હૈદરાબાદ: ચીનના તિયાનજિનમાં સોમવારે SCO સમિટ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સમિટમાં ઘણા વિશ્વના ટોચના નેતાઓએ હાજરી આપી છે. SCO સમિટના મંચ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ એકસાથે દેખાયા હતા. ત્રણેયે એકબીજા સાથે વાત કરી હતી. આ ત્રણેય નેતાઓની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ શેર થઈ રહી છે.
આ દરમિયાન, એક બીજું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું જે ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનને ગુસ્સે કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, પાકિસ્તાન પણ આ કોન્ફરન્સનો ભાગ છે. તેના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પણ આ સમિટમાં ભાગ લીધો છે.
#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए साथ आए।
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/gy7tsbe6fJ
આજે એક એવો સમય આવ્યો જ્યારે પીએમ મોદી અને પુતિન એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને ચાલી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ એક ખૂણામાં હાથ જોડીને એકલા પડી ગયેલા જોવા મળ્યા. કોઈ તેમની સાથે વાત કરી રહ્યું ન હતું કે કોઈ તેમના તરફ ધ્યાન આપી રહ્યું ન હતું. શાહબાઝ શરીફ ફક્ત પીએમ મોદી અને પુતિનને જોઈ રહ્યા હતા.
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other Heads of States/Heads of Governments pose for a group photograph at the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China.
(Source: DD News) pic.twitter.com/wVjtDU2DCW
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે SCO સમિટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સંબોધન કરતા કહ્યું કે, ચીન SCOને આગળ લઈ જશે. જ્યારે તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે વૈશ્વિક નીતિમાં કોઈને પણ ધમકી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે SCOએ પ્રાદેશિક સુરક્ષામાં ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ જૂથના સભ્ય દેશોની સંયુક્ત અર્થવ્યવસ્થા લગભગ 30 મિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. તેમણે સ્ટેજ પરથી SCO વિકાસ બેંક બનાવવા માટે પણ અપીલ કરી. જિનપિંગે કહ્યું કે બધા સભ્ય દેશો મિત્રો અને ભાગીદારો છે.
આપને જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા પીએમ મોદી, પુતિન અને શી જિનપિંગ એકસાથે જોવા મળ્યા હતા. ત્રણેય મહાસત્તાઓ એકસાથે જોવા મળી હતી. જે આજની સૌથી મોટી તસવીર બની ગઈ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળવું એક સુખદ અનુભવ હતો. તેઓએ લાંબા સમય સુધી એકબીજા સાથે વાત કરી અને પછી આગળ વધ્યા.