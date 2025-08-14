ETV Bharat / international

"ભારત પાણીનું એક ટીપું પણ છીનવી શકશે નહીં", સિંધુ જળ સંધિ પર PM શરીફનો બફાટ - INDUS WATERS

અસીમ મુનીર, બિલાવલ ભુટ્ટો પછી હવે શાહબાઝ શરીફ ભારતને ધમકી આપી રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાએ તેમની હતાશા જાહેર કરી છે.

ફાઈલ ફોટો
વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ (AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read

ઇસ્લામાબાદ : પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે મંગળવારે દાવો કર્યો હતો કે પાકિસ્તાનમાં પાણીનો પ્રવાહ રોકવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સિંધુ જળ સંધિનું ઉલ્લંઘન છે. આનો 'નિર્ણાયક જવાબ' આપવામાં આવશે.

વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફનો બફાટ : ઇસ્લામાબાદમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું, 'દુશ્મન (ભારત) પાકિસ્તાન પાસેથી પાણીનું એક ટીપું પણ છીનવી શકશે નહીં. જો તમે આવું કોઈ પગલું ભરશો, તો પાકિસ્તાન તમને એવો પાઠ શીખવશે જે તમે ક્યારેય ભૂલી શકશો નહીં.' જીઓ ન્યૂઝ અનુસાર, વડાપ્રધાન શાહબાઝે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, પાણી પાકિસ્તાન માટે જીવનરેખા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો હેઠળ દેશના અધિકારો સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત : એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી, ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે તેના અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને સિંધુ જળ સંધિ (IWT) સ્થગિત કરી દીધી છે. ભારતે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાન વિશ્વસનીય અને અફર રીતે સરહદપાર આતંકવાદને ટેકો આપવાનો ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી તે આમ કરશે.

સિંધુ જળ સંધિ, 1960

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે નવ વર્ષની વાટાઘાટો પછી 1960 માં સિંધુ જળ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જે સંધિના સહીકર્તા પણ છે. વિશ્વ બેંકના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ યુજેન બ્લેકે વાટાઘાટો શરૂ કરી હતી. આ સંધિને વિશ્વની સૌથી સફળ સંધિઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. તે સંઘર્ષ સહિત અનેક તણાવનો સામનો કરી ચૂકી છે. તે 50 વર્ષથી વધુ સમયથી સિંચાઈ અને વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં મદદરૂપ રહ્યું છે.

કઈ નદી ભારતને મળી ? ભૂતપૂર્વ US રાષ્ટ્રપતિ ડ્વાઇટ આઇઝનહોવરે તેને ખૂબ જ અંધકારમય વિશ્વ ચિત્રમાં એક તેજસ્વી બિંદુ તરીકે વર્ણવ્યું હતું, જે આપણે વારંવાર જોઈએ છીએ. આ સંધિ હેઠળ સિંધુ, ઝેલમ, ચિનાબ જેવી પશ્ચિમી નદીઓ પાકિસ્તાનને ફાળવવામાં આવી હતી અને રાવી, બિયાસ અને સતલજ જેવી પૂર્વીય નદીઓ ભારતને ફાળવવામાં આવી હતી.

ઉપરાંત, આ સંધિ બંને દેશોને ફાળવવામાં આવેલી નદીઓના ચોક્કસ ઉપયોગની મંજૂરી આપે છે. આ સંધિ હેઠળ, સિંધુ નદી પ્રણાલીના પાણીનો 20 ટકા ભાગ ભારતને અને બાકીનો 80 ટકા ભાગ પાકિસ્તાનને આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

ઇસ્લામાબાદ : પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે મંગળવારે દાવો કર્યો હતો કે પાકિસ્તાનમાં પાણીનો પ્રવાહ રોકવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સિંધુ જળ સંધિનું ઉલ્લંઘન છે. આનો 'નિર્ણાયક જવાબ' આપવામાં આવશે.

વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફનો બફાટ : ઇસ્લામાબાદમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું, 'દુશ્મન (ભારત) પાકિસ્તાન પાસેથી પાણીનું એક ટીપું પણ છીનવી શકશે નહીં. જો તમે આવું કોઈ પગલું ભરશો, તો પાકિસ્તાન તમને એવો પાઠ શીખવશે જે તમે ક્યારેય ભૂલી શકશો નહીં.' જીઓ ન્યૂઝ અનુસાર, વડાપ્રધાન શાહબાઝે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, પાણી પાકિસ્તાન માટે જીવનરેખા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો હેઠળ દેશના અધિકારો સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત : એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી, ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે તેના અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને સિંધુ જળ સંધિ (IWT) સ્થગિત કરી દીધી છે. ભારતે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાન વિશ્વસનીય અને અફર રીતે સરહદપાર આતંકવાદને ટેકો આપવાનો ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી તે આમ કરશે.

સિંધુ જળ સંધિ, 1960

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે નવ વર્ષની વાટાઘાટો પછી 1960 માં સિંધુ જળ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જે સંધિના સહીકર્તા પણ છે. વિશ્વ બેંકના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ યુજેન બ્લેકે વાટાઘાટો શરૂ કરી હતી. આ સંધિને વિશ્વની સૌથી સફળ સંધિઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. તે સંઘર્ષ સહિત અનેક તણાવનો સામનો કરી ચૂકી છે. તે 50 વર્ષથી વધુ સમયથી સિંચાઈ અને વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં મદદરૂપ રહ્યું છે.

કઈ નદી ભારતને મળી ? ભૂતપૂર્વ US રાષ્ટ્રપતિ ડ્વાઇટ આઇઝનહોવરે તેને ખૂબ જ અંધકારમય વિશ્વ ચિત્રમાં એક તેજસ્વી બિંદુ તરીકે વર્ણવ્યું હતું, જે આપણે વારંવાર જોઈએ છીએ. આ સંધિ હેઠળ સિંધુ, ઝેલમ, ચિનાબ જેવી પશ્ચિમી નદીઓ પાકિસ્તાનને ફાળવવામાં આવી હતી અને રાવી, બિયાસ અને સતલજ જેવી પૂર્વીય નદીઓ ભારતને ફાળવવામાં આવી હતી.

ઉપરાંત, આ સંધિ બંને દેશોને ફાળવવામાં આવેલી નદીઓના ચોક્કસ ઉપયોગની મંજૂરી આપે છે. આ સંધિ હેઠળ, સિંધુ નદી પ્રણાલીના પાણીનો 20 ટકા ભાગ ભારતને અને બાકીનો 80 ટકા ભાગ પાકિસ્તાનને આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

SHEHBAZ SHARIFPM SHEHBAZ SHARIFINDUS WATERS TREATY 1960OPERATION SINDOORINDUS WATERS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.