો વિરોધ કરનારા Gen Zએ વર્તમાન સંસદ ભંગ કરવાની માંગ કરી હતી. તેમણે જ સુશીલા કાર્કીનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું. સુશીલા કાર્કી નેપાળના સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ રહી ચૂક્યા છે. તેમની છબી સ્વચ્છ રહી છે. તેમને એક પ્રામાણિક ન્યાયાધીશ માનવામાં આવે છે. તેમણે બીએચયુમાંથી અભ્યાસ કર્યો છે.

સુશીલા કાર્કીએ બીએચયુમાંથી ડિગ્રી લીધી છે. તેમણે 1974માં અહીંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં પીજી કર્યું છે. તેમનો જન્મ 7 જૂન 1952ના રોજ નેપાળના બિરાટનગરમાં થયો હતો. તેઓ નેપાળના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે, જેમણે જુલાઈ 2016 થી જૂન 2017 સુધી સેવા આપી હતી. તેઓ તેમની પ્રામાણિકતા અને સંક્રમણ ન્યાય અને ચૂંટણી વિવાદો પર સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદાઓ માટે જાણીતા છે.

તેમણે 1979 માં કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, 2007 માં વરિષ્ઠ વકીલ બન્યા અને 2009 થી સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી. નેપાળના જનરલ જી ચળવળે તેમની નિષ્પક્ષતા અને વિશ્વસનીયતા માટે તેમનું સમર્થન કર્યું.

Gen Zના પ્રતિનિધિઓ, સેના અને રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે આજે દિવસભર વાટાઘાટો ચાલુ રહી. રાષ્ટ્રપતિ રામ ચંદ્ર પૌડેલ છે, જ્યારે અશોક રાજ સેના પ્રમુખ છે. વાટાઘાટો દરમિયાન સંસદ ભંગ કરવા પર અવરોધ ઉભો થયો હતો, પરંતુ Gen Z તેમની માંગ પર અડગ રહ્યા. તેમણે કહ્યું કે સંસદને લોકોની ઇચ્છા અનુસાર બનાવવા માટે બંધારણમાં સુધારો કરવો જોઈએ. નેપાળમાં ચાલી રહેલા રાજકીય સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતિનિધિ ગૃહના અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય સભાના અધ્યક્ષે શુક્રવારે એક સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "Gen Z વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલા જાનમાલના નુકસાનથી અમે આઘાત પામ્યા છીએ. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જીવ ગુમાવનારા તમામ યુવાનો અને ફરજ બજાવતી વખતે જીવ ગુમાવનારા પોલીસ અધિકારીઓ પ્રત્યે અમે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયેલા તમામ લોકો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી અમે ઇચ્છા રાખીએ છીએ અને સંબંધિત રાજ્ય તંત્રને સારવારની કોઈ કમી ન રહે તેની ખાતરી કરવા વિનંતી કરીએ છીએ."

નેપાળમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન લગભગ 51 લોકો માર્યા ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ નેપાળમાં ફેલાયેલા ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી અને સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ સામે વિરોધ કર્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે જ્યારથી નેપાળમાં લોકશાહી અપનાવવામાં આવી છે, ત્યારથી ફક્ત થોડા જ નેતાઓ સત્તામાં આવે છે અને તે બધા ભ્રષ્ટ છે. તેમના મતે, આ નેતાઓએ તેમના પરિવારો માટે મોટી સંપત્તિ એકઠી કરી છે, પરંતુ નેપાળના યુવાનો માટે કંઈ કર્યું નથી. વિરોધીઓએ કહ્યું કે નેપાળના યુવાનોને રોજગાર માટે બીજા દેશમાં જવું પડે છે.

