'મહાસત્તાઓની મુલાકાત', PM અને પુતિન ચર્ચા કરતા-કરતા નીકળી ગયા, સાઈડમાં ઉભા પાક પીએમ જોતા રહી ગયા - PM MODI PUTIN MEET IN SCO SUMMIT

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે થયેલી મુલાકાતોએ દેશભરનં ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે, ત્યાં પાકિસ્તાનને નીચે જોવા જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે.

મહાસત્તાઓની મુલાકાત
મહાસત્તાઓની મુલાકાત (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 9:44 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 10:11 AM IST

હૈદરાબાદ: ચીનના તિયાનજિનમાં સોમવારે SCO સમિટ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સમિટમાં ઘણા વિશ્વના ટોચના નેતાઓએ હાજરી આપી છે. SCO સમિટના મંચ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ એકસાથે દેખાયા હતા. ત્રણેયે એકબીજા સાથે વાત કરી હતી. આ ત્રણેય નેતાઓની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ શેર થઈ રહી છે.

આ દરમિયાન, એક બીજું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું જે ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનને ગુસ્સે કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, પાકિસ્તાન પણ આ કોન્ફરન્સનો ભાગ છે. તેના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પણ આ સમિટમાં ભાગ લીધો છે.

આજે એક એવો સમય આવ્યો જ્યારે પીએમ મોદી અને પુતિન એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને ચાલી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ એક ખૂણામાં હાથ જોડીને એકલા પડી ગયેલા જોવા મળ્યા. કોઈ તેમની સાથે વાત કરી રહ્યું ન હતું કે કોઈ તેમના તરફ ધ્યાન આપી રહ્યું ન હતું. શાહબાઝ શરીફ ફક્ત પીએમ મોદી અને પુતિનને જોઈ રહ્યા હતા.

ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે SCO સમિટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સંબોધન કરતા કહ્યું કે, ચીન SCOને આગળ લઈ જશે. જ્યારે તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે વૈશ્વિક નીતિમાં કોઈને પણ ધમકી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે SCOએ પ્રાદેશિક સુરક્ષામાં ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ જૂથના સભ્ય દેશોની સંયુક્ત અર્થવ્યવસ્થા લગભગ 30 મિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. તેમણે સ્ટેજ પરથી SCO વિકાસ બેંક બનાવવા માટે પણ અપીલ કરી. જિનપિંગે કહ્યું કે બધા સભ્ય દેશો મિત્રો અને ભાગીદારો છે.

આપને જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા પીએમ મોદી, પુતિન અને શી જિનપિંગ એકસાથે જોવા મળ્યા હતા. ત્રણેય મહાસત્તાઓ એકસાથે જોવા મળી હતી. જે ​​આજની સૌથી મોટી તસવીર બની ગઈ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળવું એક સુખદ અનુભવ હતો. તેઓએ લાંબા સમય સુધી એકબીજા સાથે વાત કરી અને પછી આગળ વધ્યા.

